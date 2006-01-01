Опасность высокоинтенсивных тренировок: дискуссия продолжается

Врачи спортивной медицины из Саарбрюккена не обнаружили никаких доказательств повреждения сердца в результате длительных тренировок на выносливость у элитных спортсменов.

В 2012 году Бельгийские ученые опубликовали исследование, согласно которому длительные высокоинтенсивные тренировки на выносливость могут привести к патологическому расширению правого желудочка, которое, по словам авторов статьи, грозит потенциальной опасностью для здоровья, включая внезапную смерть от остановки сердца. Публикация данной работы вызвала серьезные споры в медицинских и спортивных кругах.

Врачи спортивной медицины из Университета Саарланд в Саарбрюккене поставили своей целью проверить выводы исследования 2012, исследуя сердца элитных спортсменов на выносливость. Их выводы опровергают гипотезу, предложенную ранее их бельгийскими коллегами. Исследовательская группа Саарланда не смогла найти никаких доказательств того, что многолетние тренировки на выносливость вызывают какие-либо долгосрочные повреждения правого желудочка. Результаты этого исследования были опубликованы в авторитетном медицинском журнале Circulation.

СМИ с удручающей регулярностью сообщают о случаях внезапной смерти от остановки сердца среди спортсменов на выносливость.

Потенциальный риск кардио осложнений, связанный с упражнениями на выносливость, является предметом жарких обсуждений в медицинском сообществе на протяжении столетия. Хотя в настоящее время бытует весьма распространенное мнение о том, что увеличенное сердце спортсмена является здоровой реакцией, являющейся по сути его адаптацией к регулярным тренировкам на выносливость, ряд исследований по-прежнему допускают, что интенсивные упражнения на выносливость могут вызвать патологические изменения в структуре сердца. Подобный вывод был сделан командой бельгийских кардиологов и спортивных медиков в исследовании, опубликованном в 2012 году и привлекшем к себе внимание мирового сообщества. Исследователи установили связь между экстремальными тренировками на выносливость и патологическим расширением и функциональными нарушениями правого желудочка сразу после тренировки. Точнее, они наблюдали увеличение правого желудочка и уменьшение его функциональности у спортсменов, принимавших участие в несколько-часовых соревнованиях на выносливость. Тем не менее, продольным исследованиям до сих пор не удалось подтвердить сформулированную авторами гипотезу, согласно которой тренировки на выносливость в долгосрочной перспективе приводят к повреждению правого желудочка, называемому «вызванная физической нагрузкой аритмогенная кардиомиопатия кардиомиопатия (cardiomyopathia: греч. kardia сердце + греч. mys, myos мышца + pathos страдание, болезнь; син. кардиопатия) — общее название болезней неясной или спорной этиологии, характеризующихся избирательным, чаще невоспалительным, поражением миокарда.

нажмите для подробностей.. правого желудочка» (ARVC). Поэтому было не ясно, действительно ли патологическое увеличение правого желудочка после экстремальной тренировки на выносливость, которое часто обсуждается среди профессионалов и которое было выявлено бельгийской группой, на самом деле приводит к потенциально опасному для жизни хроническому заболеванию.

Исследовательской группе Саарланда во главе с кардиологом и врачом спортивной медицины профессором доктором Юргеном Шархаг и доктором Филиппом Бома, гипотеза, согласно которой упражнения на выносливость приводят к патологическому расширению правого желудочка, показалась маловероятной. Ученые из института спорта и профилактической медицины Саарбрюккена в течение многих лет изучают элитных спортсменов широкого спектра дисциплин, в том числе триатлонистов, пловцов и профессиональных футболистов. За все это время, исследователи Саарланда ни разу не находили каких-либо доказательств, лежащих в основе гипотезы, предложенной бельгийской командой. Поэтому они решили проверить ее.

Они изучили 33 элитных спортсмена (средний возраст: 47 лет) и сравнили их с контрольной группой из 33 мужчин, которые были схожи с точки зрения возраста, размера и веса, но которые не занимались спортом на выносливость. Группа спортсменов, в которую входили бывшие олимпийцы, а также участники ультрамарафона Ironman и чемпионы, тренировались на элитном уровне приблизительно 30 лет и до сих пор продолжают тренироваться в среднем около 17 часов в неделю.

Ученые Саарланда смогли подтвердить, что сердца профессиональных спортсменов, были, как и предполагалось, значительно больше и сильнее, чем у представителей контрольной группы. «Однако мы не обнаружили никаких доказательств повреждения, патологического расширения или функционального нарушения ни правого, ни левого желудочка у профессиональных спортсменов на выносливость», объясняет Филипп Бома, который сейчас работает в кардиологическом центре при университетском госпитале Цюриха.

Сосредоточив внимание на высококвалифицированных и активных элитных спортсменах, исследовательская группа Саарланда нашла хитроумный способ обойти препятствия, с которыми сталкиваются исследователи, изучающие этот вопрос. Хотя магнитно-резонансная томография сердечно-сосудистой системы (МРТ сердца) является лучшим методом изучения сердца и, в частности, правого желудочка, она появилась недавно и не является обыденным методом изучения спортсменов. Следовательно, в обозримом будущем мы не можем рассчитывать на систематическое долгосрочное тестирование сердца на основе МРТ. Данных продольных исследований, в которых участники проходили МРТ в течение многих лет, а желательно десятилетий, просто не существует. «Таким образом, изучение элитных спортсменов является наилучшим способом оценки долгосрочного влияния многолетнего участия в спорте на выносливость», объясняет Юрген Шархаг.