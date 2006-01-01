Семинар «Физические методы реабилитации в спорте и восстановительной медицине» 28-29 октября 2017 г. в Санкт-Петербурге пройдет очередной семинар «Физические методы реабилитации в спорте и восстановительной медицине». Базовый уровень. Последний в этом году, торопитесь! Преподаватель - ведущий специалист в обрасти реабилитации, восстановительной медицины и спортивной медицины, один из наших онлайн-консультантов на форуме SportMedicine.ru - Коноваленко Кирилл Анатольевич. Стоимость: 15 000 руб До 13 октября действует скидка 10% За репост - скидка 15% Семинар предназначен для врачей спортивной и восстановительной медицины, тренеров, инструкторов ЛФК, реабилитологов, работающих в спорте и имеющих практические навыки и опыт работы с людьми, нуждающихся в медицинской реабилитации. Программа семинара: - Сравнение изотонического, изометрического, изокинетического и эластического методов тренировки - Основы и правила использования эластичного сопротивления во время функциональных тренировок и реабилитации - Тренировка баланса и стабильности - Понятие о гибкости и миофасциальном взаимодействии - Высокоэффективные реабилитационные программы - Функциональные тесты для определения области патологии, согласно стандартам клиники Sport & Spine Rehab (США, Вашингтон). - Анатомия и биомеханика - Комплексное восстановление мышечного баланса и лечение травм - Изучение и освоение Европейских протоколов реабилитации спортсменов - Отработка практических навыков с использованием протоколов реабилитации, мышечного тестирования Подробнее: http://adelante-sm.ru/seminari/28-29-oktjabrja--fizicheskie-metodi-reabilitacii-/ В стоимость семинара включены: обеды, кофе-брейки, рабочие тетради, ленты-эспандеры, раздаточный материал и хорошее настроение. Контакты для записи:

8 (812) 389-20-62 - Дарья

dz@kalina-sm.ru Ключевые слова: мероприятия, образование, реабилитация 11 Окт 2017 г. Источник Семинар «Физические методы реабилитации в спорте и восстановительной медицине»







