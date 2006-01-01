Семинар FDM «Модель фасциальных нарушений»

16-18 декабря 2016 года в Ижевске состоится семинар «Модель фасциальных нарушений» для мануальных терапевтов, массажистов, фитнес-тренеров, спортивных врачей, остеопатов (1 модуль).
Наиболее эффективный метод работы с мышечно-скелетной патологией, основан на четком системном подходе повреждения фасциальных структур. Обучение проводится на базе Европейской Ассоциации FDM (EFDMA). Ведущий семинара Торстен Фишер (Германия) - Oстеопат, FDM терапевт, член совета директоров EFDMA, владелец и главный остеопат клиники АГОРА.
ФДМ (FDM - Fascial Distortion Model) – инновационный, быстрый и очень эффективный метод лечения опорно-двигательного аппарата с четким, последовательным алгоритмом диагностики и протоколом лечения фасциальных нарушений (повреждений структур соединительной ткани). Модель фасциальных нарушений (ФДМ) была разработана в 1991 году американским врачом-остеопатом Стивеном Типальдосом на основе своей 20-летней исследовательской деятельности.
В спорте метод ФДМ применяется врачами известных мировых спортивных команд, например, Клаусом Эдером — физиотерапевтом сборной Германии. А также Андреем Ивановичем Оросом — врачом мужского баскетбольного клуба ЦСКА.
Программа семинара (1 модуль):
• Общие принципы в FDM
• Дисторсии
фасций
|дисторсия
(лат. distorsio, distortio искривление, выворачивание; синоним растяжение) — закрытое повреждение капсульно-связочного аппарата суставов без нарушения его анатомической непрерывности. Возникает в результате движений, необычных по направлению и...
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в FDМ
|фасция
(fascia - лат. «повязка», «бинт») — оболочка из плотной волокнистой соединительной ткани, покрывающая мышцы, многие внутренние органы, кровеносные сосуды и нервы; образует их фасциальные ложа и влагалища и выстилает клетчаточные пространства....
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• Общие принципы диагностики и терапии
• Визуальная диагностика боли
• Изучение и понимание «языка боли»
• Практика мануальной техники FDM:
• Специальная диагностика и терапия
• при болях и ограничениях движения плечевого пояса
• при болях и ограничениях движения коленного сустава
• при болях и ограничениях движения в голеностопном суставе
По итогам обучения проводится выпускной экзамен с вручением международного Сертификата «Терапевт по системе ФДМ». Вы получаете квалификацию FDM терапевта согласно допускам Европейской Ассоциации FDM (EFDMA).
Стоимость участия: 25 тыс. рублей
Место проведения семинара:
Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Пушкинская, 223, Гостиница «АМАКС Центральная»
Время проведения:
16 декабря с 14:00 до 18:00
17 декабря с 10:00 до 18:00
18 декабря с 10:00 до 13:00
Более подробная информация по телефону и запись на семинар
+7 963 549 00 45 (Чучков Олег),
+7 912 853 23 56 Сокольская Виктория
E-mail: monty-v@mail.ru
Предварительная регистрация обязательна!
http://www.fdm-academy.ru/index.php/seminare.html