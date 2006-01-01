Лекция «Реабилитация после передней дискэктомии шейного отдела позвоночника со слиянием позвонков»

27 декабря 2017 г. в Санкт-Петербурге пройдет лекция «Реабилитация после передней дискэктомии дискэктомия (discectomia; анат. discus intervertebralis межпозвоночный диск + эктомия) — хирургическая операция удаления межпозвоночного диска.... нажмите для подробностей.. шейного отдела позвоночника со слиянием позвонков». Преподаватель - ведущий специалист в обрасти реабилитации, восстановительной медицины и спортивной медицины, один из наших онлайн-консультантов на форуме SportMedicine.ru - Коноваленко Кирилл Анатольевич.





В преддверии Нового Года среди участников мероприятия мы разыгрываем 3 подарка

1) Тренажер Flex Bar (флекс бар) TheraBand красный

2) Флеш-карта TheraBand на 8 ГБ с методическими материалами

3) Брендированный новогодний подарок





Для участия в розыгрыше необходимо:

1) Быть участником нашей группы ВК

2) Сделать репост данной записи

3) Быть участником лекции 27 декабря (стоимость лекции 200 руб





25 декабря мы разыграем 3 места среди подписчиков, сделающих репост данной записи.

Дополнительный бонус: новогодний фуршет после лекции

* количество мест строго стрия (от лат. striae — полоски; обыч. в множ. числе - стрии) — своеобразная атрофия кожи в виде узких волнистых полос разной ширины, имеющих окрас от белого до красно-фиолетового, локализующихся преимущественно в местах наибольшего растяжения кожи.... нажмите для подробностей.. ограничено!

Запись на сайте: http://adelante-sm.ru/seminari/zapis-na-lekcii/lekcija--reabilitacija-shejnogo-otdela-pozvonochnika-/

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