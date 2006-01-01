Семинар «Дисфункции таза в клинической практике»

20-21 января 2018 г. образовательный проект "KinesioCourse" приглашает Вас на авторский образовательный семинар Иванова В. В. «Дисфункции таза в клинической практике». Данный семинар представляет собой двухдневный курс (8 часов каждый день), который делится на теоретическую и практическую части.

Семинар посвящен биомеханике и функциональной анатомии тазового отдела позвоночника. Так же в рамках семинара разбираются следующие темы:

- Биомеханика таза.

- Понятие о скрученном и косом тазе.

- Функциональная и анатомическая асимметрия нижних конечностей – причина нарушений статики тела и биомеханики таза.

- Показания к обязательной ортопедической коррекции неравной длины ног с помощью индивидуального ортезирования.

- Тазовые боли в практике врача невролога, травматолога-ортопеда, мануального терапевта, остеопата.

- Различные аспекты терапии: от мануальных техник коррекции к фармакотерапии и мультидисциплинарному лечению пациента (совместно с урологом, психотерапевтом, психиатром).

- Экспресс-диагностика восходящей и нисходящей постуральной дисфункции.

- Постурологическое тестирование пациента, определение ведущей дисфункции тазового региона.

- Основные техники коррекции позиции крестца, подвздошных, седалищных, лонных костей таза.

- Особенности работы с беременными при остром болевом синдроме тазового региона.

- Рекомендации к самостоятельным занятиям лечебной физкультурой для пациентов, с целью закрепления результатов лечения.

Семинар будет крайне полезен и очень интересен таким специалистам как:

- Спортивные врачи.

- Врачи восстановительной медицины, реабилитологи.

- Мануальные терапевты.

- Остеопаты.

- Травматологи.

- Ортопеды.

- Неврологи.

- Педиатры.

- Массажисты.

- Фитнес-тренеры.

- Специалисты по адаптивной физкультуре.

- Инструкторы ЛФК.

По завершению семинара участники получают сертификат о прохождении данного курса и уникальную возможность послеобразовательной поддержки от Иванова В.В. в ведении нестандартных, сложных случаев (консультации по электронной почте, общение по Скайпу и др.).

Стоимость курса 12 000 рублей+скидка при ранней предоплате!

Запись на курс - https://kinesiologycourse.ru/pelvis