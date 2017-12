Восстановление вращательной манжеты плеча стало эффективнее Восстановление после массивных разрывов вращательной манжеты плеча часто является проблематичным, особенно у людей, перенесших предшествующие неудачные операции. По словам исследователей, представивших свою работу в Американском ортопедическом обществе спортивной медицины, новая артроскопическая процедура для лечения массивных разрывов вращательной манжеты плеча поможет пациентам быстрее возвращаться к активной деятельности. «Использование артроскопической реконструкции переднее-нижней капсулы сустава позволяет восстановить функцию плеча с большей скоростью, чем предыдущие формы лечения и помогает быстрее вернуть наших пациентов к активной жизни», сказал Терухиса Михата, доктор медицинских наук, доктор философии из медицинского колледжа Осаки. С 2007 по 2014 годы Михата и его команда наблюдали и лечили 100 больных в возрасте около 66 лет с помощью артроскопической реконструкции переднее-нижней капсулы сустава. Все пациенты имели разрывы вращательной манжеты, предыдущее лечение которых не увенчалось успехом. Физический осмотр, рентген и МРТ проводились до операции, а также повторно через три, шесть и двенадцать месяцев после операции и ежегодно в последующий период. Исследователи также проанализировали сроки возвращения на работу и в спорт у 34 больных, которые работали до травмы, и 26 пациентов, которые раньше занимались спортом на любительском уровне. В среднем послеоперационные результаты показали, что 92% пациентов значительно улучшили силу и функцию плеча. Тридцать два пациента полностью вернулись к своей прежней работе, а два пациента – с уменьшенным графиком и нагрузкой. Все 26 пациентов, которые занимались спортом до травмы, полностью возобновили физическую активность. «Наши положительные результаты свидетельствуют о том, что эта процедура дает шанс для пациентов с непоправимыми, массивными разрывами вращательной манжеты. Теперь мы надеемся провести дополнительные исследования для дальнейшего подкрепления наших результатов», сказал Михата. Ключевые слова: восстановление, травма плеча, хирургия 12 Сен 2016 г. Источник New Procedure for Massive Rotator Cuff Tears Restores Stability Better. AOSSM . 2016 , . [Fulltext PDF]













