Лекции по восстановительной медицине и послеоперационной реабилитации ООО «Калина» - ведущий организатор лекций в Санкт-Петербурге, посвященные современным мировым технологиям восстановительной медицины и послеоперационной реабилитации. Компания поддерживает обмен опытом ведущих отечественных и зарубежных специалистов, а также принимает активное участие в популяризации передовых методик реабилитации. Мы рады пригласить Вас на лекции (г. Санкт-Петербург): 17 октября 2017 г. – «Домашняя физическая реабилитация после инсульта» 25 октября 2017 г. – «Реабилитация после оперативного лечения перелома костей голени» 15 ноября 2017 г. – «Реабилитация кисти после переломов» 29 ноября 2017 г. – «Реабилитация после оперативной реконструкции мениска» 27 декабря 2017 г. – «Реабилитация после передней дискэктомии дискэктомия (discectomia; анат. discus intervertebralis межпозвоночный диск + эктомия) — хирургическая операция удаления межпозвоночного диска.... нажмите для подробностей.. шейного отдела позвоночника со слиянием позвонков» Стоимость каждой лекции: 200 руб. Длительность лекции: с 16.00 до 18.00 Если Вы не можете посетить лекцию – мы делаем видеозапись, которую можно приобрести на сайте: www.adelante-sm.ru Контакты для записи:

8 (812) 389-20-62 – Дарья

dz@kalina-sm.ru Ключевые слова: мероприятия, образование, реабилитация 16 Окт 2017 г. Источник Запись на лекции







