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Семинар «Комбинированные техники тейпирования»

C 18 по 19 ноября 2017 г. в Москве состоится семинар на тему "Комбинированные техники тейпирования". Преподаватель - Михаил Касаткин - президент национальной ассоциации кинезиотейпирования.

У вас есть возможность за 2 дня освоить сразу несколько методик тейпирования!

В программе семинара:

- различные техники тейпирования, их отличия друг от друга и возможности их комбинированного использования;

- концепция спортивного жесткого тейпирования. Основные показания и принципы наложения;

- концепция терапевтического жесткого тейпирования (методики Mulligan и MacConnell). Основные показания и принципы наложения;

- концепция кинезиологического тейпирования (методика классического кинезиотейпирования). Основные показания и принципы наложения;

- тейпирование голеностопного сустава. Комбинация различных техник и показания к ним;

- тейпирование коленного сустава. Комбинация различных техник и показания к ним;

- тейпирование плечевого сустава. Комбинация различных техник и показания к ним;

- тейпирование локтевого сустава. Комбинация различных техник и показания к ним;

- тейпирование лучезапястного сустава. Комбинация различных техник и показания к ним.

Стоимость участия - 15 000 руб.

* до 3 ноября действует скидка 15% (12 750 руб)

Контакты для записи:

Сайт: http://adelante-sm.ru/seminari/seminari-ooo--kalina-/18-19/

Место проведения: г. Санкт-Петербург, ул. Бумажная, д. 18, БЦ "Портал", офис 330

Телефон: 8 (812) 389-20-62

Почта: dz@kalina-sm.ru

Ключевые слова: кинезио-тейпинг, мероприятия, образование

27 Окт 2017 г.

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