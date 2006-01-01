Семинар «Нейродинамика. Основы диагностики и терапии.» 21-23 сентября 2018 года в Санкт-Петербурге состоится курс от преподавателя Коноваленко Кирилла Анатольевича на тему «Нейродинамика. Основы диагностики и терапии». Программа курса: 1. Параметры нормальной нейродинамики, 2. Причины периферической периферический в анатомической терминологии - внешний, удалённый от центра. Антоним - центральный.... нажмите для подробностей.. дисфункции нервов, 3. Функциональная классификация нервной системы, 4. Уровни нейродинамической диагностики, 5. Принципы нейродинамической терапии, 6. Нейродинамические: диагностика и терапия срединного нерва, 7. Нейродинамические: диагностика и терапия локтевого нерва, 8. Нейродинамические: диагностика и терапия лучевого нерва, 9. Нейродинамические: диагностика и терапия седалищного нерва.

Обучение проводит Коноваленко Кирилл Анатольевич - Врач лечебной физкультуры, спортивной медицины, медицинской реабилитации. Стоимость обучения - 16600 рублей. Действует скидка ранней оплаты в размере 15%. Стоимость со скидкой - 14110 рублей. Регистрация и программа курса на сайте arehab.ru или по номеру 8-921-940-56-89 Ключевые слова: мероприятия, неврология, образование 04 Сен 2018 г. Источник Семинар «Нейродинамика. Основы диагностики и терапии.»







