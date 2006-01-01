Курс мануальных техник Кальтенборна-Эвента (Kaltenborn - Evjenth)

С 5 по 8 апреля 2018 года в Санкт-Петербурге пройдет первая часть курса мануальных техник Кальтенборна-Эвента (Kaltenborn - Evjenth).

Преподаватель - Мирослав Кокош, доктор наук на кафедре специальных методов физиотерапии в «Академии Физического Воспитания» (Катовице, Польша), сертифицированный инструктор по мануальной терапии Кальтенборна-Эвента, нейромышечной активации.

Данное обучение - первая часть полного цикла, включающего в себя 8 частей. По окончании слушателям выдается сертификат международной сети обучающих центров, преподающих официальную концепцию ортопедической мануальной терапии Кальтенборна-Эвента.

Начать обучение по полной программе ортопедической мануальной терапии Кальтенборна-Эвента можно с любого по очередности семинара. Пропущенные семинары будут в этом случае восполнены в следующем цикле семинаров.

Для получения статуса сертифицированного инструктора необходимо будет пройти дополнительный 9ый семинар для инструкторов.

Программа семинара:

Часть 1 Обследование пациента и базовые терапевтические техники мобилизации суставов нижней конечности согласно концепции Кальтенборна-Эвента.

День 1

09.00 -13.00 - Приветствие, история, обследование мышечно-скелетной системы - базовые знания;

14.00 -17.30 - Анатомия, биомеханика, пальпационная анатомия и клиническое обследование голеностопного сустава.

День 2

09.00 -11.00 - Воздействие на мягкие ткани (растяжка мышц, функциональный массаж, глубокий фрикционный массаж) - Теоретические основы и практические примеры;

11.00 - 13.00 - Терапия (тракции тракция -(вытяжение) — в ортопедической медицине набор методов для длительного растяжения конечностей либо мускулов. Применяют как метод лечения при переломах, а также при лечении позвоночника (тракция позвоночника).... нажмите для подробностей.. суставов и мобилизация) верхней части голеностопного сустава;

14.00 - 16.00 - Терапия нижней части голеностопного сустава;

16.00 - 17.30 - Функциональная терапия тарзального, метатарзального и межфаланговых суставов.

День 3

09.00 - 11.00 - Анатомия, биомеханика, пальпационная анатомия и клиническое обследование коленного сустава;

11.00 - 13.00 - Функциональное обследование коленного сустава;

14.00 - 15.30 - Терапия мягких тканей области коленного сустава и терапия пателло-феморального сустава;

15.30 - 17.30 - Функциональная терапия коленного сустава.

День 4

09.00 - 11.00 - Анатомия, биомеханика, пальпационная анатомия и клиническое обследование тазобедренного сустава;

11.00 - 13.00 - Функциональная терапия тазобедренного сустава;

14.00 - 15.30 - Терапия мягких тканей тазобедренного сустава;

15.30 - 17.00 - Функциональная терапия тазобедренного сустава (продолжение);

17.00 - 17.30 - Окончание курса.

Стоимость 4-дневного обучения - 23 200 рублей.

Действует скидка ранней оплаты в размере 15%.

Стоимость со скидкой - 19720 рублей.

Программа и регистрация на курс на нашем сайте http://kinesiotaping.ru/events/487.html или по номеру (921) 940-56-89