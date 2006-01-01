С 5 по 6 апреля 2019 года в Санкт-Петербурге пройдет Базовый курс K-Taping® основ кинезиологического тейпирования.

Кинезиологическое тейпирование является эффективным средством лечения проявлений таких патологических состояний, как остеохондроз остеохондроз (osteochondrosis: греч. osteon кость + chondros хрящ + -osis) — дистрофическое поражение суставного хряща и подлежащей костной ткани. ... нажмите для подробностей.. позвоночника, травмы мышц, связок и суставов, сколиозы и нарушения осанки, головные боли, кожные шрамы и рубцы, артрозы артроз (arthrosis: греч. arthron сустав + -osis: синоним: деформирующий артроз, остеоартроз, деформирующий остеоартроз) — дистрофическое заболевание суставов, обусловленное поражением суставного хряща. См. Остеоартроз... нажмите для подробностей.. тазобедренного и коленного суставов, дорсопатии (боли в спине) и многое другое.

В ходе курса изучаются основы кинезиологического тейпирования и отрабатываются на практике основные техники наложения тейпа: мышечная, связочная и фасциальная, а также неврологические, лимфатические и техники функциональной коррекции.

Преподаватель Савченко Светлана Сергеевна - врач-невролог, специалист по физической реабилитации, преподаватель Академии Физической Реабилитации. Сертифицированный инструктор K-Taping® International Academy в РФ.

Данный курс является дополнительным профессиональным образованием. По окончанию выдаются удостоверения о повышении квалификации.

Стоимость курса - 16400 рублей.

Действует скидка ранней оплаты в размере 15 %.

Стоимость курса со скидкой - 13940 рублей.

Скидка действует до 10 марта 2019 года.

Программа и регистрация на курс на сайте arehab.ru или по номеру 8-921-940-56-89