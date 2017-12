Лечение наркомании и алкоголизма реабилитация зависимых от наркомании и алкоголизма. Инъекции обогащенной тромбоцитами плазмы способствуют заживлению тканей Тайгер Вудс, Коби Брайант и А-Род использовали обогащенную тромбоцитами плазму (ОТП), но эффективна ли эта терапия для общего населения? Предварительные результаты пилотного исследования, проведенного в клинике спортивной медицины Глен Сазер Университета Альберты с участием больных с хроническим воспалением плеча и опубликованного в PLoS ONE, говорят, что ДА. «Мы изучили пациентов от 35 до 60 лет с возрастной тендинопатией вращательной манжеты. Впервые мы не только наблюдали улучшение в уровне болезненных ощущений и подвижности, но и в тканях. МРТ до и после инъекций ОТП показала структурные изменения и уменьшение размера разрыва»,- говорит Марни Веснер, врач спортивной медицины из клиники Глен Сазер и ведущий автор исследования. Инъекции обогащенной тромбоцитами плазмы (ОТП) являются терапевтической процедурой в области медицины и реабилитации для лечения острых и хронических повреждений мягких тканей. Она включает в себя сбор крови из руки пациента, отделение тромбоцитов на центрифуге и введение их обратно в область поврежденной ткани пациента, чтобы усилить естественную реакцию восстановления. Тромбоциты представляют собой клетки, которые отвечают за сворачивание крови и содержат более 300 активных факторов роста. Факторы роста могут помочь улучшить заживление тканей, которые стареют и плохо восстанавливаются, за счет создания условий, способствующих их регенерации. Несмотря на то, что это экспериментальное исследование с участием небольшого количества пациентов, его результаты представляют большую клиническую значимость, потому что впервые исследователи смогли зарегистрировать структурные изменения в процессе заживления тканей, а также снижение болей и улучшение двигательной функции плеча. «Основываясь на результатах МРТ до и после инъекций, мы увидели улучшения в тканях через шесть месяцев у пяти из семи пациентов, прошедших терапию ОТП и соответствующую программу реабилитации. По словам испытуемых, заживление тканей сопровождалось снижением болей и улучшением двигательной функции», объясняет Даг Гросс, временный председатель кафедры физической терапии на факультете восстановительной медицины и ответственный автор исследования. «Врачи спортивной медицины в клинике спортивной медицины Глен Сазер всегда сначала рекомендуют традиционное лечение, и соответствующую реабилитацию наряду с инъекциями ОТП», - говорит Хизер Бреда. «На счету клиники спортивной медицины Глен Сазер более 600 курсов инъекций ОТП на различных областях сухожилий и мягких тканей. Инъекции ОТП в клинике проводятся под контролем УЗИ.» Гросс, который также является директором Научно-исследовательского центра по реабилитации, говорит, что терапия ОТП становится все более распространенной и следующим шагом в исследовании является изучение ее эффективности в более крупных, хорошо спланированных контролируемых клинических исследованиях. «Это экспериментальное исследование дало обнадеживающие результаты и важный опыт для планирования последующих исследований». Пластиковые окна. https://www.okna-sok монтаж пластиковых окон . Ключевые слова: восстановление, обогащенная тромбоцитами плазма, травма плеча 28 Сен 2016 г. Источник Wesner M, Defreitas T, Bredy H, Pothier L, Qin Z, McKillop AB, Gross DP. A Pilot Study Evaluating the Effectiveness of Platelet-Rich Plasma Therapy for Treating Degenerative Tendinopathies: A Randomized Control Trial with Synchronous Observational Cohort. PLoS One . 2016 , vol.11, N.2, e0147842 . [Fulltext PDF]













