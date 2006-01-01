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Семинар «Специализированная тренировка центральной и глубокой стабилизации туловища»

10-12 мая 2019 в Санкт-Петербурге пройдет курс на тему «Специализированная тренировка центральной и глубокой стабилизации туловища» от преподавателя Академии Физиотерапии Роберта Витковского (Польша).

Программа курса:

Первый день.

Введение.

Причины, эпидемиология проблем глубокой центральной стабилизации на основании исследований.

Концепция глубокой центральной стабилизации.

Модели функциональных изменений тела в ответ на статический образ жизни и превалирующие позиции в течение дня.

Проблемы с физической активностью у людей с нестабильностью L-Sв зависимости от степени её развития.

Био-механическая модель работы в соответствии с функциональными паттернами суставов L-S– примеры.

Декомпрессионная позиция.

Работа на коротком рычаге – базовые упражнения сегментарной глубокой стабилизации в теории и на практике.

Индивидуализация процесса улучшения.

Построение протокола улучшений на примере выраженной нестабильности L5-S1.

Клинический случай.

Основные ошибки терапии.


Второй день.

Примеры центральной стабилизации.

Тренировка мышц цилиндра и улучшение мышечного баланса в закрытой цепи, с поддержкой, сидя и стоя.

Типы и цели использования сопротивления при центральной стабилизации.

Примеры стабилизационных упражнений с оборудованием: фитболами, петлями, гантелями.

Индивидуализация процесса лечения.

Построение реабилитационного протокола при невыраженной нестабильности поясничных сегментов.

Основные проблемы планирования терапии и тренировка в данном случае.


Третий день.

Обсуждение клинических случаев нестабильности L-Sу профессиональных спортсменов.

Разница в планировании терапии активного человека и профессионального спортсмена.

Продвинутые стабилизационные упражнения в тренажёрном зале, в том числе, со свободными весами.

Техники продвинутой реабилитации с помощью партнёра.

Специфические упражнения для разных видов спорта.

Понятие о мобильности – проблема с капсулой сустава и ограничения по причине рубцов и адгезий.


Преподаватель Роберт Витковский

- физиотерапевт в BMK Centrum Rehabilitacji (Wrocław),

- основатель концепции Health Functional Training,

- более четырнадцати лет опыта работы с пациентами,

- инструктор Capoeira с двадцатилетним стажем,

- медалист чемпионатов и кубков Польши по спортивной гимнастике.


Стоимость обучения - 22000 рублей.

Действует скидка ранней оплаты в размере 15%.

Стоимость с учетом скидки - 18700 рублей.

Регистрация на курс на сайте arehab.ru или по номеру 8-921-940-56-89

Ключевые слова: мероприятия, методы тренировки, образование

07 Апр 2019 г.

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