Семинар «Мио-фасциальные техники в мануальной терапии. Концепт Kaltenborn-Evjenth»

18 марта 2019 года в Санкт-Петербурге пройдет обучение на тему «Мио-фасциальные техники в мануальной терапии. Концепт Kaltenborn-Evjenth» от преподавателя Академии Физического Воспитания - Мирослава Кокоша (Польша).
Программа курса:
Мио-фасциальные техники в мануальной терапии. Концепт Kaltenborn-Evjenth.
Теория:
Диагностика и терапия в мануальной терапии по Kaltenborn-Evjenth.
Мио-фасциальная ткань:
• определение,
• классификация,
• основные свойства и особенности.
Существующие гипотезы и точки зрения о миофасциальных методах лечения.
Практика:
Диагностика невральной дисфункции нижней конечности.
Дифференциальная диагностика. Суставные и мышечные техники при пояснично-крестцовой боли. Мио-фасциальные техники (мио-фасциальные ленты, точки и линии натяжения) для ишиаса
и псевдо-ишиасной боли.
|ишиас
(ischias; греч. ischion седалище, бедро) — пояснично-крестцовый радикулит с преобладанием поражения корешков крестцового отдела, из которых формируется седалищный нерв; характеризуется распространением боли по ходу седалищного нерва (в ягодицу...
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Участникам семинара рекомендуется иметь удобную спортивную одежду и полотенце.
Стоимость обучения - 6800 рублей.
Действует скидка ранней оплаты в размере 15%.
Стоимость с учетом скидки - 5780 рублей.
Регистрация и программа курса на сайте arehab.ru или по телефону 8-921-940-56-89