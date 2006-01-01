Семинар «МРТ тазобедренного сустава и МРТ плечевого сустава»

21 февраля 2019 года в Санкт-Петербурге пройдет семинар на тему «МРТ тазобедренного сустава и МРТ плечевого сустава».
Курс предназначен для ортопедов и реабилитологов
Программа курса:
1.МРТ анатомия.
2.Роль метода в выявлении причин интро и экстраартикулярной боли.
3.Что кроме остеоартроз
должно быть в заключении рентгенолога.
|остеоартроз
(osteoarthrosis: греч. osleon кость + arthron сустав + -osis: синоним: артроз, деформирующий артроз, деформирующий остеоартроз) — дистрофическое заболевание суставов, обусловленное поражением суставного хряща. У многих людей, особенно пожилого...
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4.Разбор клинических случаев.
МРТ плечевого сустава
1. МРТ анатомия.
2. Роль метода в выявлении острой и хронической травмы.
3. Импинджмент синдром , хроническая нестабильность плечевого сустава.
4. Разбор клинических случаев.
Обучение проводит Карпенко Алла Красовна - к.м.н. Главный врач отделения МРТ клиники "Скандинавия". Врач высшей квалификационной категории. Доцент кафедры Рентгенологии СПбМАПО.
Стоимость обучения - 5400 рублей.
Действует скидка ранней оплаты в размере 15%.
Стоимость со скидкой - 4590 рублей.
Подробная информация и регистрация на курс на сайте или по номеру (921) 940-56-89