Уважаемые коллеги!
Приглашаем Вас на образовательный семинар "Протоколы реабилитации коленного сустава: от предоперационной подготовки до возврата к прежнему уровню спортивной активности", который состоится 7 и 8 октября 2017 г. в Москве. Преподаватель - Арьков В.В.
ПЕРВЫЙ ДЕНЬ семинара посвящен биомеханике и функциональной анатомии коленного сустава, нижней конечности, существенная для реабилитации. Так же в рамках первого дня разбираются:
- Диагностика травм коленного сустава, клиника, механизмы, особенности спортивных повреждений.
- Показания и противопоказания к операции.
- Этапы медицинской реабилитации.
- Предоперационная подготовка.
- Послеоперационные осложнения, способы их профилактики.
- Ранний послеоперационный период, методики ведения с демонстрацией специальных практических навыков (ЛФК, мобилизации, стречинг, мягкие мануальные техники, кинезиотейпирование, аппаратная физиотерапия и ЛФК).
ВТОРОЙ ДЕНЬ семинара посвящен функциональному периоду реабилитации, методикам ведения с демонстрацией специальных практических навыков (ЛФК, мобилизации, стречинг, мягкие мануальные техники, упражнения на нестабильных опорах, кинезиотейпирование, плиометрические
упражнения, аппаратная физиотерапия и ЛФК). Так же в рамках второго дня разбираются:
|плиометрический
(от греч. pléon больше) - имеющий отношение к плиометрике - особой технике скоростного сокращения мышц, использующей энергию упругости мышц и сухожилий. Данная техника особенно востребована в прыжках.
При упругом растяжении (н...
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- Спортивный период реабилитации.
- Методики ведения с демонстрацией специальных практических навыков.
- Разбор конкретных клинических примеров.
Запись на семинар по ссылке http://kinesiologycourse.ru/knee-rehab
Стоимость обучения 16 000 руб.
При ранней предоплате (до 30 сентября) действует 10% скидка и стоимость составит 14 400 руб.
При групповой записи на семинар предоставляется 15% скидка.