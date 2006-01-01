Cеминар «Применение кинезиологического тейпирования в неврологии»

21 и 22 октября 2017 г. в Москве состоится авторский образовательный семинар «Применение кинезиологического тейпирования в неврологии». Преподаватель курса Шальнева Ольга Игоревна.

Данный семинар представляет собой двухдневный курс (6-8 часов каждый день), который делится ежедневно на теоретическую и практическую части.

Первый день семинара посвящен особенностям неврологического осмотра и статуса пациента, а так же принципам работы с ним, в зависимости от его нозологии. Во время практической части семинара участники овладеют навыками при работе с такими заболеваниями как:

• последствия ОНМК.

• полиневропатия.

• парезы различного генеза.

• неврит неврит (neuritis; единственное число; греч. neuron нерв + -itis) — поражение отдельных периферических или черепных нервов, обусловленное воздействием различных этиологических факторов.



К развитию Н. приводят бактериальные и вирусные инфекц... нажмите для подробностей.. тройничного нерва, поражение лицевого нерва.

• совмещение кинезиотейпирования с методом Кастилио Моралиса.

• плече-лопаточный периартрит периартрит (periarthritis; греч. peri вокруг + arthron сустав + -itis) — термин, применяющийся для обозначения одновременного поражения различных окружающих сустав (периартикулярных) мягких тканей, участвующих в его функционировании: мышц, сухожилий, свя... нажмите для подробностей.. .

• дорсопатии.

• последствия ЧМТ.

• пояснично-позвоночная травма.

Второй день семинара позволит ознакомиться с основными корригирующими техниками метода кинезиологического тейпирования, используемыми при работе с такими заболеваниями как:

• профилактика образования контрактур контрактура (лат. contractura сужение, сокращение, стягивание) — ограничение нормальной подвижности в суставе, вызванное рубцовым стягиванием кожи, сухожилий, заболеваниями мышц, сустава, болевым рефлексом и др. Часто контрактурой называют стойкое уменьше... нажмите для подробностей.. .

• гемипарезы.

• синдром сегментарной нестабильности (болезненной дисфункции) позвоночно-двигательного сегмента.

• остеохондрозы остеохондроз (osteochondrosis: греч. osteon кость + chondros хрящ + -osis) — дистрофическое поражение суставного хряща и подлежащей костной ткани. ... нажмите для подробностей.. .

• периферические периферический в анатомической терминологии - внешний, удалённый от центра. Антоним - центральный.... нажмите для подробностей.. невропатии и плексопатии.

По завершению семинара участники получают именные сертификаты Национальной ассоциации специалистов по кинезиотейпированию и уникальную возможность послеобразовательной поддержки от преподавателя в ведении нестандартных, сложных случаев (консультации по электронной почте, общение по Скайпу и др.)

Стоимость курса = 16 000 руб.

Скидка 10 % при ранней предоплате.

Запись на семинар по ссылке https://kinesiocourse.ru/page/80