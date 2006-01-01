Курс мануальных техник Кальтенборна-Эвента

Пятая часть курса мануальных техник Кальтенборна-Эвента (Kaltenborn - Evjenth) пройдет в Санкт-Петербурге в период с 14 по 17 марта 2019 года.

Преподаватель - Мирослав Кокош, доктор наук на кафедре специальных методов физиотерапии в «Академии Физического Воспитания» (Катовице, Польша), сертифицированный инструктор по мануальной терапии Кальтенборна-Эвента, нейромышечной активации.





Программа курса:

Продвинутые: суставная мобилизация и мышечные техники для нижних конечностей, согласно концепции Kaltenborn-Evjenth

Первый день

Теория мышечных техник: мышечная диагностика, различные типы функционального массажа, глубокий фрикционный массаж, постизометрическая релаксация, самолечение.

Продвинутые суставные техники: клиническое обоснование, быстрые тесты, функциональное скольжение.

Тазобедренный сустав: продвинутые, суставные и мышечные техники.

Коксартроз– типы, процедуры консервативной консервативный (лат. conservativus, от conservo сохранять) в медицине — не связанный с хирургическим вмешательством (о методе лечения). ... нажмите для подробностей.. и послеоперационной реабилитации.

Второй день

Тазобедренный сустав: функциональный массаж, глубокий фрикционный массаж, растяжка и саморастяжка мышц тазового пояса.

Функциональное скольжение тазобедренного сустава.

Третий день

Коленный сустав: функциональный массаж, глубокий фрикционный массаж, растяжка и саморастяжка мышц коленного сустава.

Функциональное скольжение коленного сустава.

Клиническое обоснование и план лечения наиболее частых дисфункций колена.

Четвёртый день

Голеностопный сустав и стопа: функциональный массаж, глубокий фрикционный массаж, растяжка и саморастяжка мышц дистального дистальный [напр. конец, фаланга] (distalis) — конец мышцы или кости конечности или целая структура (фаланга, мышца) наиболее удалённая от туловища.

Антоним - проксимальный.... нажмите для подробностей.. отдела нижней конечности.

Функциональное скольжение голеностопного сустава.

Клиническое обоснование и план лечения наиболее частых дисфункций дистального отдела нижней конечности.





Начать обучение по полной программе ортопедической мануальной терапии Кальтенборна-Эвента можно с любого по очередности семинара. Пропущенные семинары будут в этом случае восполнены в следующем цикле семинаров.

Для получения статуса сертифицированного инструктора необходимо будет пройти дополнительный 9-ый семинар для инструкторов.





Стоимость обучения - 32900 рублей.

Действует скидка ранней оплаты в размере 15%.

Стоимость со скидкой - 27965 рублей.

Регистрация и программа курса на сайте arehab.ru или по телефону 8-921-940-56-89