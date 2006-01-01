Сухой силовой массаж

Классическая техника лечебного и спортивного массажа исполняется без использования смызывающих масел, гелей и кремов. Сухой массаж - это базовая и основная техника классического массажа. Научно обосновывали и совершенствовали технику классического массажа специалисты Русской Школы Классического/Спортивного Массажа под руководством доктора медицинских наук И. М. Саркисова-Серазини. В последствии, благодаря профессору Бирюкову А. А. русская школа классического/спортивного массажа сохранила статус одной из самых сильных, где каждый приём медицински обоснован, расписан и научно доказан.

Известный французский физиолог и массажист Э.Я.Морфор писал: «Массажист, не умеющий массировать без мази (масла), это бездарный массажист. Сухим массажем достигается быстрое выздоровление, при сухом массаже энергичней циркулирует кровь и лимфа, выше местная температура, воздействие приемов при одинаковом усилии достигает более глубоких слоев ткани».

Крема и масла используются для облегчения работы массажиста, а не для пользы пациента. Руки массажиста должны плотно прилегать к телу и хорошо захватывать и разминать мышцы и подлежащие ткани. Это возможно только если руки сухие. Тогда массажист тоньше чувствует изменения в массируемых тканях, быстрее достигает теплового и рефлекторного эффекта. Когда используются масла, руки проскальзывают, массажисту физически легче, но терапевтический эффект многократно снижается.

Масла и крема во время массирования вместе с потом, кожным жиром и отмершими чешуйками эпидермиса образуют грязную массу, закупоривая поры кожи. При интенсивном массаже температура в мышцах повышается на 1,5-2 градуса, поры раскрываются, очищаются, кожа начинает дышать. А крем и масло их забивают.

Сухой массаж даёт возможность посещать сеанс массажа в любое время дня (перед работой, во время обеденного перерыва, в конце рабочего дня, даже если Вы собираетесь после этого на встречу), так как не будет необходимости принятия душа после процедуры и ощущения прилипающей одежды к телу.

Автор статьи Дмитрий ЯКОВЛЕВ (https://profi.ru/profile/YakovlevDN2/)

Профессиональный массажист с 17-ти летним стажем.

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