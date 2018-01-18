Семинар «Комплексная физическая реабилитация после операций» 2-4 февраля 2018 г. в Санкт-Петербурге состоится семинар на тему «Комплексная физическая реабилитация после операций». Преподаватель - ведущий специалист в обрасти реабилитации, восстановительной медицины и спортивной медицины, один из наших онлайн-консультантов на форуме SportMedicine.ru - Коноваленко Кирилл Анатольевич. Место проведения: г.Санкт-Петербург, ул.Бумажная, д.18 Стоимость: 15 000 руб. ( + до 18.01.18 скидка 10%)

Программа семинара На семинаре будут рассмотрены основные реабилитационные протоколы после: 1. оперативного лечения нестабильности плечевого сустава; 2. оперативной реконструкции вращательной манжеты плеча; 3. оперативного лечения повреждения SLAP суставной губы плеча; 4. оперативного лечения латерального латеральный [край] - lateralis - сторона, лежащая дальше от срединной (центральной) плоскости, т.е. внешняя сторона.

Антоним - медиальный край. ... нажмите для подробностей.. эпикондилита эпикондилит (epieondylitis, анат. epicondylus надмыщелок + -itis) — дистрофический процесс в местах прикрепления мышц к надмыщелкам плечевой кости, сопровождающийся реактивным воспалением соседних тканей.... нажмите для подробностей.. локтевого сустава; 5. передней дискэктомии дискэктомия (discectomia; анат. discus intervertebralis межпозвоночный диск + эктомия) — хирургическая операция удаления межпозвоночного диска.... нажмите для подробностей.. шейного отдела позвоночника; 6. задней артроскопической дискэктомии поясничного отдела позвоночника; 7. оперативного лечения перелома бедра; 8. оперативной реконструкции передней крестообразной связки; 9. менискэктомии менискэктомия (meniscectomia; анат. meniscus articularis суставной мениск + эктомия) — хирургическая операция: частичное усечение или полное удаление суставного мениска. — хирургическая операция: частичное усечение или полное удаление суставного мениска. Подробнее см. Лечение травм ... нажмите для подробностей.. и оперативной реконструкции мениска; 10. оперативной реконструкции латеральной связки голеностопного сустава; 11. оперативного лечения перелома костей голени; 12. артроскопии артроскопия (греч. arthron сустав + skopeo рассматривать, исследовать) — метод визуального исследования полости сустава с помощью специального оптического прибора — артроскопа; применяется для диагностики ряда повреждений и заболеваний суставов, а также п... нажмите для подробностей.. голеностопного сустава; 13. оперативной реконструкции ахиллова сухожилия.

В протоколы реабилитации входят следующие методики и направления: 1. Основы анатомии и биомеханики. 2. Концентрические и эксцентрические упражнения в открытой и закрытой кинематических цепях с использованием эластического сопротивления, нестабильных опор и подвесных систем. 3. Обзор консервативного консервативный (лат. conservativus, от conservo сохранять) в медицине — не связанный с хирургическим вмешательством (о методе лечения). ... нажмите для подробностей.. сопровождения процесса реабилитации: тейпирование, физиотерапевтическое лечение.

После прохождения семинара вы освоите: 1. Периоды и сроки реабилитации. 2. Необходимый объем мероприятий в каждом периоде реабилитации. После завершения семинара каждый участник получает сертификат о прохождении образовательного семинара.

ПОДАРОК При посещении семинара Вы получите в подарок набор для работы с пациентами: тренажер баланса синий TheraBand + лента-эспандер зеленая TheraBand На семинаре Вы освоите Европейские современные протоколы реабилитации и сможете применять методики на практике Подробнее о программе семинара: http://adelante-sm.ru/seminari/2-4-fevralja--fizicheskie-metodi-reabilitacii--2---/ Контакты: ☎ 8 (812) 389-20-62 ✉ dz@kalina-sm.ru Ключевые слова: восстановление, реабилитация, хирургия 11 Янв 2018 г. Источник Семинар «Комплексная физическая реабилитация после операций»







