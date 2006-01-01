Семинар «Мио-фасциальные техники в мануальной терапии. Концепт Kaltenborn-Evjenth» 18 марта 2019 года в Санкт-Петербурге пройдет обучение на тему «Мио-фасциальные техники в мануальной терапии. Концепт Kaltenborn-Evjenth» от преподавателя Академии Физического Воспитания - Мирослава Кокоша (Польша).

Программа курса: Мио-фасциальные техники в мануальной терапии. Концепт Kaltenborn-Evjenth. Теория: Диагностика и терапия в мануальной терапии по Kaltenborn-Evjenth. Мио-фасциальная ткань: • определение, • классификация, • основные свойства и особенности. Существующие гипотезы и точки зрения о миофасциальных методах лечения. Практика: Диагностика невральной дисфункции нижней конечности. Дифференциальная диагностика. Суставные и мышечные техники при пояснично-крестцовой боли. Мио-фасциальные техники (мио-фасциальные ленты, точки и линии натяжения) для ишиаса ишиас (ischias; греч. ischion седалище, бедро) — пояснично-крестцовый радикулит с преобладанием поражения корешков крестцового отдела, из которых формируется седалищный нерв; характеризуется распространением боли по ходу седалищного нерва (в ягодицу... нажмите для подробностей.. и псевдо-ишиасной боли.

Участникам семинара рекомендуется иметь удобную спортивную одежду и полотенце.

Стоимость обучения - 6800 рублей. Действует скидка ранней оплаты в размере 15%. Стоимость с учетом скидки - 5780 рублей. Регистрация и программа курса на сайте arehab.ru или по телефону 8-921-940-56-89 Ключевые слова: мануальная терапия, мероприятия, образование 05 Мар 2019 г. Источник «Мио-фасциальные техники в мануальной терапии. Концепт Kaltenborn-Evjenth»







