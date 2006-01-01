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Семинар «Физические методы реабилитации в спорте и восстановительной медицине»

28-29 октября 2017 г. в Санкт-Петербурге пройдет очередной семинар «Физические методы реабилитации в спорте и восстановительной медицине». Базовый уровень. Последний в этом году, торопитесь! Преподаватель - ведущий специалист в обрасти реабилитации, восстановительной медицины и спортивной медицины, один из наших онлайн-консультантов на форуме SportMedicine.ru - Коноваленко Кирилл Анатольевич.

Стоимость: 15 000 руб

До 13 октября действует скидка 10%

За репост - скидка 15%

Семинар предназначен для врачей спортивной и восстановительной медицины, тренеров, инструкторов ЛФК, реабилитологов, работающих в спорте и имеющих практические навыки и опыт работы с людьми, нуждающихся в медицинской реабилитации.

Программа семинара:

- Сравнение изотонического, изометрического, изокинетического и эластического методов тренировки

- Основы и правила использования эластичного сопротивления во время функциональных тренировок и реабилитации

- Тренировка баланса и стабильности

- Понятие о гибкости и миофасциальном взаимодействии

- Высокоэффективные реабилитационные программы

- Функциональные тесты для определения области патологии, согласно стандартам клиники Sport & Spine Rehab (США, Вашингтон).

- Анатомия и биомеханика

- Комплексное восстановление мышечного баланса и лечение травм

- Изучение и освоение Европейских протоколов реабилитации спортсменов

- Отработка практических навыков с использованием протоколов реабилитации, мышечного тестирования

Подробнее: http://adelante-sm.ru/seminari/28-29-oktjabrja--fizicheskie-metodi-reabilitacii-/

В стоимость семинара включены: обеды, кофе-брейки, рабочие тетради, ленты-эспандеры, раздаточный материал и хорошее настроение.

Контакты для записи:
8 (812) 389-20-62 - Дарья
dz@kalina-sm.ru

Ключевые слова: мероприятия, образование, реабилитация

11 Окт 2017 г.

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