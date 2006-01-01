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Семинар «Мио-фасциальные техники в мануальной терапии. Концепт Kaltenborn-Evjenth»

18 марта 2019 года в Санкт-Петербурге пройдет обучение на тему «Мио-фасциальные техники в мануальной терапии. Концепт Kaltenborn-Evjenth» от преподавателя Академии Физического Воспитания - Мирослава Кокоша (Польша).


Программа курса:

Мио-фасциальные техники в мануальной терапии. Концепт Kaltenborn-Evjenth.

Теория:

Диагностика и терапия в мануальной терапии по Kaltenborn-Evjenth.

Мио-фасциальная ткань:

• определение,

• классификация,

• основные свойства и особенности.

Существующие гипотезы и точки зрения о миофасциальных методах лечения.

Практика:

Диагностика невральной дисфункции нижней конечности.

Дифференциальная диагностика. Суставные и мышечные техники при пояснично-крестцовой боли. Мио-фасциальные техники (мио-фасциальные ленты, точки и линии натяжения) для ишиаса
ишиас
(ischias; греч. ischion седалище, бедро) — пояснично-крестцовый радикулит с преобладанием поражения корешков крестцового отдела, из которых формируется седалищный нерв; характеризуется распространением боли по ходу седалищного нерва (в ягодицу...
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 и псевдо-ишиасной боли.


Участникам семинара рекомендуется иметь удобную спортивную одежду и полотенце.


Стоимость обучения - 6800 рублей.

Действует скидка ранней оплаты в размере 15%.

Стоимость с учетом скидки - 5780 рублей.

Регистрация и программа курса на сайте arehab.ru или по телефону 8-921-940-56-89

Ключевые слова: мануальная терапия, мероприятия, образование

05 Мар 2019 г.

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