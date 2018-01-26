Семинар «Применение Войта-терапии в комбинации с кинезиологическим и кросстейпированием»

Метод Войты базируется на теории рефлекторной локомоции, позволяющей восстановить у лиц, страдающих нарушениями моторных функций, естественные модели движений благодаря активации двигательных рефлексов, посредством ответа на стимулирование врождённых рефлексов и соблюдения определённых заданных исходных положений.

Показаниями к Войта-терапии являются спастические и послеродовые параличи, дефекты развития позвоночного канала, сколиоз, врождённые вывихи бедра, детский церебральный паралич. Данный метод способствуют восстановлению утраченных функций, например, динамического и статического равновесия, ходьбы, движений кисти, позволяет бороться с последствиями перенесенных инсультов инсульт (insultus; лат. insulto наскакивать, нападать)-син. Апоплексический удар — вызванное патологическим процессом острое нарушение кровообращения в головном или спинном мозге с повреждением ткани мозга и расстройством его функций.... нажмите для подробностей.. .

Данный семинар представляет собой двухдневный интенсивный курс (6-8 часов каждый день), который делится ежедневно на теоретическую и практическую части.

В ПЕРВЫЙ ДЕНЬ семинара во время теоретической части преподаватель познакомит участников с основами метода Войта-терапии. Так же большое внимание будет уделено особенностям осмотра и специализированной диагностики статуса пациента, а так же принципам работы с ним, в зависимости от его нозологии. Будут рассмотрены основные принципы развития движения в зависимости от возраста (недели, месяцы, триместры жизни первого года жизни ребенка). Нейрокинезиологическая диагностика по В.Войту. Формирование постурологических зависимостей на первом году жизни новорожденного. Основные принципы работы с постуральным балансом. Показания и противопоказания к Войта терапии. Во время практической части семинара участники овладеют навыками работы св базовом положении (лежа на спине). Основные подходы к технике выполнения. Оценка эффективности проводимой терапии. Особенности работы с различными патологиями:

- центральные нарушения координации в грудном возрасте,

- двигательные нарушения, вызванные поражением центральной нервной системы (ДЦП) и генетическими заболеваниями,

- задержка моторного (двигательного) развития,

- периферические периферический в анатомической терминологии - внешний, удалённый от центра. Антоним - центральный.... нажмите для подробностей.. парезы и параличи рук (Дюшена-Эрба, Дежерин-Клюмпке) и ног (спинно-мозговая грыжа),

- нарушения осанки,

- вывихи и дисплазии дисплазия (dysplasia; греч. dys- + plasis формирование, образование) — общее название нарушений развития органов или тканей в ходе эмбриогенеза и в постнатальном периоде.... нажмите для подробностей.. тазобедренного сустава,

- нарушение функций дыхания, жевания и глотания,

- последствия ОНМК,

- полинейропатия,

- парезы различного генеза.

ВТОРОЙ ДЕНЬ семинара позволит ознакомиться с основными принципами работы с положениях на боку и на животе. Технические подходы к выполнению. Оценка эффективности проведения терапии и особенности работы с пациентами старшего возраста. Участники познакомятся с особенностями совмещения кинезиологического тейпирования и кросстейпирования с методом Войта-терапии. Принципы наложения аппликаций при работе с различными исходными положениями пациентов, для повышения эффективности использования методики Войта-терапии.

По завершению семинара участники получают именные сертификаты Национальной ассоциации специалистов по кинезиотейпированию и уникальную возможность послеобразовательной поддержки от преподавателя в ведении нестандартных, сложных случаев (консультации по электронной почте, общение по Скайпу и др.)





Место проведения: г. Санкт-Петербург, ул. Бумажная, д. 18, БЦ "Портал", офис 330

Инструктор: Шальнева Ольга Игоревна

Запись: тел. 8 (812) 389-20-62, dz@kalina-sm.ru

Сайт: http://adelante-sm.ru/seminari/seminari-ooo--kalina-/10-11-fevralja--/

Стоимость обучения: 15 000 руб.

Специальная система скидок:

- при оплате за 15 дней - 10% (13 500 руб.) - до 26.01.2018

- группе от 3 человек - 15% (12 750 руб.)

- группе от 10 человек - 20% (12 000 руб.)

- интернам, ординаторам, аспирантам от 5 человек - 30% (10 500 руб.) - при предъявлении документа

Стоит учесть! В стоимость включены методические пособия, тейпы Adelante, сытные кофе-брейки и горячие обеды!

Обучение проходит в просторном, светлом зале, оборудованном специально для проведения семинаров.

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