13-17 февраля 2019 в Санкт-Петербурге состоится семинар "PNF. Первая ступень".

PNF (Proprioceptive Neuromuscular Facilitation) - проприоцептивная нейромышечная фасилитация.

Данный метод позволяет значительно улучшить функциональное состояние двигательных центров путем усиления сигнала со стороны проприорецепторов и широко применяется в реабилитации больных с различными заболеваниями и травмами, сопровождающимися нарушением двигательной активности (ДЦП, постинсультные состояния, последствия травм головного и спинного мозга, периферической периферический в анатомической терминологии - внешний, удалённый от центра. Антоним - центральный.... нажмите для подробностей.. нервной системы).

Также, возможно применение PNF при коррекции осанки, наличии посттравматических контрактур контрактура (лат. contractura сужение, сокращение, стягивание) — ограничение нормальной подвижности в суставе, вызванное рубцовым стягиванием кожи, сухожилий, заболеваниями мышц, сустава, болевым рефлексом и др. Часто контрактурой называют стойкое уменьше... нажмите для подробностей.. , длительной иммобилизации, мышечных гипотрофий и других состояний.

Преподаватель Sinisa Poznic. Zagreb,Croatia. Clinical Hospital Sveti Duh – департамент физической медицины и реабилитации, клиника неврологии, клиника хирургии.

Обучение рассчитано на широкий круг слушателей: неврологов, реабилитологов, кинезиотерапевтов, ортопедов, инструкторов ЛФК и тд.





Программа курса:

1. Введение в концепцию PNF.

2. Нейро-анатомия и нейро-физиология.

3. Базовые принципы и процедуры PNF.

4. Техники PNF.

5. Паттерны движения шеи, туловища и конечностей.

6. Работа на мате и другая физическая активность.

7. Фасилитация походки.

8. Фасилитация дыхания.

9. Подход к пациенту, тестирование и лечение по PNF.





Место проведения: г. Санкт-Петербург, Московский проспект 121А

Регистрация и программа курса на сайте http://arehab.ru или по номеру 8-921-940-56-89