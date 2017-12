Чернокожие спортсмены более подвержены внезапной смерти от остановки сердца Внезапная смерть у молодых, казалось бы, здоровых конкурентоспособных спортсменов трагическое событие, часто получающее широкое освещение в СМИ. Уже давно проявляется значительный интерес к выявлению причин этих смертей и роли, которую могут играть расовые и гендерные факторы. В новом исследовании, опубликованном в American Journal of Medicine, исследователи сообщают, что более одной трети зарегистрированных смертей в результате сердечно-сосудистых нарушений были вызваны гипертрофической кардиомиопатией кардиомиопатия (cardiomyopathia: греч. kardia сердце + греч. mys, myos мышца + pathos страдание, болезнь; син. кардиопатия) — общее название болезней неясной или спорной этиологии, характеризующихся избирательным, чаще невоспалительным, поражением миокарда.

, причем большинство случаев произошли у молодых мужчин, представителей этнических меньшинств. Внезапная смерть из-за генетических и/или врожденных пороков сердца реже встречается у женщин, но относительно распространена среди афро-американцев и представителей других этнических меньшинств по сравнению с белыми. Исследователи обратились к Американскому Национальному реестру внезапных смертей среди спортсменов за 1980-2011, чтобы определить эпидемиологию и причину внезапной смерти у конкурентоспособных спортсменов. Более 2400 смертей были выявлены у молодых спортсменов в возрасте от 13 до 25 лет, которые занимались 29 различными видами спорта. Более 840 спортсменов имели сердечно-сосудистые диагнозы, подтвержденные во время аутопсии. «Используя данный реестр, мы установили, что гипертрофическая кардиомиопатия оказалась ведущей причиной внезапной смерти от остановки сердца у спортсменов-мужчин и является недооцененной причиной внезапной смерти у мужчин афро-американцев и представителей других этнических меньшинств, реже случаясь среди спортсменок», - объяснил ведущий исследователь Барри Дж Марон из медицинского центра Тафтс в Бостоне при институте по гипертрофической кардиомиопатии. Исследователи обнаружили, что: • Спортсмены были в 6,5 раза чаще подвержены внезапному сердечному приступу по сравнению со спортсменками. • Более одной трети смертей были вызваны гипертрофической кардиомиопатией, что составило 40% внезапных смертей среди мужчин, причем внезапная смерть почти в четыре раза чаще встречалась у мужчин, чем у женщин. • Смерть от сердечно-сосудистых нарушений среди афро-американцев и других меньшинств превышает уровень смертей среди белых почти в пять раз. • Среди случаев гипертрофической кардиомиопатии более 50% смертей произошло у спортсменов, представителей этнических меньшинств, и только 1% у спортсменок из числа меньшинств. • В баскетболе внезапная смерть в три раза чаще встречалась среди афро-американцев и других меньшинств по сравнению с белыми. • Врожденные аномалии коронарных артерий, аритмогенная кардиомиопатия правого желудочка и клинически диагностированный синдром удлиненного QT чаще встречались среди женщин. • На спортсменов со структурно нормальным сердцем пришлось менее 5% всех случаев смертей. Гипертрофическая кардиомиопатия является заболеванием миокарда миокард (myocardium, греч. myos мышца + kardia сердце; син. мышца сердечная) — средний слой стенки сердца, образованный сократительными мышечными волокнами и атипичными волокнами, составляющими проводящую систему сердца. (сердечной мышцы), при котором часть миокарда гипертрофирована (утолщена) без какой-либо очевидной причины, создавая функциональные нарушения сердечной мышцы. Это существенная причина внезапной смерти от остановки сердца в любой возрастной группе. Как правило, гипертрофическая кардиомиопатия бессимптомна и не сопровождается какими-либо проявлениями. «Эти наблюдения подчеркивают потенциальную ценность рекомендации Американской кардиологической ассоциации/Американского колледжа кардиологии относительно проведения скрининга среди этнических меньшинств до участия в спорте, в частности, для выявления гипертрофической кардиомиопатии,» - добавил доктор Марон. Ключевые слова: гендер, гипертрофическая кардиомиопатия, кардиология, смерть 13 Фев 2017 г. Источник Maron BJ, Haas TS, Ahluwalia A, Murphy CJ, Garberich RF. Demographics and Epidemiology of Sudden Deaths in Young Competitive Athletes: From the United States National Registry. Am J Med . 2016 , vol.129, N.11, pp.1170-1177 .













