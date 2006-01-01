Бюджетный цикл тематического усовершенствования «Медицинская и спортивная реабилитация спортсменов»

С 14 по 29 сентября 2017 года на кафедре ЛФК и спортивной медицины Северо-Западного государственного медицинского университета имени И.И. Мечникова будет проводиться плановый бюджетный цикл тематического усовершенствования 108 часов «Медицинская и спортивная реабилитация спортсменов» с выдачей диплома. Осталось 5 бюджетных путевок.

80% занятий будет проведено профессорами - докторами медицинских, педагогических и химических наук. Будут рассмотрены вопросы перетренированности, восстановления спортсмена с помощью: педагогических, психологических и психофизиологических, физиотерапевтических, мануальных (кинезиология, остеопатия, авторские методики, апробированные на сборных командах), диетических, фармакологических, нутрициологических и традиционных методов реабилитации, а также методы контроля за восстановлением спортсмена. Отдельно будут рассмотрены самые современные методики восстановление спортсменов после травм. На цикле будут приобретены конкретные компетенции по теме.

На цикл приглашаются зав. отделениями, врачи по спортивной медицине, врачи сборных команд, фитнесов и специалисты смежных специальностей, занимающихся реабилитацией спортсменов. А также всех желающих!

Ждем Вас на кафедре по адресу Пискаревский д. 46 - 10 павильон 3 этаж с 10.00 Справки по приобретению путевок на цикл по тел. +79213840523 – ст. лаб. каф. Поночевная Надежда Александровна или по электронной почте:

e-mail: lfksm@szgmu.ru

Группа в контакте: http://vk.com/club65356349

Зав. каф. ЛФК и спортивной медицины - д.м.н., проф. Гаврилова Е.А.

Бюджетный цикл тематического усовершенствования № 189: «Медицинская и спортивная реабилитация спортсменов (для заведующих отделениями спортивной медицины, врачей по спортивной медицине, врачей спортивных команд, тренеров)» 108 часов с 14.09 по 29.09. 2017 г.

14.09 (чт) 10.00 – 13.00 - Регистрация. Первый национальный конгресс «Реабилитация ХХI век: традиции и инновации»

15.09 (пт) Кинезотейпирование в спорте - асс. Поляков Д.В.

16.09 (сб) Первый национальный конгресс «Реабилитация ХХI век: традиции и инновации»

18.09 (пн) Реабилитация спортсменов с импиджмент синдромом в условиях фитнес центра - ген. директор велнес центра «Формула энергии» Савельева В.В. Вводная лекция. Спортивные резервы и их оценка - проф. Гаврилова Е.А.

19.09 (вт) Педагогические методы реабилитации - проф. Чурганов О.А. - проф. Чурганов О.А. Синдром перетренированности - проф. Гаврилова Е.А.

20.09 (ср) Организация реабилитации спортсмена. Реабилитационный маршрут - асс. Бурмистров П.Б. Методы реабилитации спортсменов. Иммунореабилитация в спорте - проф. Стернин Ю.И.

21.09 (чт) Спортивное питание. БАД в спорте - проф. Гаврилова Е.А.

22.09 (пт) Саунотерапия в спортивной реабилитации. Применение гипербарической оксигенации в спортивной практике - проф. Щуров А.Г.

25.09 (пн) Реабилитация после оперативной реконструкции ахилова сухожилия - лектор ООО "Калина" Спортивная медицина и реабилитация» Коноваленко Кирилл Анатольевич Фармакологическое обеспечение спорта. Мониторинг эффективности восстановительных процедур. - проф. Гаврилова Е.А.

26.09 (вт) Реабилитация спортсменов после травм – врач-реабилитолог ООО «Спортклиника» Кряжев Д.В. Физиотерапия в реабилитации спортсменов проф. В.В. Кирьянова

27.09 (ср) Мануальные методы тестирования и реабилитации в спорте. Основы остеопатии и кинезиологии - доц. Могельницкий А.С

28.09 (чт) НИИ ГПЭЧ ФМБА России ул. Бехтерева, д.1 корпус 3 лит.Р. - Средства и методы восстановления спортсменов, используемые в практике сборных команд РФ – проф. Медведев Д.С.

29.09 (пт) Закрытие цикла. Выдача документов