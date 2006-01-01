Семинар «Реабилитация верхней конечности после переломов костей кисти и предплечья в дистальном отделе»

2-3 декабря в Санкт-Петербурге пройдет семинар на тему «Реабилитация верхней конечности после переломов костей кисти и предплечья в дистальном дистальный [напр. конец, фаланга] (distalis) — конец мышцы или кости конечности или целая структура (фаланга, мышца) наиболее удалённая от туловища.

Антоним - проксимальный.... нажмите для подробностей.. отделе».

Стоимость: 10 000 руб.

ДВА КИСТЕВЫХ ТРЕНАЖЕРА THERA BAND В ПОДАРОК.

Не пропустите выгодное предложение, такого Вы еще не видели!

За 2 дня обучения Вы получите не только квалифицированные знания и новые навыки, но начальный набор для работы с пациентами!

Также, в стоимость семинара включены кофе-брейки и обеды

Преподаватели: Овсянникова Анна и Землякова Ольга

Программа семинара:

1 день - Реабилитация после перелома костей предплечья в дистальном отделе.

- Анатомия, биомеханика предплечья и лучезапястного сустава. Мышечный баланс.

- Переломы костей предплечья в дистальном отделе. Обзор современных способов травматологического и хирургического лечения. Сроки начала мобилизации и нагрузки.

- Современный взгляд на реабилитацию. Сравнение Европейских протоколов лечения и протоколов, рекомендуемых МЗ.

- Способы мобилизации лучезапястного сустава. Принципы работы с рубцами. Оценка и восстановление мышечного баланса. Проприоцептивная чувствительность. Восстановление силы кисти. Комплексы упражнений для занятий в домашних условиях с учетом клинической картины.

- Использование технических средств реабилитации для восстановления верхней конечности.

- Особенности реабилитации после переломов костей запястья.

2 день - Реабилитация после переломов пястных костей и фаланг пальцев.

- Анатомия, биомеханика кисти. Мышцы и связки. Особенности моторики

- Переломы костей кисти. Наиболее частые травмы и их причины. Особенности, вовлечение окружающих структур. Комбинированные травмы.

- Обзор современных способов лечения переломов костей кисти. Сроки начала мобилизации и нагрузки.

- Современный взгляд на реабилитацию. Сравнение Европейских протоколов лечения и протоколов, рекомендуемых МЗ.

- Оценка состояния кисти после окончания иммобилизации.

- Отек на кисти, способы борьбы с ним.

- Тугоподвижность мелких суставов пальцев. Причины возникновения, меры предупреждения. Способы мобилизации мелких суставов кисти. Принципы работы с рубцами. Разработка контрактур контрактура (лат. contractura сужение, сокращение, стягивание) — ограничение нормальной подвижности в суставе, вызванное рубцовым стягиванием кожи, сухожилий, заболеваниями мышц, сустава, болевым рефлексом и др. Часто контрактурой называют стойкое уменьше... нажмите для подробностей.. пальцев.

- Введение в динамическое ортезирование.

- Восстановление силы кисти. Комплексы упражнений для занятий в домашних условиях с учетом клинической картины.

- Использование технических средств реабилитации для восстановления функции кисти.

Контакты:

8-812-389-20-62

dz@kalina-sm.ru

сайт: http://adelante-sm.ru/seminari/seminari-ooo--kalina-/2-3-dekabrja--reabilitacija-verhnej-konechnosti-posle-perelomov-/