Семинар «Спортивное питание в игровых видах спорта»

19 сентября 2017 г. в Санкт-Петербурге состоится семинар на тему "Использование средств метаболической коррекции на фоне тренировочного, соревновательного и реабилитационного процессов у профессиональных спортсменов игровых видов спорта".

Преподаватель - специалист по медико-биологическому обеспечению спорта высших достижений, научный сотрудник Центра спортивной медицины ФМБА России, член Ассоциации специалистов Восстановительной медицины (АСВОМЕД) - Яшин Тимофей Александрович.





Программа семинара:

Блок №1 (1,5 часа)

- Средства метаболической коррекции - базовые задачи их использования в спорте высших достижений.

- Основные группы средств метаболической коррекции у спортсменов - "игровиков".

Блок №2 (2,5 часа)

- Базовые принципы использования средств метаболической коррекции у спортсменов - "игровиков".

- Возможности индивидуализации программ метаболической коррекции у профессиональных спортсменов.

- Вопросы безопасности использования нелекарственных средств метаболической коррекции (специализированных продуктов для питания спортсменов, БАД к пище) в профессиональном спорте.

Блок №3 (2 - 2,5 часа)

- Особенности использования средств метаболической коррекции у спортсменов - "игровиков" в тренировочном и соревновательном периодах.

Блок №4 (1,5 - 2 часа)

- Особенности использования средств метаболической коррекции у спортсменов - "игровиков" в реабилитационном процессе.





+ ДЕГУСТАЦИЯ СПОРТИВНОГО ПИТАНИЯ





После данного семинара Вы сможете выбрать качественное спортивное питание, построить программу питания в зависимости от цели: тренировка или реабилитация, помочь спортсмену быстрее и эффективнее получить максимальный результат в тренировке и восстановлении.





Дата: 19 сентября 2017 г.

Время: с 10.00 до 18.00

Место проведения: г.Санкт-Петербург, ул.Бумажная, д.18

Стоимость: 7 500 руб.

Действует скидка раннего бронирования - 5% (до 29.08.17 г.)

Приходи с другом - сделаем скидку 10%

Запись: тел. 8 (812) 389-20-62, dz@kalina-sm.ru

Сайт: https://lifeokspb.ru/seminari/seminari-ooo--kalina-/sportivnoe-pitanie-v-igrovih-vidah-sporta/