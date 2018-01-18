Семинар «Комплексная физическая реабилитация после операций»

2-4 февраля 2018 г. в Санкт-Петербурге состоится семинар на тему «Комплексная физическая реабилитация после операций». Преподаватель - ведущий специалист в обрасти реабилитации, восстановительной медицины и спортивной медицины, один из наших онлайн-консультантов на форуме SportMedicine.ru - Коноваленко Кирилл Анатольевич.
Место проведения: г.Санкт-Петербург, ул.Бумажная, д.18
Стоимость: 15 000 руб. ( + до 18.01.18 скидка 10%)
Программа семинара
На семинаре будут рассмотрены основные реабилитационные протоколы после:
1. оперативного лечения нестабильности плечевого сустава;
2. оперативной реконструкции вращательной манжеты плеча;
3. оперативного лечения повреждения SLAP суставной губы плеча;
4. оперативного лечения латерального
эпикондилита
|латеральный
[край] - lateralis - сторона, лежащая дальше от срединной (центральной) плоскости, т.е. внешняя сторона.
Антоним - медиальный край.
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локтевого сустава;
|эпикондилит
(epieondylitis, анат. epicondylus надмыщелок + -itis) — дистрофический процесс в местах прикрепления мышц к надмыщелкам плечевой кости, сопровождающийся реактивным воспалением соседних тканей....
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5. передней дискэктомии
шейного отдела позвоночника;
|дискэктомия
(discectomia; анат. discus intervertebralis межпозвоночный диск + эктомия) — хирургическая операция удаления межпозвоночного диска....
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6. задней артроскопической дискэктомии поясничного отдела позвоночника;
7. оперативного лечения перелома бедра;
8. оперативной реконструкции передней крестообразной связки;
9. менискэктомии
и оперативной реконструкции мениска;
|менискэктомия
(meniscectomia; анат. meniscus articularis суставной мениск + эктомия)
— хирургическая операция: частичное усечение или полное удаление суставного мениска.
Подробнее см. Лечение травм ...
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10. оперативной реконструкции латеральной связки голеностопного сустава;
11. оперативного лечения перелома костей голени;
12. артроскопии
голеностопного сустава;
|артроскопия
(греч. arthron сустав + skopeo рассматривать, исследовать) — метод визуального исследования полости сустава с помощью специального оптического прибора — артроскопа; применяется для диагностики ряда повреждений и заболеваний суставов, а также п...
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13. оперативной реконструкции ахиллова сухожилия.
В протоколы реабилитации входят следующие методики и направления:
1. Основы анатомии и биомеханики.
2. Концентрические и эксцентрические упражнения в открытой и закрытой кинематических цепях с использованием эластического сопротивления, нестабильных опор и подвесных систем.
3. Обзор консервативного
сопровождения процесса реабилитации: тейпирование, физиотерапевтическое лечение.
|консервативный
(лат. conservativus, от conservo сохранять) в медицине — не связанный с хирургическим вмешательством (о методе лечения).
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После прохождения семинара вы освоите:
1. Периоды и сроки реабилитации.
2. Необходимый объем мероприятий в каждом периоде реабилитации.
После завершения семинара каждый участник получает сертификат о прохождении образовательного семинара.
ПОДАРОК
При посещении семинара Вы получите в подарок набор для работы с пациентами: тренажер баланса синий TheraBand + лента-эспандер зеленая TheraBand
На семинаре Вы освоите Европейские современные протоколы реабилитации и сможете применять методики на практике
Подробнее о программе семинара: http://adelante-sm.ru/seminari/2-4-fevralja--fizicheskie-metodi-reabilitacii--2---/
Контакты:
☎ 8 (812) 389-20-62
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