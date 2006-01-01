Семинар «Анатомия бега. Базовая биомеханика правильного бега.»

По многочисленным просьбам 2 марта 2018 года в Санкт-Петербурге вновь пройдет семинар на тему «Анатомия бега. Базовая биомеханика правильного бега». Обучение проводит Коноваленко Кирилл Анатольевич - Врач лечебной физкультуры, спортивной медицины, медицинской реабилитации.

В ходе обучения рассматриваются вопросы о том, как бегать без риска травм и повреждения суставов, как улучшить беговые результаты за счет правильной биомеханики, как правильно подобрать беговую обувь с учетом особенностей биомеханики вашей стопы и многие другие актуальные вопросы для любителей и профессионалов бега.

Программа курса:

1. Что такое бег с позиции биомеханики?

2. Анатомия бега, основные анатомические ограничения.

3. Пластика тканей, особенности беговой разминки в свете пластики мышц и сухожилий.

4. Работа стопы: отличия при беге босиком и в обуви, стабилизаторы стопы, патологические состояния, связанные с неправильной биомехникой стопы при беге.

5. Работа мышц голени. Постановка стопы: через пятку, на средний отдел, на передний отдел стопы?

6. Типовые ошибки при беге, неправильные виды беговой позы.

7. Частота и размер шага.

8. Система стабилизации при беге, роль стабилизаторов стопы, колена, бедра и цилиндра. Feedforward и feedback.

9. Нужна ли силовая подготовка бегунов? Плиометрика.

10. Диагностика объема движений суставов, критичных для бега, системы стабилизации, функции стопы. Методы тренировки и пространство для повышения результатов.

11. Обувь и бег. Спортивные стельки.

12. Основные виды бегового травматизма и его профилактика.





По окончанию курса всем участникам вручаются сертификаты.

Стоимость обучения - 7400 рублей

Действует скидка ранней оплаты в размере 15%

Стоимость со скидкой - 6290 рублей.

Место проведения: г. Санкт-Петербург, Московский проспект 121А

Программа и регистрация на курс на нашем сайте http://kinesiotaping.ru/events/459.html или по номеру (921) 940-56-89