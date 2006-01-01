Образовательный проект "Школа кинезиотейпирования "KinesioCourse" приглашает Вас на образовательный семинар "FDM-терапия. Первая ступень", который пройдет 9-10 сентября 2017 г. в Москве. Преподаватель курса - Евгений Хаимов.

При ранней предоплате действует скидка - 10 %!

При групповом бронировании (от 3х человек) скидка - 15 %!

Данный семинар представляет собой интенсивный двухдневный курс (8-10 часов каждый день), который делится ежедневно на теоретическую и практическую части.

ПЕРВЫЙ ДЕНЬ семинара представляет собой 8 часовой курс, который делится на теоретическую и практическую части.

В рамках первого дня разбираются следующие темы:

- Общие принципы в FDM.

- Дисторсии дисторсия (лат. distorsio, distortio искривление, выворачивание; синоним растяжение) — закрытое повреждение капсульно-связочного аппарата суставов без нарушения его анатомической непрерывности. Возникает в результате движений, необычных по направлению и... нажмите для подробностей.. фасций фасция (fascia - лат. «повязка», «бинт») — оболочка из плотной волокнистой соединительной ткани, покрывающая мышцы, многие внутренние органы, кровеносные сосуды и нервы; образует их фасциальные ложа и влагалища и выстилает клетчаточные пространства.... нажмите для подробностей.. в FDМ.

- Общие принципы диагностики и терапии.

- Визуальная диагностика боли.

- Изучение и понимание «языка боли» пациента.





ВТОРОЙ ДЕНЬ семинара представляет собой 8 часовой курс, который делится на теоретическую и практическую части.

В рамках второго дня разбираются следующие темы:

- Практика мануальной техники FDM.

- Специальная диагностика и терапия.

- FDM при болях и ограничениях движения в плечевом поясе.

- FDM при болях и ограничениях движения в коленном суставе.

- FDM при болях и ограничениях движения в голеностопном суставе.





Во время данного семинара каждый участник получит рабочую тетрадь с подробными изображениями слайдов и полями для собственных комментариев. Данное издание позволяет упростить процесс изучения, а так же подходит для последующего использования.

По завершению, каждый участник получает именной Сертификат о прохождении данного семинара от Национальной ассоциации специалистов по кинезиологическому тейпированию и возможность получения многих привилегий и скидок у партнеров образовательного проекта "KinesioCourse".

Записаться можно на сайте https://kinesiocourse.ru/form/all/1