27 декабря 2017 г. в Санкт-Петербурге пройдет лекция «Реабилитация после передней дискэктомии
шейного отдела позвоночника со слиянием позвонков». Преподаватель - ведущий специалист в обрасти реабилитации, восстановительной медицины и спортивной медицины, один из наших онлайн-консультантов на форуме SportMedicine.ru - Коноваленко Кирилл Анатольевич.
|дискэктомия
(discectomia; анат. discus intervertebralis межпозвоночный диск + эктомия) — хирургическая операция удаления межпозвоночного диска....
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В преддверии Нового Года среди участников мероприятия мы разыгрываем 3 подарка
1) Тренажер Flex Bar (флекс бар) TheraBand красный
2) Флеш-карта TheraBand на 8 ГБ с методическими материалами
3) Брендированный новогодний подарок
Для участия в розыгрыше необходимо:
1) Быть участником нашей группы ВК
2) Сделать репост данной записи
3) Быть участником лекции 27 декабря (стоимость лекции 200 руб
25 декабря мы разыграем 3 места среди подписчиков, сделающих репост данной записи.
Дополнительный бонус: новогодний фуршет после лекции
* количество мест строго
ограничено!
|стрия
(от лат. striae — полоски; обыч. в множ. числе - стрии) — своеобразная атрофия кожи в виде узких волнистых полос разной ширины, имеющих окрас от белого до красно-фиолетового, локализующихся преимущественно в местах наибольшего растяжения кожи....
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Запись на сайте: http://adelante-sm.ru/seminari/zapis-na-lekcii/lekcija--reabilitacija-shejnogo-otdela-pozvonochnika-/
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