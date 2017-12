Прогнозировать симптомы сотрясения у детей стало еще проще В журнале Journal of the American Medical Association (JAMA) было опубликовано новое исследование с участием самой крупной в мире перспективной когорты детей с сотрясением мозга, в ходе которого была разработана клиническая прогностическая шкала, которая поможет врачам и исследователям предсказывать продолжительность симптомов сотрясения мозга у детей. «Впервые, как врачи, так и исследователи могут определять уровень риска постоянных постконтузионных симптомов у детей», - сказал доктор Роджер Земек, ведущий автор и ученый в Детской больнице Восточного Онтарио и доцент университета Оттавы. «Каждое сотрясение уникально, также как и отдельный ребенок. Поэтому важно иметь реалистичные ожидания по восстановлению каждого пациента». Сотрясение является серьезной проблемой общественного здравоохранения и особенно часто встречается среди детей и подростков. Одна треть из них испытывает постоянные физические симптомы (например, головная боль или головокружение), когнитивные симптомы (например, трудности с концентрацией внимания или затуманенное сознание), эмоциональные симптомы или поведенческие симптомы в течение более одного месяца, известные как стойкие симптомы сотрясения. Последствия могут включать в себя пропуски школы, подавленное настроение, потерю социальной и физической активности, а также снижение качества жизни. Исследование пяти «П»: Прогнозирование и Предупреждение Постконтузионных Проблем в Педиатрии, было проведено в Детской больнице Восточного Онтарио с участием девяти канадских педиатрических отделений неотложной помощи и изучило более 3000 детей. Участников в возрасте 5-18 лет оценивали в течение первых 48 часов после черепно-мозговой травмы (большинство пациентов поступало в течение 3 часов с момента травмы). Эксперты из Канады и Соединенных Штатов разработали клиническую прогностическую шкалу оценки симптомов сотрясения, которая показала большую эффективность в прогнозировании симптомов в течение 48 часов после черепно-мозговой травмы, чем осмотр у терапевта. Прогностическая шкала оценки симптомов включает в себя девять клинических переменных, содержащих информацию о демографической ситуации, истории болезни, начальных симптомах, когнитивных жалобах и физическом обследовании. Исследование предоставило ряд интересных выводов. Например, в то время как мальчики чаще получают сотрясения, у девочек в два раза больше вероятность длительных симптомов. Кроме того, дети старшего возраста и подростки имеют более высокий риск симптомов после сотрясения, чем дети в возрасте до 8 лет. «Умея прогнозировать высокий или низкий риск симптомов после сотрясения мозга, мы сможем более эффективно организовывать последующий реабилитационный уход. Детям с низким риском может не понадобиться последующее направление к специалисту, в то время детям с высоким риском может быть назначено более длительное наблюдение у специалиста по сотрясению мозга», - сказал доктор Земек. «Это исследование станет основой для разработки более эффективных методов лечения сотрясения мозга, так как исследователи теперь имеют возможность изучать группы детей высокого риска и разрабатывать новые методики с целью профилактики последствий сотрясения мозга». Ключевые слова: методы диагностики, педиатрия, сотрясение мозга, травма головы 29 Июл 2016 г. Источник Zemek R, Barrowman N, Freedman SB, Gravel J, Gagnon I, McGahern C, Aglipay M, Sangha G, Boutis K, Beer D, Craig W, Burns E, Farion KJ, Mikrogianakis A, Barlow K, Dubrovsky AS, Meeuwisse W, Gioia G, Meehan WP rd, Beauchamp MH, Kamil Y, Grool AM, Hoshizaki B, Anderson P, Brooks BL, Yeates KO, Vassilyadi M, Klassen T, Keightley M, Richer L, DeMatteo C, Osmond MH; Pediatric Emergency Research Canada (PERC) Concussion Team. Clinical Risk Score for Persistent Postconcussion Symptoms Among Children With Acute Concussion in the ED. JAMA . 2016 , vol.315, N.10, pp.1014-1025 .













