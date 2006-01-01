Семинар «Комбинированные техники тейпирования»

C 18 по 19 ноября 2017 г. в Москве состоится семинар на тему "Комбинированные техники тейпирования". Преподаватель - Михаил Касаткин - президент национальной ассоциации кинезиотейпирования.
У вас есть возможность за 2 дня освоить сразу несколько методик тейпирования!
В программе семинара:
- различные техники тейпирования, их отличия друг от друга и возможности их комбинированного использования;
- концепция спортивного жесткого тейпирования. Основные показания и принципы наложения;
- концепция терапевтического жесткого тейпирования (методики Mulligan и MacConnell). Основные показания и принципы наложения;
- концепция кинезиологического тейпирования (методика классического кинезиотейпирования). Основные показания и принципы наложения;
- тейпирование голеностопного сустава. Комбинация различных техник и показания к ним;
- тейпирование коленного сустава. Комбинация различных техник и показания к ним;
- тейпирование плечевого сустава. Комбинация различных техник и показания к ним;
- тейпирование локтевого сустава. Комбинация различных техник и показания к ним;
- тейпирование лучезапястного сустава. Комбинация различных техник и показания к ним.
Стоимость участия - 15 000 руб.
* до 3 ноября действует скидка 15% (12 750 руб)
Контакты для записи:
Сайт: http://adelante-sm.ru/seminari/seminari-ooo--kalina-/18-19/
Место проведения: г. Санкт-Петербург, ул. Бумажная, д. 18, БЦ "Портал", офис 330
Телефон: 8 (812) 389-20-62
Почта: dz@kalina-sm.ru