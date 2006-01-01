Семинар «Мышечное тестирование»

26-28 апреля 2019 года в Санкт-Петербурге пройдет семинар на тему «Мышечное тестирование», являющийся второй ступенью курса повышения квалификации по программе «Реабилитация в медицине и спорте».

Курс повышения квалификации по программе «Реабилитация в медицине и спорте» состоит из одиннадцати, проходящих с пятницы по воскресенье, трёхдневных семинаров, по двадцать четыре часа каждый.

Программа курса, включающая в себя как теоретическую, так и практическую части, направлена на подготовку специалистов в области медицинской реабилитации и обучение интересующихся представителей других дисциплин.

После каждого семинара выдаётся сертификат академии физической реабилитации, а по окончании курса, в случае посещения всех занятий – удостоверение о повышении квалификации по программе «Реабилитация в медицине и спорте» установленного образца.

Многие часто приводят атлетов в пример едва ли не совершенного функционального состояния опорно-двигательного аппарата, а рельефная мускулатура испокон веков ассоциируется у людей со здоровьем.

Однако, любой специалист, так или иначе столкнувшийся в своей профессиональной деятельности с миром спорта, прекрасно знает, что большая и сильная мышца далеко не всегда работает правильно.

Избежать ошибок в обследовании опорно-двигательного аппарата поможет правильно поставленная и четко структурированная техника мышечного тестирования.

Мышечное тестирование, будучи всегда доступным инструментом, дает специалисту следующие возможности:

- точное определение дисфункции мышц, а при должной искусности – даже отдельных пучков;

- проведение дифференциальной диагностики между функциональной и неврологической слабостью мышцы;

- выявление связи дисфункции мышцы с проблемами в миофасциальных лентах.

В рамках трехдневного семинара, проводимого на базе Академии Физической Реабилитации, слушатели изучат принципы мануального мышечного тестирования, физиологические принципы работы данного метода, а также основные алгоритмы проведения данного обследования у пациентов с различными типами патологий.

Не имея строгого деления на теоретическую и практическую часть, данный курс позволяет участникам применить и закрепить полученные знания на месте, что способствует скорейшему переведению информации в навык.

Обучение проводит Яловский Александр Сергеевич - травматолог-ортопед, реабилитолог, преподаватель академии физической реабилитации.

Стоимость обучения 19500 рублей.

Действует скидка ранней оплаты в размере 15%.

Стоимость со скидкой - 16575 рублей.

Регистрация на курс на сайте arehab.ru или по номеру 8-921-940-56-89