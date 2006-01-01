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Семинар «Реабилитация после эндопротезирования тазобедренного и коленного суставов»

14-15 июля 2018 года в Санкт-Петербурге состоится курс на тему

"Реабилитация после эндопротезирования тазобедренного и коленного суставов".

Программа курса и регистрация на сайте http://kinesiotaping.ru/events/534.html или по номеру 8-921-940-56-89

Программа курса:

День 1. Тазо-бедренный сустав

1. Анатомия и биомеханика тазо-бедренного сустава

2. «Матчасть»: виды и ход операций, типы эндопротезов

3. Оперативные доступы: особенности и влияние на восстановление

4. Возможные осложнения после эндопротезирования

5. Ранний постоперационный период: принципы фармакотерапии, физио-процедур, первичная мобилизация

6. Упражнения: основные принципы, акценты и табу

День 2. Коленный сустав

1. Анатомия и биомеханика коленного сустава

2. «Матчасть»: виды и ход операций, типы эндопротезов

3. Оперативные доступы: особенности и влияние на восстановление

4. Возможные осложнения после эндопротезирования

5. Ранний постоперационный период: принципы фармакотерапии и физио-процедур, первичная мобилизация

6. Упражнения: основные принципы, акценты и табу


Обучение проводит Яловский Александр Сергеевич - травматолог-ортопед.

Стоимость обучения - 10600 рублей.

Действует скидка ранней оплаты в размере 15%

Стоимость со скидкой - 9010 рублей.

Ключевые слова: мероприятия, образование, реабилитация, травма колена, травма таза

24 Июн 2018 г.

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