20-22 апреля в Москве пройдет Международный образовательный семинар «CYRIAX-МОДУЛЬ А. Верхние и нижние конечности».
Преимущества данного семинара по мануальной терапии:
1. Самый известный метод мануальной терапии в Европе и во всем мире.
2. Проводит Председатель Европейской группы по обучению ортопедической медицине ETGOM.
3. На методе Сириакса основаны ВСЕ известные и модные техники в России сейчас: Маллиган, Майтланд, МакКензи и Кальтенборн. Данная информация указана на официальных сайтах данных методов.
4. Один из самых практичных семинаров-много диагностических тестов и мунипуляций.
5. Высокий образовательный уровень и 100 страничное руководство в пакете участника с ОГРОМНЫМ КОЛИЧЕСТВОМ тестов и фотографий В ПОДАРОК.
6. Стоимость курса при внесении предоплаты до 10 апреля - 27 000 рублей, после - 30 000 рублей.
7. Сразу два сертификата - один из которых международный!
Группа всего 22 человека.
ПЕРВЫЙ ДЕНЬ семинара представляет собой 8 часовой курс, который делится на теоретическую и практическую части.
В рамках первого дня разбирается следующие темы:
- Основные принципы современной ортопедической медицины Cyriax.
- Правила побочной боли.
- Как достичь достоверного диагноза: осмотр, анамнез
, соответствующее функциональное обследование, пальпация
|анамнез
(anamnesis; греч. anamnesis воспоминание) — совокупность сведений о больном и его заболевании, полученных путем опроса самого больного и (или) знающих его лиц и используемых для установления диагноза, прогноза болезни, выбора оптимальных метод...
|нажмите для подробностей..
.
|пальпация
(лат. palpatio поглаживание) — один из основных методов клинического обследования, основанный на осязании исследователем различных состояний тканей и органов, больного при их прощупывании, а также на оценке больным испытываемых им во время исс...
|нажмите для подробностей..
- Клинические показания для использования стандартизованной формы оценки Cyriax.
- Общая стратегия лечения повреждений мягких тканей.
- Локтевой сустав: осмотр и базовое функциональное обследование.
- Локтевой сустав: процедуры диагностики и лечения локтей игроков в теннис и гольф.
ВТОРОЙ ДЕНЬ семинара представляет собой 8 часовой курс, который делится на теоретическую и практическую части.
В рамках второго дня разбираются следующие темы:
- Локтевой сустав: процедуры диагностики и лечения локтя теннисиста (5 типов) и гольфиста (2 типа) (продолжение).
- Плечевой сустав: осмотр и базовое функциональное обследование.
- Плечевой сустав: диагностика и процедуры лечения тендинитов
(мышцы ротаторной манжеты, бицепс плеча, и т.д.).
|тендинит
(лат. tendo, tendinis - сухожилие
) — дистрофия ткани сухожилия, сопровождаемая явлениями вторичного (реактивного) воспаления; обычно сочетается с тендовагинитом.
Подробнее см. Тендинит...
|нажмите для подробностей..
- Стопа и голеностопный сустав: осмотр и базовое функциональное обследование.
- Стопа и голеностопный сустав: диагностика и процедуры лечения инверсии и эверсии (растяжения, работа со связками lig. talofibulare ant-post, lig. calcaneofibulare, lig. calcaneocuboideum, peronei, tibialis posterior).
ТРЕТИЙ ДЕНЬ семинара представляет собой 8 часовой курс, который делится на теоретическую и практическую части.
В рамках второго дня разбираются следующие темы:
- Коленный сустав: осмотр и базовое функциональное обследование.
- Коленный сустав: диагностика и процедуры лечения связочных поражений (ПКС, ЗКС, коронарные связки).
- Лучезапястный сустав: осмотр и базовое функциональное обследование.
- Лучезапястный сустав: диагностика и процедура лечения запястной сублюксации (дорсально-пальмарное, связочные коррекции).
Во время данного семинара каждый участник получит:
- Рабочую тетрадь с подробными изображениями слайдов и полями для собственных комментариев (500 листов). Данное издание позволяет упростить процесс изучения, а так же подходит для последующего использования.
- USB-накопитель с материалами презентации, различных скрининг-тестов и дополнительной учебной литературой.
- Международный сертификат ETGOM CYRIAX и сертификат "KinesioCourse".
Запись уже открыта по ссылке: https://kinesiologycourse.ru/cyriax-module-a