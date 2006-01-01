Семинар «Пальпационная анатомия»

С 12 по 14 апреля 2019 года в Санкт-Петербурге пройдет семинар на тему «Пальпационная анатомия», являющийся первой ступенью курса повышения квалификации по программе «Реабилитация в медицине и спорте».

Обучение проводит Яловский Александр Сергеевич - травматолог-ортопед, реабилитолог, преподаватель академии физической реабилитации.

По определению, пальпа́ция (лат. palpatio — «ощупывание») — это физический метод медицинской диагностики, проводимый путём ощупывания тела пациента.

Она является самым первым и самым древним методом диагностики, известным нам практически инстинктивно.

Но, в широком смысле, пальпация пальпация (лат. palpatio поглаживание) — один из основных методов клинического обследования, основанный на осязании исследователем различных состояний тканей и органов, больного при их прощупывании, а также на оценке больным испытываемых им во время исс... нажмите для подробностей.. – целое искусство, которое позволяет перенести знания нормальной анатомии на практику, invivo.

И, как в любом искусстве, в пальпации есть свои технические сложности, хитрости, подводные камни и элегантные приемы, которые познаются специалистами в процессе работы.

Профессионалы от пальпации способны без лишнего труда получить всю интересующую их информацию о тканях пациента, не причиняя последнему лишней боли и дискомфорта.

Данный семинар, проводимый на базе Академии Физической реабилитации, ознакомит слушателей с правилами проведения пальпации, ее техниками, трактованием полученных результатов, а также с целым рядом «tips& tricks» (советов и хитростей), значительно облегчающих работу специалиста и выводящих ее на качественно новый уровень

В течение трех дней участники будут оттачивать навыки проведения пальпаторного исследования, совмещая теоретическую часть с незамедлительной практикой, таккак пальпация может быть изучена только практически: ни одна книга не способна показать правильную силу, скорость и глубину манипуляций.

Стоимость обучения 19500 рублей.

Действует скидка ранней оплаты в размере 15%.

Стоимость со скидкой - 16575 рублей.

Программа и регистрация на курс на сайте arehab.ru или по номеру 8-921-940-56-89

Курс повышения квалификации по программе «Реабилитация в медицине и спорте» состоит из одиннадцати, проходящих с пятницы по воскресенье, трёхдневных семинаров, по двадцать четыре часа каждый. Программа курса, включающая в себя как теоретическую, так и практическую части, направлена на подготовку специалистов в области медицинской реабилитации и обучение интересующихся представителей других дисциплин.

После каждого семинара выдаётся сертификат академии физической реабилитации, а по окончании курса, в случае посещения всех занятий – удостоверение о повышении квалификации по программе «Реабилитация в медицине и спорте» государственного образца.