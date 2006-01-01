Семинар «Основы современной физической реабилитации»

13-15 октября 2017 года в Санкт-Петербурге состоится курс «Первая ступень. Основы современной физической реабилитации».

В данный курс входят две ступени.

Каждая ступень – это трёхдневный семинар, состоящий из теоретической и практической частей, в рамках которых происходит знакомство обучающихся с:

- основами пальпационной анатомии и функционирования,

- паттернами движений,

- мягкими мануальными и остеопатическими техниками,

- принципами кинезиотерапии с использованием эластического сопротивления в открытой кинематической цепи,

- мио-фасциальными лентами,

- основными биомеханическими синдромами,

- принципами кинезиотерапии с использованием подвесных систем и нестабильных опор в закрытой кинематической цепи для мышц туловища, верхней и нижней конечности.

Программа курса направлена как на обучение новичков в медицинской реабилитации, так и на структурирование знаний в области терапии скелетно-мышечной патологии их более опытных коллег.

Обучение проводит Коноваленко Кирилл Анатольевич - Врач лечебной физкультуры, спортивной медицины, медицинской реабилитации.

Подробная информация и запись на событие http://kinesiotaping.ru/events/427.html или по номеру (921) 940-56-89