Семинар «Спортивное питание в игровых видах спорта»

19 сентября 2017 г. в Санкт-Петербурге состоится семинар на тему "Использование средств метаболической коррекции на фоне тренировочного, соревновательного и реабилитационного процессов у профессиональных спортсменов игровых видов спорта".
Преподаватель - специалист по медико-биологическому обеспечению спорта высших достижений, научный сотрудник Центра спортивной медицины ФМБА России, член Ассоциации специалистов Восстановительной медицины (АСВОМЕД) - Яшин Тимофей Александрович.
Программа семинара:
Блок №1 (1,5 часа)
- Средства метаболической коррекции - базовые задачи их использования в спорте высших достижений.
- Основные группы средств метаболической коррекции у спортсменов - "игровиков".
Блок №2 (2,5 часа)
- Базовые принципы использования средств метаболической коррекции у спортсменов - "игровиков".
- Возможности индивидуализации программ метаболической коррекции у профессиональных спортсменов.
- Вопросы безопасности использования нелекарственных средств метаболической коррекции (специализированных продуктов для питания спортсменов, БАД к пище) в профессиональном спорте.
Блок №3 (2 - 2,5 часа)
- Особенности использования средств метаболической коррекции у спортсменов - "игровиков" в тренировочном и соревновательном периодах.
Блок №4 (1,5 - 2 часа)
- Особенности использования средств метаболической коррекции у спортсменов - "игровиков" в реабилитационном процессе.
+ ДЕГУСТАЦИЯ СПОРТИВНОГО ПИТАНИЯ
После данного семинара Вы сможете выбрать качественное спортивное питание, построить программу питания в зависимости от цели: тренировка или реабилитация, помочь спортсмену быстрее и эффективнее получить максимальный результат в тренировке и восстановлении.
Дата: 19 сентября 2017 г.
Время: с 10.00 до 18.00
Место проведения: г.Санкт-Петербург, ул.Бумажная, д.18
Стоимость: 7 500 руб.
Действует скидка раннего бронирования - 5% (до 29.08.17 г.)
Приходи с другом - сделаем скидку 10%
Запись: тел. 8 (812) 389-20-62, dz@kalina-sm.ru
Сайт: https://lifeokspb.ru/seminari/seminari-ooo--kalina-/sportivnoe-pitanie-v-igrovih-vidah-sporta/