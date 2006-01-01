Версия для печатиСпортивная медицина » Специалистам » Новости » Новости спортивной медицины » Семинар «Нейродинамика. Основы диагностики и терап

Семинар «Нейродинамика. Основы диагностики и терапии.»

21-23 сентября 2018 года в Санкт-Петербурге состоится курс от преподавателя Коноваленко Кирилла Анатольевича на тему «Нейродинамика. Основы диагностики и терапии».

Программа курса:

1. Параметры нормальной нейродинамики,

2. Причины периферической
периферический
в анатомической терминологии - внешний, удалённый от центра. Антоним - центральный....
нажмите для подробностей..
 дисфункции нервов,

3. Функциональная классификация нервной системы,

4. Уровни нейродинамической диагностики,

5. Принципы нейродинамической терапии,

6. Нейродинамические: диагностика и терапия срединного нерва,

7. Нейродинамические: диагностика и терапия локтевого нерва,

8. Нейродинамические: диагностика и терапия лучевого нерва,

9. Нейродинамические: диагностика и терапия седалищного нерва.


Обучение проводит Коноваленко Кирилл Анатольевич - Врач лечебной физкультуры, спортивной медицины, медицинской реабилитации.

Стоимость обучения - 16600 рублей. Действует скидка ранней оплаты в размере 15%. Стоимость со скидкой - 14110 рублей.

Регистрация и программа курса на сайте arehab.ru или по номеру 8-921-940-56-89

Ключевые слова: мероприятия, неврология, образование

04 Сен 2018 г.

Источник



Реклама на сайте




Поиск по ключевым словам


Rambler's Top100

Кодекс этики врачей Рунета