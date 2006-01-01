Курсы «K-Taping® Базовый» и «K-Taping® Неврология»

Taping®Базовый курс пройдет в Санкт-Петербурге 1-2 февраля 2019 года.

Кинезиологическое тейпирование является эффективным средством лечения проявлений таких патологических состояний, как остеохондроз остеохондроз (osteochondrosis: греч. osteon кость + chondros хрящ + -osis) — дистрофическое поражение суставного хряща и подлежащей костной ткани. ... нажмите для подробностей.. позвоночника, травмы мышц, связок и суставов, сколиозы и нарушения осанки, головные боли, кожные шрамы и рубцы, артрозы артроз (arthrosis: греч. arthron сустав + -osis: синоним: деформирующий артроз, остеоартроз, деформирующий остеоартроз) — дистрофическое заболевание суставов, обусловленное поражением суставного хряща. См. Остеоартроз... нажмите для подробностей.. тазобедренного и коленного суставов, дорсопатии (боли в спине) и многое другое.

В ходе курса изучаются основы кинезиологического тейпирования и отрабатываются на практике основные техники наложения тейпа: мышечная, связочная и фасциальная, а также неврологические, лимфатические и техники функциональной коррекции.

3 февраля 2019 года пройдет курс Taping®Нейро. K-Taping® Неврология является логическим продолжением K-Taping® Basic, предлагая слушателям углублённое знакомство с методикой кинезиологического тейпирования.

В рамках курса рассматривается не входящая в K-Taping® Basic невральная техника, а также происходит знакомство со схемой восприятия собственного тела, и возможностями влияния на её зрительный, вестибулярный, проприоцептивный и соматосенсорный компоненты.

В ходе обучения происходит знакомство с применением кинезиологического тейпирования в таких аспектах нейрореабилитации, как: борьба со спастикой, гиперсаливацией, опущением угла рта и так далее.

Присутствующим на семинаре специалистам демонстрируются возможности тейпа при проблемах периферической периферический в анатомической терминологии - внешний, удалённый от центра. Антоним - центральный.... нажмите для подробностей.. нервной системы, характеризующихся туннельными синдромами.

Преподаватель Коноваленко Кирилл Анатольевич - Врач лечебной физкультуры и спортивной медицины, медицинской реабилитации. Сертифицированный инструктор K-Taping® International Academy в РФ.

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