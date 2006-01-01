Необычные травмы у молодых регбистов

Ацетабулярные переломы, переломы вертлужной впадины тазовой кости, часто происходят в результате дорожно-транспортных происшествий.

Но группа врачей в Ирландии, опубликовавшая свои результаты в журнале BMJ Case Reports, зафиксировала эти травмы у трех молодых регбистов: «Мы еще не сталкивались с подобными повреждениями у несовершеннолетних спортсменов».

Травмы были получены во время игры в регби: две во время сезонного матча и одна в ходе тренировки. Ранее врачи сообщили о двух переломах вертлужной впадины у двух других молодых регбистов, в возрасте от 16 до 24 лет.

Все четыре травмы произошли во время захвата мяча, и в результате давления, оказываемого на согнутый тазобедренный сустав с упором колена на землю. Такая ситуация возможна во время попытки захвата мяча между двумя игроками, когда один игрок прижимает мяч снизу, а другой сверху. Трое из этих переломов сопровождались тазобедренной дислокацией.

Все три регбиста восстановились после операции и реабилитации, без каких-либо серьезных последствий. Тем не менее, эти травмы могут иметь потенциально разрушительное воздействие на рост, спортивное будущее и образ жизни молодых игроков.

«Для того, чтобы предотвратить потенциально разрушительные последствия этих травм, необходимо изменить правила или ввести ограничения на размер игроков», говорят врачи.

Игроки могут быть одного возраста, но отличаться по размеру и стадии развития. Это способствует повышенному риску травматизма, объясняют они, помимо проблем, связанных с перегрузкой незрелого скелета.

«Пересмотр правил выполнения брейкдауна и акцент на правильном отборе мяча могут помочь в снижении травматизма», - объясняют они.