Семинар «Реабилитация после эндопротезирования тазобедренного и коленного суставов»

14-15 июля 2018 года в Санкт-Петербурге состоится курс на тему
"Реабилитация после эндопротезирования тазобедренного и коленного суставов".
Программа курса и регистрация на сайте http://kinesiotaping.ru/events/534.html или по номеру 8-921-940-56-89
Программа курса:
День 1. Тазо-бедренный сустав
1. Анатомия и биомеханика тазо-бедренного сустава
2. «Матчасть»: виды и ход операций, типы эндопротезов
3. Оперативные доступы: особенности и влияние на восстановление
4. Возможные осложнения после эндопротезирования
5. Ранний постоперационный период: принципы фармакотерапии, физио-процедур, первичная мобилизация
6. Упражнения: основные принципы, акценты и табу
День 2. Коленный сустав
1. Анатомия и биомеханика коленного сустава
2. «Матчасть»: виды и ход операций, типы эндопротезов
3. Оперативные доступы: особенности и влияние на восстановление
4. Возможные осложнения после эндопротезирования
5. Ранний постоперационный период: принципы фармакотерапии и физио-процедур, первичная мобилизация
6. Упражнения: основные принципы, акценты и табу
Обучение проводит Яловский Александр Сергеевич - травматолог-ортопед.
Стоимость обучения - 10600 рублей.
Действует скидка ранней оплаты в размере 15%
Стоимость со скидкой - 9010 рублей.