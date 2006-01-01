Семинар «Специализированная тренировка центральной и глубокой стабилизации туловища» 10-12 мая 2019 в Санкт-Петербурге пройдет курс на тему «Специализированная тренировка центральной и глубокой стабилизации туловища» от преподавателя Академии Физиотерапии Роберта Витковского (Польша). Программа курса: Первый день. Введение. Причины, эпидемиология проблем глубокой центральной стабилизации на основании исследований. Концепция глубокой центральной стабилизации. Модели функциональных изменений тела в ответ на статический образ жизни и превалирующие позиции в течение дня. Проблемы с физической активностью у людей с нестабильностью L-Sв зависимости от степени её развития. Био-механическая модель работы в соответствии с функциональными паттернами суставов L-S– примеры. Декомпрессионная позиция. Работа на коротком рычаге – базовые упражнения сегментарной глубокой стабилизации в теории и на практике. Индивидуализация процесса улучшения. Построение протокола улучшений на примере выраженной нестабильности L5-S1. Клинический случай. Основные ошибки терапии.

Второй день. Примеры центральной стабилизации. Тренировка мышц цилиндра и улучшение мышечного баланса в закрытой цепи, с поддержкой, сидя и стоя. Типы и цели использования сопротивления при центральной стабилизации. Примеры стабилизационных упражнений с оборудованием: фитболами, петлями, гантелями. Индивидуализация процесса лечения. Построение реабилитационного протокола при невыраженной нестабильности поясничных сегментов. Основные проблемы планирования терапии и тренировка в данном случае.

Третий день. Обсуждение клинических случаев нестабильности L-Sу профессиональных спортсменов. Разница в планировании терапии активного человека и профессионального спортсмена. Продвинутые стабилизационные упражнения в тренажёрном зале, в том числе, со свободными весами. Техники продвинутой реабилитации с помощью партнёра. Специфические упражнения для разных видов спорта. Понятие о мобильности – проблема с капсулой сустава и ограничения по причине рубцов и адгезий.

Преподаватель Роберт Витковский - физиотерапевт в BMK Centrum Rehabilitacji (Wrocław), - основатель концепции Health Functional Training, - более четырнадцати лет опыта работы с пациентами, - инструктор Capoeira с двадцатилетним стажем, - медалист чемпионатов и кубков Польши по спортивной гимнастике.

Стоимость обучения - 22000 рублей. Действует скидка ранней оплаты в размере 15%. Стоимость с учетом скидки - 18700 рублей. Регистрация на курс на сайте arehab.ru или по номеру 8-921-940-56-89 Ключевые слова: мероприятия, методы тренировки, образование 07 Апр 2019 г. Источник Семинар «Специализированная тренировка центральной и глубокой стабилизации туловища»







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