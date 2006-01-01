Семинар «Специфическая тренировка стабилизации верхней и нижней конечностей с элементами растяжки»

9-11 ноября 2018 года в Санкт-Петербурге состоится курс от преподавателя Академии Физиотерапии (Польша) - Роберта Витковского на тему "Специфическая тренировка стабилизации верхней и нижней конечностей с элементами растяжки".

День 1

Хирургический и консервативный консервативный (лат. conservativus, от conservo сохранять) в медицине — не связанный с хирургическим вмешательством (о методе лечения). ... нажмите для подробностей.. подходы к лечению нижней конечности.

Разница в планировании терапии.

Био-механическая модель работы согласно функциональным паттернам нижней конечности - примеры.

Работа на коротком рычаге – базовая тренировка стабильности coreв теории и на практике.

Стабилизация нижней конечности в постоперационном и остром периодах – ранние стадии реабилитации в низких позициях.

Тренировка стабилизирующих мышц и улучшение мышечного баланса в открытой и закрытой цепях, в планках, сидя и стоя.

Типы и цели приложения постоянного и увеличивающегося сопротивлений – работа с эластическими лентами.

Индивидуализация процесса улучшения или коррекции нижней конечности.

Создание протокола ускоренного лечения на примере реабилитации после повреждения передней крестообразной связки.

Основные ошибки при лечении нижней конечности.

День 2

Хирургический и консервативный подходы к лечению верхней конечности.

Разница в планировании терапии.

Био-механическая модель работы согласно функциональным паттернам верхней конечности - примеры.

Работа на коротком рычаге – базовая тренировка стабильности coreв теории и на практике.

Стабилизация плечевого пояса в постоперационном и остром периодах – ранние стадии реабилитации в низких позициях.

Тренировка стабилизирующих мышц и улучшение мышечного баланса в открытой и закрытой цепях, в планках, сидя и стоя.

Типы и цели приложения постоянного и увеличивающегося сопротивлений – работа с эластическими лентами.

Индивидуализация процесса улучшения или коррекции верхней конечности.

Создание протокола ускоренного лечения на примере реабилитации после повреждения вращательной манжеты плеча.

Основные ошибки при лечении нижней конечности.

День 3

Обсуждение возможности и целей применения растяжки с точки зрения здоровья и функции, её места в терапевтическом процессе.

Четыре техники растяжки мышц – примеры.

Растяжка определённых групп мышц нижней конечности.

Растяжка определённых групп мышц верхней конечности.

Последовательное восстановление мобильности – проблемы с суставной капсулой и ограничения по причине рубцов, адгезий.

Протокол реконструкции мягких тканей на примере ахиллова сухожилия.





Стоимость обучения - 22000 рублей.

Действует скидка ранней оплаты в размере 15%.

Стоимость с учетом скидки - 18700 рублей.





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