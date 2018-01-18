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Семинар «Комплексная физическая реабилитация после операций»

2-4 февраля 2018 г. в Санкт-Петербурге состоится семинар на тему «Комплексная физическая реабилитация после операций». Преподаватель - ведущий специалист в обрасти реабилитации, восстановительной медицины и спортивной медицины, один из наших онлайн-консультантов на форуме SportMedicine.ru - Коноваленко Кирилл Анатольевич.

Место проведения: г.Санкт-Петербург, ул.Бумажная, д.18

Стоимость: 15 000 руб. ( + до 18.01.18 скидка 10%)


Программа семинара

На семинаре будут рассмотрены основные реабилитационные протоколы после:

1. оперативного лечения нестабильности плечевого сустава;

2. оперативной реконструкции вращательной манжеты плеча;

3. оперативного лечения повреждения SLAP суставной губы плеча;

4. оперативного лечения латерального
латеральный
[край] - lateralis - сторона, лежащая дальше от срединной (центральной) плоскости, т.е. внешняя сторона.
Антоним - медиальный край. ...
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 эпикондилита
эпикондилит
(epieondylitis, анат. epicondylus надмыщелок + -itis) — дистрофический процесс в местах прикрепления мышц к надмыщелкам плечевой кости, сопровождающийся реактивным воспалением соседних тканей....
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 локтевого сустава;

5. передней дискэктомии
дискэктомия
(discectomia; анат. discus intervertebralis межпозвоночный диск + эктомия) — хирургическая операция удаления межпозвоночного диска....
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 шейного отдела позвоночника;

6. задней артроскопической дискэктомии поясничного отдела позвоночника;

7. оперативного лечения перелома бедра;

8. оперативной реконструкции передней крестообразной связки;

9. менискэктомии
менискэктомия
(meniscectomia; анат. meniscus articularis суставной мениск + эктомия) — хирургическая операция: частичное усечение или полное удаление суставного мениска.

Подробнее см. Лечение травм ...

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 и оперативной реконструкции мениска;

10. оперативной реконструкции латеральной связки голеностопного сустава;

11. оперативного лечения перелома костей голени;

12. артроскопии
артроскопия
(греч. arthron сустав + skopeo рассматривать, исследовать) — метод визуального исследования полости сустава с помощью специального оптического прибора — артроскопа; применяется для диагностики ряда повреждений и заболеваний суставов, а также п...
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 голеностопного сустава;

13. оперативной реконструкции ахиллова сухожилия.


В протоколы реабилитации входят следующие методики и направления:

1. Основы анатомии и биомеханики.

2. Концентрические и эксцентрические упражнения в открытой и закрытой кинематических цепях с использованием эластического сопротивления, нестабильных опор и подвесных систем.

3. Обзор консервативного
консервативный
(лат. conservativus, от conservo сохранять) в медицине — не связанный с хирургическим вмешательством (о методе лечения). ...
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 сопровождения процесса реабилитации: тейпирование, физиотерапевтическое лечение.


После прохождения семинара вы освоите:

1. Периоды и сроки реабилитации.

2. Необходимый объем мероприятий в каждом периоде реабилитации.

После завершения семинара каждый участник получает сертификат о прохождении образовательного семинара.


ПОДАРОК

При посещении семинара Вы получите в подарок набор для работы с пациентами: тренажер баланса синий TheraBand + лента-эспандер зеленая TheraBand

На семинаре Вы освоите Европейские современные протоколы реабилитации и сможете применять методики на практике

Подробнее о программе семинара: http://adelante-sm.ru/seminari/2-4-fevralja--fizicheskie-metodi-reabilitacii--2---/

Контакты:

☎ 8 (812) 389-20-62

✉ dz@kalina-sm.ru

Ключевые слова: восстановление, реабилитация, хирургия

11 Янв 2018 г.

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