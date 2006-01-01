Семинар «Использование эластического сопротивления в физической реабилитации»

7 сентября 2018 года в Санкт-Петербурге состоится семинар на тему «Использование эластического сопротивления в физической реабилитации». Курс предназначен для инструкторов ЛФК,кинезиотерапевтов,фитнес инструкторов,реабилитологов,тренеров.
Программа курса:
1. Что такое эластические сопротивления, физические понятия и величины.
2. Основные принципы использования эластического сопротивления в физ реабилитации. Вектор сопротивления, помощи, дополнительный силовой вектор.
3. Ключевые показания к использованию эластического сопротивления.
4. Клинические аспекты функциональной анатомии, виды упражнений по патологиям и анатомическим локализация.
5. Практическая часть.
Стоимость обучения - 6200 рублей.
Действует скидка ранней оплаты в размере 15%.
Стоимость со скидкой - 5270 рублей.
Место проведения: г. Санкт-Петербург, Московский проспект 121А
Программа и регистрация на курс на нашем сайте arehab.ru или по телефону (921) 940-56-89