С 17 по 19 ноября в Санкт-Петербурге пройдет семинар «Комбинированное применение физических методов реабилитации и кинезиологического тейпирования в спортивной медицине».
Слушатели освоят указанные методы физической реабилитации и основы кинезиологического тейпирования.
Преподаватель - ведущий специалист в обрасти реабилитации, восстановительной медицины и спортивной медицины, один из наших онлайн-консультантов на форуме SportMedicine.ru - Коноваленко Кирилл Анатольевич.
Подробная информация и регистрация на курс http://kinesiotaping.ru/events/433.html или по номеру (921) 940-56-89
Первый день:
1 – пальпационная анатомия и функции мышц цилиндра,
- мягкие мануальные и остеопатические техники для мышц цилиндра,
- принципы кинезиотерапии мышц цилиндра,
- принципы техники мышечной коррекции кинезиологического тейпирования,
- принципы кинезиологического тейпировани мышц цилиндра.
2 – пальпационная анатомия и функции структур плечевого пояса,
- этиология
impingement-синдрома,
|этиология
(греч. aitia причина + logos учение) — 1) учение о причинах и условиях возникновения болезней; 2) причина возникновения болезни или патологического состояния....
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- мягкие мануальные и остеопатические техники при impingement-синдроме,
- принципы кинезиотерапии при impingement-синдроме,
- принципы кинезиологического тейпировани при impingement-синдроме.
3 – пальпационная анатомия и функции структур предплечья,
- этиология латерального
эпикондилита
|латеральный
[край] - lateralis - сторона, лежащая дальше от срединной (центральной) плоскости, т.е. внешняя сторона.
Антоним - медиальный край.
...
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,
|эпикондилит
(epieondylitis, анат. epicondylus надмыщелок + -itis) — дистрофический процесс в местах прикрепления мышц к надмыщелкам плечевой кости, сопровождающийся реактивным воспалением соседних тканей....
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- мягкие мануальные и остеопатические техники при латеральном эпикондилите,
- принципы кинезиотерапии при латеральном эпикондилите,
- принципы кинезиологического тейпирования при латеральном эпикондилите.
Второй день:
1 – пальпационная анатомия и функции мышц бедра,
- этиология adductor – rectus – symphysis синдрома,
- мягкие мануальные и остеопатические техники при adductor – rectus – symphysisсиндроме,
- принципы кинезиотерапии при adductor – rectus – symphysisсиндроме,
- принципы кинезиологического тейпирования при adductor – rectus – symphysisсиндроме.
2 – пальпационная анатомия и функции связок коленного сустава,
- этиология нестабильности коленного сустава,
- принципы кинезиотерапии при нестабильности коленного сустава,
- принципы техники связочной коррекции кинезиологического тейпирования,
- принципы кинезиологического тейпирования связок коленного сустава.
3 – пальпационная анатомия и функции надколенника,
- этиология синдрома латеральной гиперпрессии надколенника,
- принципы кинезиотерапии при синдроме латеральной гиперпрессии надколенника,
- принципы техники функциональной коррекции кинезиологического тейпирования,
- принципы кинезиологического тейпирования при синдроме латеральной гиперпрессии надколенника.
Третий день:
1 – этиология синдрома колена бегуна,
- мягкие мануальные и остеопатические техники при синдроме колена бегуна,
- принципы кинезиотерапии при синдроме колена бегуна,
- принципы техники фасциальной коррекции кинезиологического тейпирования,
- принципы кинезиологического тейпирования при синдроме колена бегуна.
2 – пальпационная анатомия и функции структур голеностопного сустава,
- этиология повреждения связок голеностопного сустава,
- принципы кинезиотерапии при повреждении связок голеностопного сустава,
- принципы техники лимфатической коррекции кинезиологического тейпирования,
- принципы кинезиологического тейпирования при повреждении связок голеностопного сустава.
3 – этиология тендинопатии ахиллова сухожилия,
- мягкие мануальные и остеопатические техники при тендинопатии ахиллова сухожилия,
- принципы кинезиотерапии при тендинопатии ахиллова сухожилия,
- принципы комбинации техник кинезиологического тейпирования,
- принципы кинезиологического тейпирования при тендинопатии ахиллова сухожилия.