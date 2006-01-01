20-22 апреля в Москве пройдет Международный образовательный семинар «CYRIAX-МОДУЛЬ А. Верхние и нижние конечности».

Преимущества данного семинара по мануальной терапии:

1. Самый известный метод мануальной терапии в Европе и во всем мире.

2. Проводит Председатель Европейской группы по обучению ортопедической медицине ETGOM.

3. На методе Сириакса основаны ВСЕ известные и модные техники в России сейчас: Маллиган, Майтланд, МакКензи и Кальтенборн. Данная информация указана на официальных сайтах данных методов.

4. Один из самых практичных семинаров-много диагностических тестов и мунипуляций.

5. Высокий образовательный уровень и 100 страничное руководство в пакете участника с ОГРОМНЫМ КОЛИЧЕСТВОМ тестов и фотографий В ПОДАРОК.

6. Стоимость курса при внесении предоплаты до 10 апреля - 27 000 рублей, после - 30 000 рублей.

7. Сразу два сертификата - один из которых международный!

Группа всего 22 человека.

ПЕРВЫЙ ДЕНЬ семинара представляет собой 8 часовой курс, который делится на теоретическую и практическую части.

В рамках первого дня разбирается следующие темы:

- Основные принципы современной ортопедической медицины Cyriax.

- Правила побочной боли.

- Как достичь достоверного диагноза: осмотр, анамнез анамнез (anamnesis; греч. anamnesis воспоминание) — совокупность сведений о больном и его заболевании, полученных путем опроса самого больного и (или) знающих его лиц и используемых для установления диагноза, прогноза болезни, выбора оптимальных метод... нажмите для подробностей.. , соответствующее функциональное обследование, пальпация пальпация (лат. palpatio поглаживание) — один из основных методов клинического обследования, основанный на осязании исследователем различных состояний тканей и органов, больного при их прощупывании, а также на оценке больным испытываемых им во время исс... нажмите для подробностей.. .

- Клинические показания для использования стандартизованной формы оценки Cyriax.

- Общая стратегия лечения повреждений мягких тканей.

- Локтевой сустав: осмотр и базовое функциональное обследование.

- Локтевой сустав: процедуры диагностики и лечения локтей игроков в теннис и гольф.

ВТОРОЙ ДЕНЬ семинара представляет собой 8 часовой курс, который делится на теоретическую и практическую части.

В рамках второго дня разбираются следующие темы:

- Локтевой сустав: процедуры диагностики и лечения локтя теннисиста (5 типов) и гольфиста (2 типа) (продолжение).

- Плечевой сустав: осмотр и базовое функциональное обследование.

- Плечевой сустав: диагностика и процедуры лечения тендинитов тендинит лат. tendo, tendinis - сухожилие) — дистрофия ткани сухожилия, сопровождаемая явлениями вторичного (реактивного) воспаления; обычно сочетается с тендовагинитом. ) — дистрофия ткани сухожилия, сопровождаемая явлениями вторичного (реактивного) воспаления; обычно сочетается с тендовагинитом. Подробнее см. Тендинит... нажмите для подробностей.. (мышцы ротаторной манжеты, бицепс плеча, и т.д.).

- Стопа и голеностопный сустав: осмотр и базовое функциональное обследование.

- Стопа и голеностопный сустав: диагностика и процедуры лечения инверсии и эверсии (растяжения, работа со связками lig. talofibulare ant-post, lig. calcaneofibulare, lig. calcaneocuboideum, peronei, tibialis posterior).

ТРЕТИЙ ДЕНЬ семинара представляет собой 8 часовой курс, который делится на теоретическую и практическую части.

В рамках второго дня разбираются следующие темы:

- Коленный сустав: осмотр и базовое функциональное обследование.

- Коленный сустав: диагностика и процедуры лечения связочных поражений (ПКС, ЗКС, коронарные связки).

- Лучезапястный сустав: осмотр и базовое функциональное обследование.

- Лучезапястный сустав: диагностика и процедура лечения запястной сублюксации (дорсально-пальмарное, связочные коррекции).

Во время данного семинара каждый участник получит:

- Рабочую тетрадь с подробными изображениями слайдов и полями для собственных комментариев (500 листов). Данное издание позволяет упростить процесс изучения, а так же подходит для последующего использования.

- USB-накопитель с материалами презентации, различных скрининг-тестов и дополнительной учебной литературой.

- Международный сертификат ETGOM CYRIAX и сертификат "KinesioCourse".

Запись уже открыта по ссылке: https://kinesiologycourse.ru/cyriax-module-a