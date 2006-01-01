13-17 февраля 2019 в Санкт-Петербурге состоится семинар "PNF. Первая ступень".
PNF (Proprioceptive Neuromuscular Facilitation) - проприоцептивная нейромышечная фасилитация.
Данный метод позволяет значительно улучшить функциональное состояние двигательных центров путем усиления сигнала со стороны проприорецепторов и широко применяется в реабилитации больных с различными заболеваниями и травмами, сопровождающимися нарушением двигательной активности (ДЦП, постинсультные состояния, последствия травм головного и спинного мозга, периферической
нервной системы).
|периферический
в анатомической терминологии - внешний, удалённый от центра. Антоним - центральный....
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Также, возможно применение PNF при коррекции осанки, наличии посттравматических контрактур
, длительной иммобилизации, мышечных гипотрофий и других состояний.
|контрактура
(лат. contractura сужение, сокращение, стягивание) — ограничение нормальной подвижности в суставе, вызванное рубцовым стягиванием кожи, сухожилий, заболеваниями мышц, сустава, болевым рефлексом и др. Часто контрактурой называют стойкое уменьше...
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Преподаватель Sinisa Poznic. Zagreb,Croatia. Clinical Hospital Sveti Duh – департамент физической медицины и реабилитации, клиника неврологии, клиника хирургии.
Обучение рассчитано на широкий круг слушателей: неврологов, реабилитологов, кинезиотерапевтов, ортопедов, инструкторов ЛФК и тд.
Программа курса:
1. Введение в концепцию PNF.
2. Нейро-анатомия и нейро-физиология.
3. Базовые принципы и процедуры PNF.
4. Техники PNF.
5. Паттерны движения шеи, туловища и конечностей.
6. Работа на мате и другая физическая активность.
7. Фасилитация походки.
8. Фасилитация дыхания.
9. Подход к пациенту, тестирование и лечение по PNF.
Место проведения: г. Санкт-Петербург, Московский проспект 121А
Регистрация и программа курса на сайте http://arehab.ru или по номеру 8-921-940-56-89