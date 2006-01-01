V Международная научно-практическая конференция «Методы лечения и реабилитации при заболеваниях ОДА»

С 17 по 19 ноября 2017 года в Москве состоится V Международная научно-практическая конференция «Методы лечения и реабилитации при заболеваниях опорно-двигательного аппарата» при поддержке Лиги содействия развитию подиатрии.

В рамках конференции пройдут: пленарное заседание (17 ноября), мастер-классы (18-19 ноября) и выставка (17-19 ноября). Участие в пленарном заседании и посещение выставки БЕСПЛАТНОЕ. Посмотреть программу мероприятия и зарегистрироваться можно на официальном сайте http://footforum.ru/

Миссия

Развивать идею комплексного междисциплинарного подхода в лечении и реабилитации нарушений опорно-двигательного аппарата, поддерживая постоянное взаимодействие специалистов из различных областей медицинской науки, клинической практики и физической реабилитации.

Цель конференции

Использовать международный клинический опыт врачей разных специализаций, а также мировые достижения в области физической и фитнес-реабилитации для создания оптимального комплексного лечения и восстановления пациента.

Главная задача

Всестороннее изучение и внедрение методов ранней диагностики, коррекции и реабилитации в клинической и спортивной медицине, успешно применяемых зарубежными представителями различных школ и направлений.

Программа пленарного заседания:

09:30 Открытие конференции. Приветственное слово О. Б. Чижевская, исполнительный директор НП «Лига содействия развитию подиатрии», директор ООО «Подиатр» (Россия, Черноголовка)

09:35 Эпидемия скелетно-мышечных заболеваний Чарльз Бейкрофт (Новая Зеландия)

10:05 Боль в пятке: новые аспекты этиологии этиология (греч. aitia причина + logos учение) — 1) учение о причинах и условиях возникновения болезней; 2) причина возникновения болезни или патологического состояния.... нажмите для подробностей.. и патогенеза патогенез - (pathogenesis; греч. pathos страдание, болезнь + genesis зарождение, происхождение) — совокупность процессов, определяющих возникновение, течение и исход болезней. Термином «патогенез» обозначают также учение о механизмах развития болезней и... нажмите для подробностей.. . В. И. Нечаев (Россия, Черноголовка)

10:25 Три наиболее распространённых проблемы стопы и нижней конечности в педиатрии: приведение передних отделов стопы при ходьбе, плоскостопие, X-образные ноги. Анжела Эванс (Австралия)

10:55 Методика комбинированных упражнений при функциональных нарушениях стопы и осанки у детей и подростков. И. А. Хорольский (Россия, Москва), врач лечебной физкультуры, соискатель на ученую степень к.м.н., главный врач клиники «КИНЕЗИС»

11:15 Универсальная кинезиотерапия – эффективная методика реабилитации опорно-двигательного аппарата для клиники, дома и офиса А. А. Давыдов (Россия, Москва), врач-стоматолог общей практики, универсальный кинезиотерапевт, член Региональной общественной организации «Стоматологи Столицы», член Общероссийской общественной организации «Российская ассоциация по спортивной медицине и реабилитации больных и инвалидов», член Общероссийской общественной организации «Лига здоровья нации»

11:35 Перерыв

12:00 Неоперативное лечение плоскостопия. Кристиан Кинаст (Германия)

12:40 Современный подход двигательной терапии при травмах нижних конечностей. Г. В. Темичев (Россия, Москва), врач физической реабилитации, мануальный терапевт

13:00 Биомеханические аспекты болевого синдрома голеностопного сустава и стопы Дэван Раджендран (Великобритания)

13:40 Концепция спирального движения в двигательной реабилитации. А. А. Григоренко (Россия, Москва), руководитель «Клиники восстановительной медицины доктора Григоренко», врач-невролог, доктор остеопатии Европы, реабилитолог, ортопед

14:00 Перерыв

15:00 Травмы голеностопа и юный спортсмен. Анжела Эванс (Австралия)

15:40 Нейродинамика. Туннельные нейропатии. Стопа и нижняя конечность. Симоне Скальони (Италия)

16:20 Возможности йогатерапии в коррекции плоскостопия. С. Н. Агапкин (Россия, Москва), канд. психол. наук, Председатель Московского йогатерапевтического общества, сертифицированный инструктор Emergency First Response, сертифицированный инструктор International Yoga Federation (IYF), член International Association of Yoga Therapists (IAYT), сертифицированный специалист по концепциям Бобат, PNF, Mulligan (CMP)

16:40 Контроль переднего отдела стопы у спортсменов. Карел Машек (Чехия)

17:20 Эффект ноцебо. Чарльз Бейкрофт (Новая Зеландия)

18:00 Окончание пленарного заседания