Семинар «Специализированная тренировка центральной и глубокой стабилизации туловища»

10-12 мая 2019 в Санкт-Петербурге пройдет курс на тему «Специализированная тренировка центральной и глубокой стабилизации туловища» от преподавателя Академии Физиотерапии Роберта Витковского (Польша).
Программа курса:
Первый день.
Введение.
Причины, эпидемиология проблем глубокой центральной стабилизации на основании исследований.
Концепция глубокой центральной стабилизации.
Модели функциональных изменений тела в ответ на статический образ жизни и превалирующие позиции в течение дня.
Проблемы с физической активностью у людей с нестабильностью L-Sв зависимости от степени её развития.
Био-механическая модель работы в соответствии с функциональными паттернами суставов L-S– примеры.
Декомпрессионная позиция.
Работа на коротком рычаге – базовые упражнения сегментарной глубокой стабилизации в теории и на практике.
Индивидуализация процесса улучшения.
Построение протокола улучшений на примере выраженной нестабильности L5-S1.
Клинический случай.
Основные ошибки терапии.
Второй день.
Примеры центральной стабилизации.
Тренировка мышц цилиндра и улучшение мышечного баланса в закрытой цепи, с поддержкой, сидя и стоя.
Типы и цели использования сопротивления при центральной стабилизации.
Примеры стабилизационных упражнений с оборудованием: фитболами, петлями, гантелями.
Индивидуализация процесса лечения.
Построение реабилитационного протокола при невыраженной нестабильности поясничных сегментов.
Основные проблемы планирования терапии и тренировка в данном случае.
Третий день.
Обсуждение клинических случаев нестабильности L-Sу профессиональных спортсменов.
Разница в планировании терапии активного человека и профессионального спортсмена.
Продвинутые стабилизационные упражнения в тренажёрном зале, в том числе, со свободными весами.
Техники продвинутой реабилитации с помощью партнёра.
Специфические упражнения для разных видов спорта.
Понятие о мобильности – проблема с капсулой сустава и ограничения по причине рубцов и адгезий.
Преподаватель Роберт Витковский
- физиотерапевт в BMK Centrum Rehabilitacji (Wrocław),
- основатель концепции Health Functional Training,
- более четырнадцати лет опыта работы с пациентами,
- инструктор Capoeira с двадцатилетним стажем,
- медалист чемпионатов и кубков Польши по спортивной гимнастике.
Стоимость обучения - 22000 рублей.
Действует скидка ранней оплаты в размере 15%.
Стоимость с учетом скидки - 18700 рублей.
Регистрация на курс на сайте arehab.ru или по номеру 8-921-940-56-89