Семинар «МРТ тазобедренного сустава и МРТ плечевого сустава»

21 февраля 2019 года в Санкт-Петербурге пройдет семинар на тему «МРТ тазобедренного сустава и МРТ плечевого сустава».

Курс предназначен для ортопедов и реабилитологов

Программа курса:

1.МРТ анатомия.

2.Роль метода в выявлении причин интро и экстраартикулярной боли.

3.Что кроме остеоартроз остеоартроз (osteoarthrosis: греч. osleon кость + arthron сустав + -osis: синоним: артроз, деформирующий артроз, деформирующий остеоартроз) — дистрофическое заболевание суставов, обусловленное поражением суставного хряща. У многих людей, особенно пожилого... нажмите для подробностей.. должно быть в заключении рентгенолога.

4.Разбор клинических случаев.





МРТ плечевого сустава

1. МРТ анатомия.

2. Роль метода в выявлении острой и хронической травмы.

3. Импинджмент синдром , хроническая нестабильность плечевого сустава.

4. Разбор клинических случаев.





Обучение проводит Карпенко Алла Красовна - к.м.н. Главный врач отделения МРТ клиники "Скандинавия". Врач высшей квалификационной категории. Доцент кафедры Рентгенологии СПбМАПО.

Стоимость обучения - 5400 рублей.

Действует скидка ранней оплаты в размере 15%.

Стоимость со скидкой - 4590 рублей.

Подробная информация и регистрация на курс на сайте или по номеру (921) 940-56-89