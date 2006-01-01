Уважаемые коллеги!

Приглашаем Вас на образовательный семинар "Протоколы реабилитации коленного сустава: от предоперационной подготовки до возврата к прежнему уровню спортивной активности", который состоится 7 и 8 октября 2017 г. в Москве. Преподаватель - Арьков В.В.

ПЕРВЫЙ ДЕНЬ семинара посвящен биомеханике и функциональной анатомии коленного сустава, нижней конечности, существенная для реабилитации. Так же в рамках первого дня разбираются:

- Диагностика травм коленного сустава, клиника, механизмы, особенности спортивных повреждений.

- Показания и противопоказания к операции.

- Этапы медицинской реабилитации.

- Предоперационная подготовка.

- Послеоперационные осложнения, способы их профилактики.

- Ранний послеоперационный период, методики ведения с демонстрацией специальных практических навыков (ЛФК, мобилизации, стречинг, мягкие мануальные техники, кинезиотейпирование, аппаратная физиотерапия и ЛФК).

ВТОРОЙ ДЕНЬ семинара посвящен функциональному периоду реабилитации, методикам ведения с демонстрацией специальных практических навыков (ЛФК, мобилизации, стречинг, мягкие мануальные техники, упражнения на нестабильных опорах, кинезиотейпирование, плиометрические плиометрический (от греч. pléon больше) - имеющий отношение к плиометрике - особой технике скоростного сокращения мышц, использующей энергию упругости мышц и сухожилий. Данная техника особенно востребована в прыжках.

При упругом растяжении (н... нажмите для подробностей.. упражнения, аппаратная физиотерапия и ЛФК). Так же в рамках второго дня разбираются:

- Спортивный период реабилитации.

- Методики ведения с демонстрацией специальных практических навыков.

- Разбор конкретных клинических примеров.

Запись на семинар по ссылке http://kinesiologycourse.ru/knee-rehab

Стоимость обучения 16 000 руб.

При ранней предоплате (до 30 сентября) действует 10% скидка и стоимость составит 14 400 руб.

При групповой записи на семинар предоставляется 15% скидка.