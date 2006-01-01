Семинар «Реабилитация после эндопротезирования тазобедренного и коленного суставов» 14-15 июля 2018 года в Санкт-Петербурге состоится курс на тему "Реабилитация после эндопротезирования тазобедренного и коленного суставов". Программа курса и регистрация на сайте http://kinesiotaping.ru/events/534.html или по номеру 8-921-940-56-89 Программа курса: День 1. Тазо-бедренный сустав 1. Анатомия и биомеханика тазо-бедренного сустава 2. «Матчасть»: виды и ход операций, типы эндопротезов 3. Оперативные доступы: особенности и влияние на восстановление 4. Возможные осложнения после эндопротезирования 5. Ранний постоперационный период: принципы фармакотерапии, физио-процедур, первичная мобилизация 6. Упражнения: основные принципы, акценты и табу День 2. Коленный сустав 1. Анатомия и биомеханика коленного сустава 2. «Матчасть»: виды и ход операций, типы эндопротезов 3. Оперативные доступы: особенности и влияние на восстановление 4. Возможные осложнения после эндопротезирования 5. Ранний постоперационный период: принципы фармакотерапии и физио-процедур, первичная мобилизация 6. Упражнения: основные принципы, акценты и табу

Обучение проводит Яловский Александр Сергеевич - травматолог-ортопед. Стоимость обучения - 10600 рублей. Действует скидка ранней оплаты в размере 15% Стоимость со скидкой - 9010 рублей. Ключевые слова: мероприятия, образование, реабилитация, травма колена, травма таза 24 Июн 2018 г. Источник Семинар «Реабилитация после эндопротезирования тазобедренного и коленного суставов»







