Семинар «Физические методы реабилитации в спорте и восстановительной медицине»

С 18 по 20 августа 2017 г. в Санкт-Петербурге состоится семинар продвинутого уровня на тему "Физические методы реабилитации в спорте и восстановительной медицине". Преподаватель - ведущий специалист в обрасти реабилитации, восстановительной медицины и спортивной медицины, один из наших онлайн-консультантов на форуме SportMedicine.ru - Коноваленко Кирилл Анатольевич.

В процессе семинара Вы узнаете:

- основы анатомии и биомеханики;

- концентрические и эксцентрические упражнения в открытой и закрытой кинематических цепях - с использованием эластического сопротивления, нестабильных опор и подвесных систем;

- обзор консервативного консервативный (лат. conservativus, от conservo сохранять) в медицине — не связанный с хирургическим вмешательством (о методе лечения). ... нажмите для подробностей.. сопровождения процесса реабилитации: тейпирование, физиотерапевтическое лечение;

- периоды и сроки реабилитации;

- необходимый объем мероприятий в каждом периоде реабилитации





Программа семинара

На семинаре будут рассмотрены основные реабилитационные протоколы после:

1. оперативного лечения нестабильности плечевого сустава;

2. оперативной реконструкции вращательной манжеты плеча;

3. оперативного лечения повреждения SLAP суставной губы плеча;

4. оперативного лечения латерального латеральный [край] - lateralis - сторона, лежащая дальше от срединной (центральной) плоскости, т.е. внешняя сторона.

Антоним - медиальный край. ... нажмите для подробностей.. эпикондилита эпикондилит (epieondylitis, анат. epicondylus надмыщелок + -itis) — дистрофический процесс в местах прикрепления мышц к надмыщелкам плечевой кости, сопровождающийся реактивным воспалением соседних тканей.... нажмите для подробностей.. локтевого сустава;

5. передней дискэктомии дискэктомия (discectomia; анат. discus intervertebralis межпозвоночный диск + эктомия) — хирургическая операция удаления межпозвоночного диска.... нажмите для подробностей.. шейного отдела позвоночника;

6. задней артроскопической дискэктомии поясничного отдела позвоночника;

7. оперативного лечения перелома бедра;

8. оперативной реконструкции передней крестообразной связки;

9. менискэктомии менискэктомия (meniscectomia; анат. meniscus articularis суставной мениск + эктомия) — хирургическая операция: частичное усечение или полное удаление суставного мениска. — хирургическая операция: частичное усечение или полное удаление суставного мениска. Подробнее см. Лечение травм ... нажмите для подробностей.. и оперативной реконструкции мениска;

10. оперативной реконструкции латеральной связки голеностопного сустава;

11. оперативного лечения перелома костей голени;

12. артроскопии артроскопия (греч. arthron сустав + skopeo рассматривать, исследовать) — метод визуального исследования полости сустава с помощью специального оптического прибора — артроскопа; применяется для диагностики ряда повреждений и заболеваний суставов, а также п... нажмите для подробностей.. голеностопного сустава;

13. оперативной реконструкции ахиллова сухожилия.





В протоколы реабилитации входят следующие методики и направления:

1. Основы анатомии и биомеханики.

2. Концентрические и эксцентрические упражнения в открытой и закрытой кинематических цепях с использованием эластического сопротивления, нестабильных опор и подвесных систем.

3. Обзор консервативного сопровождения процесса реабилитации: тейпирование, физиотерапевтическое лечение.





После прохождения семинара вы освоите:

1. Периоды и сроки реабилитации.

2. Необходимый объем мероприятий в каждом периоде реабилитации.





После завершения семинара каждый участник получает сертификат о прохождении образовательного семинара.





Место проведения: г. Санкт-Петербург, ул.Бумажная, д.18, БЦ "Портал"

Запись: тел. 8 (812) 389-20-62, dz@kalina-sm.ru

Сайт: https://lifeokspb.ru/seminari/18-20-avgusta-moskva--fizicheskie-metodi-reabilitacii--prodvinutij-uroven/