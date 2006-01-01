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Семинар «Использование эластического сопротивления в физической реабилитации»

7 сентября 2018 года в Санкт-Петербурге состоится семинар на тему «Использование эластического сопротивления в физической реабилитации». Курс предназначен для инструкторов ЛФК,кинезиотерапевтов,фитнес инструкторов,реабилитологов,тренеров.

Программа курса:

1. Что такое эластические сопротивления, физические понятия и величины.

2. Основные принципы использования эластического сопротивления в физ реабилитации. Вектор сопротивления, помощи, дополнительный силовой вектор.

3. Ключевые показания к использованию эластического сопротивления.

4. Клинические аспекты функциональной анатомии, виды упражнений по патологиям и анатомическим локализация.

5. Практическая часть.


Стоимость обучения - 6200 рублей.

Действует скидка ранней оплаты в размере 15%.

Стоимость со скидкой - 5270 рублей.


Место проведения: г. Санкт-Петербург, Московский проспект 121А

Программа и регистрация на курс на нашем сайте arehab.ru или по телефону (921) 940-56-89

Ключевые слова: мероприятия, образование, реабилитация, спортивный инвентарь

23 Июл 2018 г.

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