Cеминар «Мягкие техники мануальной терапии»

3-5 мая 2019 года в Санкт-Петербурге пройдет семинар на тему «Мягкие техники мануальной терапии», являющийся третьей ступенью курса повышения квалификации по программе «Реабилитация в медицине и спорте».
Мягкие техники мануальной терапии (МТМТ) - это комплекс наиболее эффективных мануальных техник, которые позволяют работать с пациентами на всех уровнях мягкотканых причин, вызывающих функциональные проблемы: снизить тонус напряженных мышц, уменьшить спаянность рубца с окружающими тканями, растянуть или удлинить фасцию
, увеличить кровоток, уменьшить афферентнацию боли.
|фасция
(fascia - лат. «повязка», «бинт») — оболочка из плотной волокнистой соединительной ткани, покрывающая мышцы, многие внутренние органы, кровеносные сосуды и нервы; образует их фасциальные ложа и влагалища и выстилает клетчаточные пространства....
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В отличие от курса классической мануальной терапии, на семинаре по МТМТ не рассматривается использование трастовых и мобилизационных техник на суставах, поэтому он подходит как массажистам, так и мануальным терапевтам, врачам спортивной медицины и спортсменам, неврологам, специалистам по физической реабилитации.
МТМТ включают:
- функциональный массаж.
Зная функцию мышцы и точки ее прикрепления, мы можем мягко воздействовать на гипертонусную мышечную ткань массажными движениями вдоль хода волокон, дополнительно используя движения отдельных мышц через пассивную работу суставов.
При этом идет стимуляция проприоцепторов
, а следовательно, рефлекторное уменьшение напряжения и болевых симптомов, улучшение кровообращения, приведение в движение слоёв тканей, а следовательно, уменьшения количества спаек.
|проприоцептор
- (от лат. proprius — собственный, особенный + рецептор), специализированные чувствительные нервные окончания из группы механорецепторов, расположенные в опорно-двигательном аппарате (скелетные мышцы, сухожилия, связки) и реагирующие на сокращение и ...
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Данная методика часто используется в качестве подготовки к мобилизации суставов.
- поперечный массаж
Суть методики заключается в мануальном воздействии на растянутые ткани тела, перпендикулярно ходу волокон связок, сухожилий, мышц.
Поперечный массаж используется для провокации локального контролируемого асептического
воспаления с целью разрушения рубцовой ткани, а также для запуска регенерации.
|асептический
(а- отрицание + греч. septikos гнилостный, вызывающий гниение) — обеззараженный, характеризующийся отсутствием живых микроорганизмов и их спор, соответствующий требованиям асептики.
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Обучение проводит Савченко Светлана Сергеевна - врач-невролог, специалист по физической реабилитации, преподаватель Академии Физической Реабилитации.
Курс повышения квалификации по программе «Реабилитация в медицине и спорте» состоит из одиннадцати, проходящих с пятницы по воскресенье, трёхдневных семинаров, по двадцать четыре часа каждый.
Программа курса, включающая в себя как теоретическую, так и практическую части, направлена на подготовку специалистов в области медицинской реабилитации и обучение интересующихся представителей других дисциплин.
После каждого семинара выдаётся сертификат академии физической реабилитации, а по окончании курса, в случае посещения всех занятий – удостоверение о повышении квалификации по программе «Реабилитация в медицине и спорте» установленного образца.
Стоимость обучения 19500 рублей.
Действует скидка ранней оплаты в размере 15%.
Стоимость со скидкой - 16575 рублей.
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