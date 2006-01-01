Прогнозировать симптомы сотрясения у детей стало еще проще

В журнале Journal of the American Medical Association (JAMA) было опубликовано новое исследование с участием самой крупной в мире перспективной когорты детей с сотрясением мозга, в ходе которого была разработана клиническая прогностическая шкала, которая поможет врачам и исследователям предсказывать продолжительность симптомов сотрясения мозга у детей.

«Впервые, как врачи, так и исследователи могут определять уровень риска постоянных постконтузионных симптомов у детей», - сказал доктор Роджер Земек, ведущий автор и ученый в Детской больнице Восточного Онтарио и доцент университета Оттавы. «Каждое сотрясение уникально, также как и отдельный ребенок. Поэтому важно иметь реалистичные ожидания по восстановлению каждого пациента».

Сотрясение является серьезной проблемой общественного здравоохранения и особенно часто встречается среди детей и подростков. Одна треть из них испытывает постоянные физические симптомы (например, головная боль или головокружение), когнитивные симптомы (например, трудности с концентрацией внимания или затуманенное сознание), эмоциональные симптомы или поведенческие симптомы в течение более одного месяца, известные как стойкие симптомы сотрясения. Последствия могут включать в себя пропуски школы, подавленное настроение, потерю социальной и физической активности, а также снижение качества жизни.

Исследование пяти «П»: Прогнозирование и Предупреждение Постконтузионных Проблем в Педиатрии, было проведено в Детской больнице Восточного Онтарио с участием девяти канадских педиатрических отделений неотложной помощи и изучило более 3000 детей. Участников в возрасте 5-18 лет оценивали в течение первых 48 часов после черепно-мозговой травмы (большинство пациентов поступало в течение 3 часов с момента травмы).

Эксперты из Канады и Соединенных Штатов разработали клиническую прогностическую шкалу оценки симптомов сотрясения, которая показала большую эффективность в прогнозировании симптомов в течение 48 часов после черепно-мозговой травмы, чем осмотр у терапевта. Прогностическая шкала оценки симптомов включает в себя девять клинических переменных, содержащих информацию о демографической ситуации, истории болезни, начальных симптомах, когнитивных жалобах и физическом обследовании.

Исследование предоставило ряд интересных выводов. Например, в то время как мальчики чаще получают сотрясения, у девочек в два раза больше вероятность длительных симптомов. Кроме того, дети старшего возраста и подростки имеют более высокий риск симптомов после сотрясения, чем дети в возрасте до 8 лет.

«Умея прогнозировать высокий или низкий риск симптомов после сотрясения мозга, мы сможем более эффективно организовывать последующий реабилитационный уход. Детям с низким риском может не понадобиться последующее направление к специалисту, в то время детям с высоким риском может быть назначено более длительное наблюдение у специалиста по сотрясению мозга», - сказал доктор Земек. «Это исследование станет основой для разработки более эффективных методов лечения сотрясения мозга, так как исследователи теперь имеют возможность изучать группы детей высокого риска и разрабатывать новые методики с целью профилактики последствий сотрясения мозга».