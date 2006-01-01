4 марта 2018 года в Санкт-Петербурге состоится семинар «Диагностика и лечение мышечных дисбалансов с использованием нестабильных опор». Обучение проводит Сударкин Денис Михайлович - врач-невролог, специалист по физической реабилитации.

На семинаре будут разобраны тесты и упражнения. Этот инструмент применим как для реабилитирующихся пациентов, так и для спортсменов. Тесты имеют различный уровень сложности, для каждого из которых прописаны критерии правильности выполнения. Это инструмент для оценки исходного уровня состояния опорно-двигательного аппарата пациента на первичном приеме, а также способ выявить слабые звенья, которые нуждаются в активации.

Будут разобраны диагностические бланки, которые позволят объективизировать прогресс пациента / клиента. Также будут разобраны способы исправления найденных дисбалансов с использованием нестабильных опор.

Семинар подходит как для тренеров, так и для врачей ЛФК, реабилитологов, фитнес-инструкторов.





Программа семинара:

1.Физиология поддержания равновесия. Механизмы контроля, способы влияния на систему баланса.

2. Биомеханика и тренировка стабильности стопы и голеностопного сустава, стабильности коленного сустава, тазобедренного сустава, позвоночника.

3. Показания (остеоартроз остеоартроз (osteoarthrosis: греч. osleon кость + arthron сустав + -osis: синоним: артроз, деформирующий артроз, деформирующий остеоартроз) — дистрофическое заболевание суставов, обусловленное поражением суставного хряща. У многих людей, особенно пожилого... нажмите для подробностей.. ; повреждения связочного аппарата - хронический вывих голеностопного сустава; реабилитация после травм и операций; заболевания позвоночника; плоскостопие, болезни перегрузки – плантарный фасциит, тендинит тендинит лат. tendo, tendinis - сухожилие) — дистрофия ткани сухожилия, сопровождаемая явлениями вторичного (реактивного) воспаления; обычно сочетается с тендовагинитом. ) — дистрофия ткани сухожилия, сопровождаемая явлениями вторичного (реактивного) воспаления; обычно сочетается с тендовагинитом. Подробнее см. Тендинит... нажмите для подробностей.. сухожилий гусиной лапки, собственной связки надколенника, илиотибиальный синдром, синдром грушевидной мышцы) и клинические синдромы для физической реабилитации на нестабильных опорах.

4. Возрастные стратегии поддержания баланса. Профилактическое применение. Как продлить двигательное здоровье?

5. Практическая часть: разбор диагностических тестов и их прогрессия с использованием нестабильных опор.





Семинар практический, обязательное наличие спортивной формы.





Стоимость обучения - 6200 рублей

Действует скидка ранней оплаты в размере 15%

Стоимость со скидкой - 5270 рублей.

Место проведения: г. Санкт-Петербург, Московский проспект 121А

Программа и регистрация на курс на нашем сайте http://kinesiotaping.ru/events/483.html или по номеру (921) 940-56-89