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Семинар «Комбинированное применение физических методов реабилитации и кинезиологического тейпирования в спортивной медицине»

С 17 по 19 ноября в Санкт-Петербурге пройдет семинар «Комбинированное применение физических методов реабилитации и кинезиологического тейпирования в спортивной медицине».

Слушатели освоят указанные методы физической реабилитации и основы кинезиологического тейпирования.

Преподаватель - ведущий специалист в обрасти реабилитации, восстановительной медицины и спортивной медицины, один из наших онлайн-консультантов на форуме SportMedicine.ru - Коноваленко Кирилл Анатольевич.

Подробная информация и регистрация на курс http://kinesiotaping.ru/events/433.html или по номеру (921) 940-56-89

Первый день:

1 – пальпационная анатомия и функции мышц цилиндра,

- мягкие мануальные и остеопатические техники для мышц цилиндра,

- принципы кинезиотерапии мышц цилиндра,

- принципы техники мышечной коррекции кинезиологического тейпирования,

- принципы кинезиологического тейпировани мышц цилиндра.

2 – пальпационная анатомия и функции структур плечевого пояса,

- этиология
этиология
(греч. aitia причина + logos учение) — 1) учение о причинах и условиях возникновения болезней; 2) причина возникновения болезни или патологического состояния....
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 impingement-синдрома,

- мягкие мануальные и остеопатические техники при impingement-синдроме,

- принципы кинезиотерапии при impingement-синдроме,

- принципы кинезиологического тейпировани при impingement-синдроме.

3 – пальпационная анатомия и функции структур предплечья,

- этиология латерального
латеральный
[край] - lateralis - сторона, лежащая дальше от срединной (центральной) плоскости, т.е. внешняя сторона.
Антоним - медиальный край. ...
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 эпикондилита
эпикондилит
(epieondylitis, анат. epicondylus надмыщелок + -itis) — дистрофический процесс в местах прикрепления мышц к надмыщелкам плечевой кости, сопровождающийся реактивным воспалением соседних тканей....
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,

- мягкие мануальные и остеопатические техники при латеральном эпикондилите,

- принципы кинезиотерапии при латеральном эпикондилите,

- принципы кинезиологического тейпирования при латеральном эпикондилите.

Второй день:

1 – пальпационная анатомия и функции мышц бедра,

- этиология adductor – rectus – symphysis синдрома,

- мягкие мануальные и остеопатические техники при adductor – rectus – symphysisсиндроме,

- принципы кинезиотерапии при adductor – rectus – symphysisсиндроме,

- принципы кинезиологического тейпирования при adductor – rectus – symphysisсиндроме.

2 – пальпационная анатомия и функции связок коленного сустава,

- этиология нестабильности коленного сустава,

- принципы кинезиотерапии при нестабильности коленного сустава,

- принципы техники связочной коррекции кинезиологического тейпирования,

- принципы кинезиологического тейпирования связок коленного сустава.

3 – пальпационная анатомия и функции надколенника,

- этиология синдрома латеральной гиперпрессии надколенника,

- принципы кинезиотерапии при синдроме латеральной гиперпрессии надколенника,

- принципы техники функциональной коррекции кинезиологического тейпирования,

- принципы кинезиологического тейпирования при синдроме латеральной гиперпрессии надколенника.

Третий день:

1этиология синдрома колена бегуна,

- мягкие мануальные и остеопатические техники при синдроме колена бегуна,

- принципы кинезиотерапии при синдроме колена бегуна,

- принципы техники фасциальной коррекции кинезиологического тейпирования,

- принципы кинезиологического тейпирования при синдроме колена бегуна.

2 – пальпационная анатомия и функции структур голеностопного сустава,

- этиология повреждения связок голеностопного сустава,

- принципы кинезиотерапии при повреждении связок голеностопного сустава,

- принципы техники лимфатической коррекции кинезиологического тейпирования,

- принципы кинезиологического тейпирования при повреждении связок голеностопного сустава.

3этиология тендинопатии ахиллова сухожилия,

- мягкие мануальные и остеопатические техники при тендинопатии ахиллова сухожилия,

- принципы кинезиотерапии при тендинопатии ахиллова сухожилия,

- принципы комбинации техник кинезиологического тейпирования,

- принципы кинезиологического тейпирования при тендинопатии ахиллова сухожилия.

Ключевые слова: кинезио-тейпинг, мероприятия, образование

24 Окт 2017 г.

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