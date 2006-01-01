Cеминар «Мягкие техники мануальной терапии»

3-5 мая 2019 года в Санкт-Петербурге пройдет семинар на тему «Мягкие техники мануальной терапии», являющийся третьей ступенью курса повышения квалификации по программе «Реабилитация в медицине и спорте».

Мягкие техники мануальной терапии (МТМТ) - это комплекс наиболее эффективных мануальных техник, которые позволяют работать с пациентами на всех уровнях мягкотканых причин, вызывающих функциональные проблемы: снизить тонус напряженных мышц, уменьшить спаянность рубца с окружающими тканями, растянуть или удлинить фасцию фасция (fascia - лат. «повязка», «бинт») — оболочка из плотной волокнистой соединительной ткани, покрывающая мышцы, многие внутренние органы, кровеносные сосуды и нервы; образует их фасциальные ложа и влагалища и выстилает клетчаточные пространства.... нажмите для подробностей.. , увеличить кровоток, уменьшить афферентнацию боли.

В отличие от курса классической мануальной терапии, на семинаре по МТМТ не рассматривается использование трастовых и мобилизационных техник на суставах, поэтому он подходит как массажистам, так и мануальным терапевтам, врачам спортивной медицины и спортсменам, неврологам, специалистам по физической реабилитации.

МТМТ включают:

- функциональный массаж.

Зная функцию мышцы и точки ее прикрепления, мы можем мягко воздействовать на гипертонусную мышечную ткань массажными движениями вдоль хода волокон, дополнительно используя движения отдельных мышц через пассивную работу суставов.

При этом идет стимуляция проприоцепторов проприоцептор - (от лат. proprius — собственный, особенный + рецептор), специализированные чувствительные нервные окончания из группы механорецепторов, расположенные в опорно-двигательном аппарате (скелетные мышцы, сухожилия, связки) и реагирующие на сокращение и ... нажмите для подробностей.. , а следовательно, рефлекторное уменьшение напряжения и болевых симптомов, улучшение кровообращения, приведение в движение слоёв тканей, а следовательно, уменьшения количества спаек.

Данная методика часто используется в качестве подготовки к мобилизации суставов.

- поперечный массаж

Суть методики заключается в мануальном воздействии на растянутые ткани тела, перпендикулярно ходу волокон связок, сухожилий, мышц.

Поперечный массаж используется для провокации локального контролируемого асептического асептический (а- отрицание + греч. septikos гнилостный, вызывающий гниение) — обеззараженный, характеризующийся отсутствием живых микроорганизмов и их спор, соответствующий требованиям асептики. ... нажмите для подробностей.. воспаления с целью разрушения рубцовой ткани, а также для запуска регенерации.

Обучение проводит Савченко Светлана Сергеевна - врач-невролог, специалист по физической реабилитации, преподаватель Академии Физической Реабилитации.

Курс повышения квалификации по программе «Реабилитация в медицине и спорте» состоит из одиннадцати, проходящих с пятницы по воскресенье, трёхдневных семинаров, по двадцать четыре часа каждый.

Программа курса, включающая в себя как теоретическую, так и практическую части, направлена на подготовку специалистов в области медицинской реабилитации и обучение интересующихся представителей других дисциплин.

После каждого семинара выдаётся сертификат академии физической реабилитации, а по окончании курса, в случае посещения всех занятий – удостоверение о повышении квалификации по программе «Реабилитация в медицине и спорте» установленного образца.

Стоимость обучения 19500 рублей.

Действует скидка ранней оплаты в размере 15%.

Стоимость со скидкой - 16575 рублей.

Регистрация на курс на сайте arehab.ru или по номеру 8-921-940-56-89