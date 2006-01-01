Версия для печатиСпортивная медицина » Специалистам » Новости » Новости спортивной медицины » Лекции по восстановительной медицине и послеоперац

Лекции по восстановительной медицине и послеоперационной реабилитации

ООО «Калина» - ведущий организатор лекций в Санкт-Петербурге, посвященные современным мировым технологиям восстановительной медицины и послеоперационной реабилитации.

Компания поддерживает обмен опытом ведущих отечественных и зарубежных специалистов, а также принимает активное участие в популяризации передовых методик реабилитации. Мы рады пригласить Вас на лекции (г. Санкт-Петербург):

17 октября 2017 г. – «Домашняя физическая реабилитация после инсульта»

25 октября 2017 г. – «Реабилитация после оперативного лечения перелома костей голени»

15 ноября 2017 г. – «Реабилитация кисти после переломов»

29 ноября 2017 г. – «Реабилитация после оперативной реконструкции мениска»

27 декабря 2017 г. – «Реабилитация после передней дискэктомии
дискэктомия
(discectomia; анат. discus intervertebralis межпозвоночный диск + эктомия) — хирургическая операция удаления межпозвоночного диска....
нажмите для подробностей..
 шейного отдела позвоночника со слиянием позвонков»

Стоимость каждой лекции: 200 руб.

Длительность лекции: с 16.00 до 18.00

Если Вы не можете посетить лекцию – мы делаем видеозапись, которую можно приобрести на сайте: www.adelante-sm.ru

Контакты для записи:
8 (812) 389-20-62 – Дарья
dz@kalina-sm.ru

Ключевые слова: мероприятия, образование, реабилитация

16 Окт 2017 г.

Источник



Реклама на сайте




Поиск по ключевым словам


Rambler's Top100

Кодекс этики врачей Рунета