28-29 октября 2017 г. в Санкт-Петербурге пройдет очередной семинар «Физические методы реабилитации в спорте и восстановительной медицине». Базовый уровень. Последний в этом году, торопитесь! Преподаватель - ведущий специалист в обрасти реабилитации, восстановительной медицины и спортивной медицины, один из наших онлайн-консультантов на форуме SportMedicine.ru - Коноваленко Кирилл Анатольевич.
Стоимость: 15 000 руб
До 13 октября действует скидка 10%
За репост - скидка 15%
Семинар предназначен для врачей спортивной и восстановительной медицины, тренеров, инструкторов ЛФК, реабилитологов, работающих в спорте и имеющих практические навыки и опыт работы с людьми, нуждающихся в медицинской реабилитации.
Программа семинара:
- Сравнение изотонического, изометрического, изокинетического и эластического методов тренировки
- Основы и правила использования эластичного сопротивления во время функциональных тренировок и реабилитации
- Тренировка баланса и стабильности
- Понятие о гибкости и миофасциальном взаимодействии
- Высокоэффективные реабилитационные программы
- Функциональные тесты для определения области патологии, согласно стандартам клиники Sport & Spine Rehab (США, Вашингтон).
- Анатомия и биомеханика
- Комплексное восстановление мышечного баланса и лечение травм
- Изучение и освоение Европейских протоколов реабилитации спортсменов
- Отработка практических навыков с использованием протоколов реабилитации, мышечного тестирования
Подробнее: http://adelante-sm.ru/seminari/28-29-oktjabrja--fizicheskie-metodi-reabilitacii-/
В стоимость семинара включены: обеды, кофе-брейки, рабочие тетради, ленты-эспандеры, раздаточный материал и хорошее настроение.
Контакты для записи:
8 (812) 389-20-62 - Дарья
dz@kalina-sm.ru