Семинар «Комбинированное применение физических методов реабилитации и кинезиологического тейпирования в спортивной медицине» С 17 по 19 ноября в Санкт-Петербурге пройдет семинар «Комбинированное применение физических методов реабилитации и кинезиологического тейпирования в спортивной медицине». Слушатели освоят указанные методы физической реабилитации и основы кинезиологического тейпирования. Преподаватель - ведущий специалист в обрасти реабилитации, восстановительной медицины и спортивной медицины, один из наших онлайн-консультантов на форуме SportMedicine.ru - Коноваленко Кирилл Анатольевич. Подробная информация и регистрация на курс http://kinesiotaping.ru/events/433.html или по номеру (921) 940-56-89 Первый день: 1 – пальпационная анатомия и функции мышц цилиндра, - мягкие мануальные и остеопатические техники для мышц цилиндра, - принципы кинезиотерапии мышц цилиндра, - принципы техники мышечной коррекции кинезиологического тейпирования, - принципы кинезиологического тейпировани мышц цилиндра. 2 – пальпационная анатомия и функции структур плечевого пояса, - этиология этиология (греч. aitia причина + logos учение) — 1) учение о причинах и условиях возникновения болезней; 2) причина возникновения болезни или патологического состояния.... нажмите для подробностей.. impingement-синдрома, - мягкие мануальные и остеопатические техники при impingement-синдроме, - принципы кинезиотерапии при impingement-синдроме, - принципы кинезиологического тейпировани при impingement-синдроме. 3 – пальпационная анатомия и функции структур предплечья, - этиология латерального латеральный [край] - lateralis - сторона, лежащая дальше от срединной (центральной) плоскости, т.е. внешняя сторона.

Антоним - медиальный край. ... нажмите для подробностей.. эпикондилита эпикондилит (epieondylitis, анат. epicondylus надмыщелок + -itis) — дистрофический процесс в местах прикрепления мышц к надмыщелкам плечевой кости, сопровождающийся реактивным воспалением соседних тканей.... нажмите для подробностей.. , - мягкие мануальные и остеопатические техники при латеральном эпикондилите, - принципы кинезиотерапии при латеральном эпикондилите, - принципы кинезиологического тейпирования при латеральном эпикондилите. Второй день: 1 – пальпационная анатомия и функции мышц бедра, - этиология adductor – rectus – symphysis синдрома, - мягкие мануальные и остеопатические техники при adductor – rectus – symphysisсиндроме, - принципы кинезиотерапии при adductor – rectus – symphysisсиндроме, - принципы кинезиологического тейпирования при adductor – rectus – symphysisсиндроме. 2 – пальпационная анатомия и функции связок коленного сустава, - этиология нестабильности коленного сустава, - принципы кинезиотерапии при нестабильности коленного сустава, - принципы техники связочной коррекции кинезиологического тейпирования, - принципы кинезиологического тейпирования связок коленного сустава. 3 – пальпационная анатомия и функции надколенника, - этиология синдрома латеральной гиперпрессии надколенника, - принципы кинезиотерапии при синдроме латеральной гиперпрессии надколенника, - принципы техники функциональной коррекции кинезиологического тейпирования, - принципы кинезиологического тейпирования при синдроме латеральной гиперпрессии надколенника. Третий день: 1 – этиология синдрома колена бегуна, - мягкие мануальные и остеопатические техники при синдроме колена бегуна, - принципы кинезиотерапии при синдроме колена бегуна, - принципы техники фасциальной коррекции кинезиологического тейпирования, - принципы кинезиологического тейпирования при синдроме колена бегуна. 2 – пальпационная анатомия и функции структур голеностопного сустава, - этиология повреждения связок голеностопного сустава, - принципы кинезиотерапии при повреждении связок голеностопного сустава, - принципы техники лимфатической коррекции кинезиологического тейпирования, - принципы кинезиологического тейпирования при повреждении связок голеностопного сустава. 3 – этиология тендинопатии ахиллова сухожилия, - мягкие мануальные и остеопатические техники при тендинопатии ахиллова сухожилия, - принципы кинезиотерапии при тендинопатии ахиллова сухожилия, - принципы комбинации техник кинезиологического тейпирования, - принципы кинезиологического тейпирования при тендинопатии ахиллова сухожилия. Ключевые слова: кинезио-тейпинг, мероприятия, образование 24 Окт 2017 г. Источник Семинар «Комбинированное применение физических методов реабилитации и кинезиологического тейпирования в спортивной медицине»







