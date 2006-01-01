Курс мануальных техник Кальтенборна-Эвента

Пятая часть курса мануальных техник Кальтенборна-Эвента (Kaltenborn - Evjenth) пройдет в Санкт-Петербурге в период с 14 по 17 марта 2019 года.
Преподаватель - Мирослав Кокош, доктор наук на кафедре специальных методов физиотерапии в «Академии Физического Воспитания» (Катовице, Польша), сертифицированный инструктор по мануальной терапии Кальтенборна-Эвента, нейромышечной активации.
Программа курса:
Продвинутые: суставная мобилизация и мышечные техники для нижних конечностей, согласно концепции Kaltenborn-Evjenth
Первый день
Теория мышечных техник: мышечная диагностика, различные типы функционального массажа, глубокий фрикционный массаж, постизометрическая релаксация, самолечение.
Продвинутые суставные техники: клиническое обоснование, быстрые тесты, функциональное скольжение.
Тазобедренный сустав: продвинутые, суставные и мышечные техники.
Коксартроз– типы, процедуры консервативной
и послеоперационной реабилитации.
|консервативный
(лат. conservativus, от conservo сохранять) в медицине — не связанный с хирургическим вмешательством (о методе лечения).
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Второй день
Тазобедренный сустав: функциональный массаж, глубокий фрикционный массаж, растяжка и саморастяжка мышц тазового пояса.
Функциональное скольжение тазобедренного сустава.
Третий день
Коленный сустав: функциональный массаж, глубокий фрикционный массаж, растяжка и саморастяжка мышц коленного сустава.
Функциональное скольжение коленного сустава.
Клиническое обоснование и план лечения наиболее частых дисфункций колена.
Четвёртый день
Голеностопный сустав и стопа: функциональный массаж, глубокий фрикционный массаж, растяжка и саморастяжка мышц дистального
отдела нижней конечности.
|дистальный
[напр. конец, фаланга] (distalis) — конец мышцы или кости конечности или целая структура (фаланга, мышца) наиболее удалённая от туловища.
Антоним - проксимальный....
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Функциональное скольжение голеностопного сустава.
Клиническое обоснование и план лечения наиболее частых дисфункций дистального отдела нижней конечности.
Начать обучение по полной программе ортопедической мануальной терапии Кальтенборна-Эвента можно с любого по очередности семинара. Пропущенные семинары будут в этом случае восполнены в следующем цикле семинаров.
Для получения статуса сертифицированного инструктора необходимо будет пройти дополнительный 9-ый семинар для инструкторов.
Стоимость обучения - 32900 рублей.
Действует скидка ранней оплаты в размере 15%.
Стоимость со скидкой - 27965 рублей.
Регистрация и программа курса на сайте arehab.ru или по телефону 8-921-940-56-89