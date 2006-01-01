Семинар «Нейродинамика. Основы диагностики и терапии.»

21-23 сентября 2018 года в Санкт-Петербурге состоится курс от преподавателя Коноваленко Кирилла Анатольевича на тему «Нейродинамика. Основы диагностики и терапии».
Программа курса:
1. Параметры нормальной нейродинамики,
2. Причины периферической
дисфункции нервов,
|периферический
в анатомической терминологии - внешний, удалённый от центра. Антоним - центральный....
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3. Функциональная классификация нервной системы,
4. Уровни нейродинамической диагностики,
5. Принципы нейродинамической терапии,
6. Нейродинамические: диагностика и терапия срединного нерва,
7. Нейродинамические: диагностика и терапия локтевого нерва,
8. Нейродинамические: диагностика и терапия лучевого нерва,
9. Нейродинамические: диагностика и терапия седалищного нерва.
Обучение проводит Коноваленко Кирилл Анатольевич - Врач лечебной физкультуры, спортивной медицины, медицинской реабилитации.
Стоимость обучения - 16600 рублей. Действует скидка ранней оплаты в размере 15%. Стоимость со скидкой - 14110 рублей.
Регистрация и программа курса на сайте arehab.ru или по номеру 8-921-940-56-89