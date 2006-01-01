Образовательный проект "Школа кинезиотейпирования "KinesioCourse" приглашает Вас на образовательный семинар "FDM-терапия. Первая ступень", который пройдет 9-10 сентября 2017 г. в Москве. Преподаватель курса - Евгений Хаимов.
При ранней предоплате действует скидка - 10 %!
При групповом бронировании (от 3х человек) скидка - 15 %!
Данный семинар представляет собой интенсивный двухдневный курс (8-10 часов каждый день), который делится ежедневно на теоретическую и практическую части.
ПЕРВЫЙ ДЕНЬ семинара представляет собой 8 часовой курс, который делится на теоретическую и практическую части.
В рамках первого дня разбираются следующие темы:
- Общие принципы в FDM.
- Дисторсии
фасций
|дисторсия
(лат. distorsio, distortio искривление, выворачивание; синоним растяжение) — закрытое повреждение капсульно-связочного аппарата суставов без нарушения его анатомической непрерывности. Возникает в результате движений, необычных по направлению и...
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в FDМ.
|фасция
(fascia - лат. «повязка», «бинт») — оболочка из плотной волокнистой соединительной ткани, покрывающая мышцы, многие внутренние органы, кровеносные сосуды и нервы; образует их фасциальные ложа и влагалища и выстилает клетчаточные пространства....
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- Общие принципы диагностики и терапии.
- Визуальная диагностика боли.
- Изучение и понимание «языка боли» пациента.
ВТОРОЙ ДЕНЬ семинара представляет собой 8 часовой курс, который делится на теоретическую и практическую части.
В рамках второго дня разбираются следующие темы:
- Практика мануальной техники FDM.
- Специальная диагностика и терапия.
- FDM при болях и ограничениях движения в плечевом поясе.
- FDM при болях и ограничениях движения в коленном суставе.
- FDM при болях и ограничениях движения в голеностопном суставе.
Во время данного семинара каждый участник получит рабочую тетрадь с подробными изображениями слайдов и полями для собственных комментариев. Данное издание позволяет упростить процесс изучения, а так же подходит для последующего использования.
По завершению, каждый участник получает именной Сертификат о прохождении данного семинара от Национальной ассоциации специалистов по кинезиологическому тейпированию и возможность получения многих привилегий и скидок у партнеров образовательного проекта "KinesioCourse".
Записаться можно на сайте https://kinesiocourse.ru/form/all/1