С 31 марта по 1 апреля в Санкт-Петербурге пройдет семинар «Основы кинезиотейпирования». Преподаватель Касаткин Михаил Сергеевич.

Кинезиотейпирование - революционный метод, направленный на воздействие кинезиотейпа на многие структуры человеческого организма. Используется в спортивной медицине, реабилитации, неврологии, педиатрии, травматологии, ортопедии, акушерстве и гинекологии, эстетической медицине и косметологии.

На данном семинаре Вы сможете с нуля обучиться методике кинезиотейпирования и применять её на практике в самом широком спектре случаев.

Методика кинезиотейпирования была разработана в 70-х годах японским хиропрактиком Кензо Касе (Kenzo Kase). В России данная методика известна совсем недавно, именно поэтому данное обучение является актуальным для специалистов.

Очень важно! Именно наш преподаватель, Касаткин Михаил Сергеевич, обучался напрямую у самого Кензо Касе и владеет оригинальной методикой кинезиотейпирования, которой готов поделиться со всеми желающими.

Также, отличительная особенность наших семинаров:

1. Официальный сертификат для каждого участника от Национальной Ассоциации Кинезиотейпирования!

2. При прохождении 32 часов обучения получается удостоверение государственного образца о повышении квалификации.

Программа семинара:

В первый день во время теоретической части преподаватель познакомит участников с основами метода кинезиологического тейпирования, его уникальными особенностями, а также клинико-физиологическим обоснованием методики.

Во время практической части семинара участники овладеют навыками мануально-мышечного тестирования и мышечного кинезиотейпирования. В рамках семинара разбираются более 20 основных мышц.

Так же, будет предоставлено необходимое (достаточное) количество времени для обсуждения возможных вариантов нанесения аппликаций и возможность попрактиковаться в их нанесении.

Второй день семинара представляет собой 8 часовой курс, который делится на теоретическую и практическую части и позволяет ознакомиться с основными корригирующими техниками метода кинезиологического тейпирования.

Во время теоретической части курса преподаватель познакомит участников семинара с 6 основными коррегирующими техниками классического тейпирования: механической, функциональной, послабляющей, фасциальной, связочно-сухожильной, микроциркуляторной/лимфатической.

Во время практической части семинара участникам будет предоставлено необходимое (достаточное) количество времени для практической отработки навыков использования данных коррекционных техник, а так же клинические примеры для нанесения аппликаций.

Стоимость семинара: 15 000 руб.

При оплате до 16 марта действует скидка 10%

В стоимость семинара входит: рабочие тетради, расходные материалы, кофе-брейки, обеды.

Подробнее на сайте: http://adelante-sm.ru/seminari/31-03---1-04--kineziotejpirovanie--/

Контакты:

8-812-389-20-62

dz@kalina-sm.ru