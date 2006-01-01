Подростки употребляют спортивные напитки не по назначению

У подростков, которые регулярно потребляют спортивные напитки, увеличивается риск развития ожирения и эрозии эрозия - (erosio; лат. «разъедание») — поверхностный дефект слизистой оболочки или эпидермиса.... нажмите для подробностей.. зубов. Об этом сообщается в исследовании Школы стоматологического здоровья при Университете Кардиффа.

В исследовании, опубликованном в British Dental Journal, с участием 160 детей из четырех школ Южного Уэльса, ученые пришли к выводу, что спортивные напитки привлекательны для подростков благодаря их сладкому вкусу, низкой цены и доступности, причем большинство родителей и детей не знают, что спортивные напитки имеют возрастное ограничение.

Половина опрошенных детей признались, что пьют спортивные напитки на вечеринках и большинство (80%) приобретают их в местных магазинах. Большинство (90%) также утверждали, что главным фактором были вкусовые качества, и только 18% сказали, что пьют их из-за обещанного эффекта повышения производительности. Цена была одной из трех главных факторов их популярности, что вызывает особую озабоченность. 26% детей также признались, что приобретали спортивные напитки в культурно-досуговых центрах.

Мария Морган, старший преподаватель кафедры стоматологического здоровья Университета Кардиффа, сказала: «Предназначение спортивных напитков неправильно истолковывается, и это исследование ясно показывает пристрастие старшеклассников к напиткам с высоким содержанием сахара и низким уровнем рН, приводящим к повышенному риску развития кариеса, эрозии эмали и ожирению».

«Стоматологи должны быть осведомлены о популярности спортивных напитков среди подростков при предоставлении медико-санитарного консультирования или разработки инициатив здравоохранения».

Факультет спортивной медицины призывает к ужесточению правил, регулирующих цену, доступность и рекламу спортивных напитков, особенно в школах, для защиты общего и стоматологического здоровья.

Доктор Пол Джексон сказал: «Количество детей в этом исследовании, которые потребляют напитки с высоким содержанием углеводов, предназначенных для занятий спортом, в рекреационном неспортивном контексте, вызывает неподдельную озабоченность».

«Спортивные напитки предназначены для спортсменов, принимающих участие в высокоинтенсивных соревнованиях на выносливость. Среди побочных эффектов их потребления – риск развития кариеса, поэтому они должны быть использованы по назначению стоматологических и медицинских групп, ответственных за здоровье спортсменов. Вода или молоко достаточны для восполнения потери жидкости у активных детей, в то время как спортивные напитки с высоким содержанием сахара вредны не только для детей, но и большинства взрослых».

Рус Ладва, председатель здравоохранения и Научного комитета Британской стоматологической ассоциации, добавил: «Рост популярности спортивных напитков среди детей является реальной причиной для беспокойства, о которой родители и правительство должны быть осведомлены. Они содержат слишком большое количество кислот и сахара и могут быть причиной проблем со здоровьем, наблюдаемых сейчас среди профессиональных футболистов».

«Спортивные напитки редко являются здоровым выбором, и популяризация их среди общего населения, в частности молодых людей, является крайне безответственным шагом. Элитные спортсмены могут иметь основания для их использования, но для всех остальных они представляют собой реальную угрозу, как для стоматологического, так и общего здоровья».

Проведенный опрос показал, что люди не знают разницы между спортивными и энергетическими напитками. Тем не менее, с точки зрения стоматологического и общего здоровья, оба эти вида напитка имеют аналогичные пагубные последствия в связи с их высоким содержанием сахара и низким рН.

В супермаркетах и магазинах, спортивные напитки часто продаются вместе с другими подслащенными напитками. Это вводит в заблуждение детей и их родителей, так как на этикетке не указаны возрастные ограничения.