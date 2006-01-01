Семинар «Дисфункции таза в клинической практике»

20-21 января 2018 г. образовательный проект "KinesioCourse" приглашает Вас на авторский образовательный семинар Иванова В. В. «Дисфункции таза в клинической практике». Данный семинар представляет собой двухдневный курс (8 часов каждый день), который делится на теоретическую и практическую части.
Семинар посвящен биомеханике и функциональной анатомии тазового отдела позвоночника. Так же в рамках семинара разбираются следующие темы:
- Биомеханика таза.
- Понятие о скрученном и косом тазе.
- Функциональная и анатомическая асимметрия нижних конечностей – причина нарушений статики тела и биомеханики таза.
- Показания к обязательной ортопедической коррекции неравной длины ног с помощью индивидуального ортезирования.
- Тазовые боли в практике врача невролога, травматолога-ортопеда, мануального терапевта, остеопата.
- Различные аспекты терапии: от мануальных техник коррекции к фармакотерапии и мультидисциплинарному лечению пациента (совместно с урологом, психотерапевтом, психиатром).
- Экспресс-диагностика восходящей и нисходящей постуральной дисфункции.
- Постурологическое тестирование пациента, определение ведущей дисфункции тазового региона.
- Основные техники коррекции позиции крестца, подвздошных, седалищных, лонных костей таза.
- Особенности работы с беременными при остром болевом синдроме тазового региона.
- Рекомендации к самостоятельным занятиям лечебной физкультурой для пациентов, с целью закрепления результатов лечения.
Семинар будет крайне полезен и очень интересен таким специалистам как:
- Спортивные врачи.
- Врачи восстановительной медицины, реабилитологи.
- Мануальные терапевты.
- Остеопаты.
- Травматологи.
- Ортопеды.
- Неврологи.
- Педиатры.
- Массажисты.
- Фитнес-тренеры.
- Специалисты по адаптивной физкультуре.
- Инструкторы ЛФК.
По завершению семинара участники получают сертификат о прохождении данного курса и уникальную возможность послеобразовательной поддержки от Иванова В.В. в ведении нестандартных, сложных случаев (консультации по электронной почте, общение по Скайпу и др.).
Стоимость курса 12 000 рублей+скидка при ранней предоплате!
Запись на курс - https://kinesiologycourse.ru/pelvis