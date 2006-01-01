Семинар «Применение эластического сопротивления и нестабильных опор в беговых видах спорта»

В период с 30 ноября по 2 декабря 2018 года в Санкт-Петербурге состоится комбинированный курс на тему «Применение эластического сопротивления и нестабильных опор в беговых видах спорта».
Первый день
Что такое эластическое сопротивление, физические понятия и величины.
Основные принципы использования эластического сопротивления в физической реабилитации.
Векторы сопротивления, помощи, дополнительный силовой вектор.
Ключевые показания к использованию эластического сопротивления.
Клинические аспекты функциональной анатомии.
Виды упражнений по анатомическим локализациям.
Семинар практический, обязательное наличие спортивной формы.
Обучение проводит Яловский Александр Сергеевич - травматолог-ортопед.
Семинар по использованию нестабильных опор в спорте и физической реабилитации
Второй день
Физиология поддержания равновесия.
Механизмы контроля.
Мышечные группы, временные и силовые характеристики, способы влияния на систему баланса.
Основы физической реабилитации на нестабильных платформах.
Биомеханика и тренировка стабильности.
Показания и клинические синдромы для физической реабилитации на нестабильных опорах.
Семинар практический, обязательное наличие спортивной формы.
Обучение проводит Сударкин Денис Михайлович - врач-невролог, специалист по физической реабилитации.
Анатомия и биомеханика бега.
Третий день
Что такое бег с позиции биомеханики?
Анатомия бега, основные анатомические ограничения.
Пластика тканей, особенности беговой разминки в свете пластики мышц и сухожилий.
Работа стопы: отличия при беге босяком и в обуви, стабилизаторы стопы, патологические состояния, связанные с неправильной биомеханикой стопы при беге.
Работа мышц голени.
Постановка стопы: через пятку, на средний отдел, на передний отдел стопы?
Типовые ошибки при беге, неправильные виды беговой позы.
Частота и размер шага.
Система стабилизации при беге, роль стабилизаторов стопы, колена, бедра и цилиндра. Feedforward и feedback.
Плиометрика
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|плиометрика
см. плиометрический...
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Диагностика объема движений суставов, критичных для бега, системы стабилизации, функции стопы.
Методы тренировки и пространство для повышения результатов.
Обувь и бег.
Основные виды бегового травматизма и его профилактика.
Обучение проводит Савченко Светлана Сергеевна - врач-невролог, специалист по физической реабилитации.
По окончанию курса всем участникам вручаются сертификаты.
Стоимость трехдневного курса обучения - 16800 рублей. Действует скидка ранней оплаты в размере 15%. Стоимость со скидкой - 14280 рублей.
Стоимость одного дня обучения со скидкой 6200 рублей. Действует скидка ранней оплаты в размере 15%. Стоимость со скидкой - 5270 рублей.
Место проведения: г. Санкт-Петербург, Московский проспект 121А
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