Семинар «Применение эластического сопротивления и нестабильных опор в беговых видах спорта»

В период с 30 ноября по 2 декабря 2018 года в Санкт-Петербурге состоится комбинированный курс на тему «Применение эластического сопротивления и нестабильных опор в беговых видах спорта».





Первый день

Что такое эластическое сопротивление, физические понятия и величины.

Основные принципы использования эластического сопротивления в физической реабилитации.

Векторы сопротивления, помощи, дополнительный силовой вектор.

Ключевые показания к использованию эластического сопротивления.

Клинические аспекты функциональной анатомии.

Виды упражнений по анатомическим локализациям.

Семинар практический, обязательное наличие спортивной формы.

Обучение проводит Яловский Александр Сергеевич - травматолог-ортопед.

Семинар по использованию нестабильных опор в спорте и физической реабилитации





Второй день

Физиология поддержания равновесия.

Механизмы контроля.

Мышечные группы, временные и силовые характеристики, способы влияния на систему баланса.

Основы физической реабилитации на нестабильных платформах.

Биомеханика и тренировка стабильности.

Показания и клинические синдромы для физической реабилитации на нестабильных опорах.

Семинар практический, обязательное наличие спортивной формы.

Обучение проводит Сударкин Денис Михайлович - врач-невролог, специалист по физической реабилитации.

Анатомия и биомеханика бега.





Третий день

Что такое бег с позиции биомеханики?

Анатомия бега, основные анатомические ограничения.

Пластика тканей, особенности беговой разминки в свете пластики мышц и сухожилий.

Работа стопы: отличия при беге босяком и в обуви, стабилизаторы стопы, патологические состояния, связанные с неправильной биомеханикой стопы при беге.

Работа мышц голени.

Постановка стопы: через пятку, на средний отдел, на передний отдел стопы?

Типовые ошибки при беге, неправильные виды беговой позы.

Частота и размер шага.

Система стабилизации при беге, роль стабилизаторов стопы, колена, бедра и цилиндра. Feedforward и feedback.

Плиометрика плиометрика см. плиометрический... нажмите для подробностей.. .

Диагностика объема движений суставов, критичных для бега, системы стабилизации, функции стопы.

Методы тренировки и пространство для повышения результатов.

Обувь и бег.

Основные виды бегового травматизма и его профилактика.

Обучение проводит Савченко Светлана Сергеевна - врач-невролог, специалист по физической реабилитации.





По окончанию курса всем участникам вручаются сертификаты.





Стоимость трехдневного курса обучения - 16800 рублей. Действует скидка ранней оплаты в размере 15%. Стоимость со скидкой - 14280 рублей.

Стоимость одного дня обучения со скидкой 6200 рублей. Действует скидка ранней оплаты в размере 15%. Стоимость со скидкой - 5270 рублей.





Место проведения: г. Санкт-Петербург, Московский проспект 121А

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