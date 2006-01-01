Семинар «Комбинированные техники тейпирования» C 18 по 19 ноября 2017 г. в Москве состоится семинар на тему "Комбинированные техники тейпирования". Преподаватель - Михаил Касаткин - президент национальной ассоциации кинезиотейпирования. У вас есть возможность за 2 дня освоить сразу несколько методик тейпирования! В программе семинара: - различные техники тейпирования, их отличия друг от друга и возможности их комбинированного использования; - концепция спортивного жесткого тейпирования. Основные показания и принципы наложения; - концепция терапевтического жесткого тейпирования (методики Mulligan и MacConnell). Основные показания и принципы наложения; - концепция кинезиологического тейпирования (методика классического кинезиотейпирования). Основные показания и принципы наложения; - тейпирование голеностопного сустава. Комбинация различных техник и показания к ним; - тейпирование коленного сустава. Комбинация различных техник и показания к ним; - тейпирование плечевого сустава. Комбинация различных техник и показания к ним; - тейпирование локтевого сустава. Комбинация различных техник и показания к ним; - тейпирование лучезапястного сустава. Комбинация различных техник и показания к ним. Стоимость участия - 15 000 руб. * до 3 ноября действует скидка 15% (12 750 руб) Контакты для записи: Сайт: http://adelante-sm.ru/seminari/seminari-ooo--kalina-/18-19/ Место проведения: г. Санкт-Петербург, ул. Бумажная, д. 18, БЦ "Портал", офис 330 Телефон: 8 (812) 389-20-62 Почта: dz@kalina-sm.ru Ключевые слова: кинезио-тейпинг, мероприятия, образование 27 Окт 2017 г. Источник Семинар «Комбинированные техники тейпирования»







