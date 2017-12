Высокоинтенсивные нагрузки могут быть опасны для сердца Существует все больше доказательств того, что интенсивные физические упражнения могут быть кардио-токсическими и провоцировать необратимые структурные изменения в сердце, способные вызвать развитие аритмии аритмия (греч. arrhythmia отсутствие ритма, неритмичность, от а- + rhythmos ритм) — общее название нарушений формирования импульса возбуждения или его проведения по сердечной мышце; А. обычно проявляется нарушением ритма сердечных сокращений.... нажмите для подробностей.. (нарушение сердечного ритма). В обзоре, опубликованном в Canadian Journal of Cardiology, были изучены текущие противоречия по данному вопросу, а также обоснована необходимость в проведении крупных перспективных исследований по влиянию интенсивных физических нагрузок на структуру и функцию сердца. Не отрицая эффективность упражнений слабой и умеренной интенсивности, спортивный кардиолог Андре Ла Герш в своем обзоре проанализировал имеющиеся данные за и против того, что интенсивные упражнения, особенно на выносливость, могут вызвать неблагоприятные кардиологические изменения у некоторых спортсменов. «Над большей частью дискуссии в отношении относительных рисков и пользы длительных тренировок на выносливость доминируют публикации в СМИ, в которых подвергаются критике все, кто ставит под сомнение преимущества физических упражнений», - объясняет доктор Ла Герш, который является руководителем кафедры спортивной кардиологии в Институте сердца и диабета имени Бейкера в Мельбурне (Австралия). «В данной статье обсуждаются подвергающиеся сомнению, неполные и противоречивые научные данные, согласно которым интенсивные физические упражнения могут вызывать неблагоприятные последствия для здоровья». Как указывает доктор Ла Герш, все доступные методы лечения, фармакологические и прочие, основаны на принципе зависимости доза-реакция, в результате которой при высоких дозах уменьшается польза, и возрастает риск развития побочных эффектов. Было бы разумно предположить, что это также верно и для физических упражнений. Часто неблагоприятные клинические события у спортсменов объясняют тем, что упражнения действуют как пусковой механизм только у людей, которые имеют определенную предрасположенность или недиагностированную патологию. Доктор Ла Герш исключил фактор наследственности в этой дискуссии, вместо этого сосредоточившись на том, могут ли физические упражнения влиять на сердечные изменения, способные сами по себе провоцировать развитие аритмии. Он изучил следующие возникающие противоречия: • Существует ли нелинейная зависимость доза-реакция в отношении физических упражнений? • Элитные спортсмены, как правило, живут дольше, но является ли это результатом физических упражнений или других факторов, таких как отсутствие вредных привычек: курения и употребления алкоголя? • Связаны ли упражнения на выносливость с развитием аритмии? • Каковы потенциальные механизмы, предрасполагающие спортсменов к развитию аритмии? • Является ли реконструкция сердечной мышцы в прошлом следствием повторных травматических эпизодов? • Почему происходит непропорциональное повреждение правого желудочка после высокоинтенсивных физических тренировок, и каковы долгосрочные последствия? • Увеличивается ли риск ишемической болезни ишемическая болезнь сердца - (синоним коронарная болезнь) — патология сердца, в основе которой лежит поражение миокарда, обусловленное недостаточным его кровоснабжением в связи с атеросклерозом и возникающими обычно на его фоне тромбозом или спазмом венечных (корон... нажмите для подробностей.. сердца в результате интенсивной физической нагрузки? Многие из этих противоречий основаны на небольших поперечных когортных и механистических исследованиях, которые являются незначительными по сравнению с крупными популяционными исследованиями, подтверждающими преимущества физических упражнений, хотя и рассматривающими меньшую интенсивность упражнений, чем в реальной жизни элитных спортсменов, отмечает доктор Ла Герш. «Ответы, касающиеся пользы высокоинтенсивных упражнений, не являются полными и сейчас поднимаются весьма правомерные вопросы», продолжает доктор Ла Герш. «Это проблема, которая затрагивает значительную часть населения, поэтому ей необходимо заняться в срочном порядке. Отсутствие крупных перспективных исследований с участием спортсменов, выполняющих большие объемы высокоинтенсивных упражнений, является большим пробелом в научной литературе и, хотя проведение такой работы сопряжено с материально-техническими и финансовыми трудностями. Многие вопросы так и останутся спорными, пока не появятся более обширные и достоверные данные». Ключевые слова: выносливость, кардиология, методы тренировки 07 Сен 2016 г. Источник La Gerche A. The Potential Cardiotoxic Effects of Exercise. Can J Cardiol . 2016 , vol.32, N.4, pp.421-428 .













