Семинар «Реабилитация верхней конечности после переломов костей кисти и предплечья в дистальном отделе»

2-3 декабря в Санкт-Петербурге пройдет семинар на тему «Реабилитация верхней конечности после переломов костей кисти и предплечья в дистальном
отделе».
|дистальный
[напр. конец, фаланга] (distalis) — конец мышцы или кости конечности или целая структура (фаланга, мышца) наиболее удалённая от туловища.
Антоним - проксимальный....
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Стоимость: 10 000 руб.
ДВА КИСТЕВЫХ ТРЕНАЖЕРА THERA BAND В ПОДАРОК.
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За 2 дня обучения Вы получите не только квалифицированные знания и новые навыки, но начальный набор для работы с пациентами!
Также, в стоимость семинара включены кофе-брейки и обеды
Преподаватели: Овсянникова Анна и Землякова Ольга
Программа семинара:
1 день - Реабилитация после перелома костей предплечья в дистальном отделе.
- Анатомия, биомеханика предплечья и лучезапястного сустава. Мышечный баланс.
- Переломы костей предплечья в дистальном отделе. Обзор современных способов травматологического и хирургического лечения. Сроки начала мобилизации и нагрузки.
- Современный взгляд на реабилитацию. Сравнение Европейских протоколов лечения и протоколов, рекомендуемых МЗ.
- Способы мобилизации лучезапястного сустава. Принципы работы с рубцами. Оценка и восстановление мышечного баланса. Проприоцептивная чувствительность. Восстановление силы кисти. Комплексы упражнений для занятий в домашних условиях с учетом клинической картины.
- Использование технических средств реабилитации для восстановления верхней конечности.
- Особенности реабилитации после переломов костей запястья.
2 день - Реабилитация после переломов пястных костей и фаланг пальцев.
- Анатомия, биомеханика кисти. Мышцы и связки. Особенности моторики
- Переломы костей кисти. Наиболее частые травмы и их причины. Особенности, вовлечение окружающих структур. Комбинированные травмы.
- Обзор современных способов лечения переломов костей кисти. Сроки начала мобилизации и нагрузки.
- Современный взгляд на реабилитацию. Сравнение Европейских протоколов лечения и протоколов, рекомендуемых МЗ.
- Оценка состояния кисти после окончания иммобилизации.
- Отек на кисти, способы борьбы с ним.
- Тугоподвижность мелких суставов пальцев. Причины возникновения, меры предупреждения. Способы мобилизации мелких суставов кисти. Принципы работы с рубцами. Разработка контрактур
пальцев.
|контрактура
(лат. contractura сужение, сокращение, стягивание) — ограничение нормальной подвижности в суставе, вызванное рубцовым стягиванием кожи, сухожилий, заболеваниями мышц, сустава, болевым рефлексом и др. Часто контрактурой называют стойкое уменьше...
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- Введение в динамическое ортезирование.
- Восстановление силы кисти. Комплексы упражнений для занятий в домашних условиях с учетом клинической картины.
- Использование технических средств реабилитации для восстановления функции кисти.
Контакты:
8-812-389-20-62
dz@kalina-sm.ru
сайт: http://adelante-sm.ru/seminari/seminari-ooo--kalina-/2-3-dekabrja--reabilitacija-verhnej-konechnosti-posle-perelomov-/