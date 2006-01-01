Семинар «Специфическая тренировка стабилизации верхней и нижней конечностей с элементами растяжки»

9-11 ноября 2018 года в Санкт-Петербурге состоится курс от преподавателя Академии Физиотерапии (Польша) - Роберта Витковского на тему "Специфическая тренировка стабилизации верхней и нижней конечностей с элементами растяжки".
День 1
Хирургический и консервативный
подходы к лечению нижней конечности.
|консервативный
(лат. conservativus, от conservo сохранять) в медицине — не связанный с хирургическим вмешательством (о методе лечения).
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Разница в планировании терапии.
Био-механическая модель работы согласно функциональным паттернам нижней конечности - примеры.
Работа на коротком рычаге – базовая тренировка стабильности coreв теории и на практике.
Стабилизация нижней конечности в постоперационном и остром периодах – ранние стадии реабилитации в низких позициях.
Тренировка стабилизирующих мышц и улучшение мышечного баланса в открытой и закрытой цепях, в планках, сидя и стоя.
Типы и цели приложения постоянного и увеличивающегося сопротивлений – работа с эластическими лентами.
Индивидуализация процесса улучшения или коррекции нижней конечности.
Создание протокола ускоренного лечения на примере реабилитации после повреждения передней крестообразной связки.
Основные ошибки при лечении нижней конечности.
День 2
Хирургический и консервативный подходы к лечению верхней конечности.
Разница в планировании терапии.
Био-механическая модель работы согласно функциональным паттернам верхней конечности - примеры.
Работа на коротком рычаге – базовая тренировка стабильности coreв теории и на практике.
Стабилизация плечевого пояса в постоперационном и остром периодах – ранние стадии реабилитации в низких позициях.
Тренировка стабилизирующих мышц и улучшение мышечного баланса в открытой и закрытой цепях, в планках, сидя и стоя.
Типы и цели приложения постоянного и увеличивающегося сопротивлений – работа с эластическими лентами.
Индивидуализация процесса улучшения или коррекции верхней конечности.
Создание протокола ускоренного лечения на примере реабилитации после повреждения вращательной манжеты плеча.
Основные ошибки при лечении нижней конечности.
День 3
Обсуждение возможности и целей применения растяжки с точки зрения здоровья и функции, её места в терапевтическом процессе.
Четыре техники растяжки мышц – примеры.
Растяжка определённых групп мышц нижней конечности.
Растяжка определённых групп мышц верхней конечности.
Последовательное восстановление мобильности – проблемы с суставной капсулой и ограничения по причине рубцов, адгезий.
Протокол реконструкции мягких тканей на примере ахиллова сухожилия.
Стоимость обучения - 22000 рублей.
Действует скидка ранней оплаты в размере 15%.
Стоимость с учетом скидки - 18700 рублей.
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