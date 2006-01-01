Лекции по восстановительной медицине и послеоперационной реабилитации

ООО «Калина» - ведущий организатор лекций в Санкт-Петербурге, посвященные современным мировым технологиям восстановительной медицины и послеоперационной реабилитации.
Компания поддерживает обмен опытом ведущих отечественных и зарубежных специалистов, а также принимает активное участие в популяризации передовых методик реабилитации. Мы рады пригласить Вас на лекции (г. Санкт-Петербург):
17 октября 2017 г. – «Домашняя физическая реабилитация после инсульта»
25 октября 2017 г. – «Реабилитация после оперативного лечения перелома костей голени»
15 ноября 2017 г. – «Реабилитация кисти после переломов»
29 ноября 2017 г. – «Реабилитация после оперативной реконструкции мениска»
27 декабря 2017 г. – «Реабилитация после передней дискэктомии
шейного отдела позвоночника со слиянием позвонков»
|дискэктомия
(discectomia; анат. discus intervertebralis межпозвоночный диск + эктомия) — хирургическая операция удаления межпозвоночного диска....
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Стоимость каждой лекции: 200 руб.
Длительность лекции: с 16.00 до 18.00
Если Вы не можете посетить лекцию – мы делаем видеозапись, которую можно приобрести на сайте: www.adelante-sm.ru
Контакты для записи:
8 (812) 389-20-62 – Дарья
dz@kalina-sm.ru