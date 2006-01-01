Симптомы, предшествующие внезапной смерти от остановки сердца

Внезапная смерть, в результате остановки сердца, является одной из основных причин смертности среди молодых людей. Основная причина внезапной остановки сердца у спортсменов - гипертрофическая кардиомиопатия кардиомиопатия (cardiomyopathia: греч. kardia сердце + греч. mys, myos мышца + pathos страдание, болезнь; син. кардиопатия) — общее название болезней неясной или спорной этиологии, характеризующихся избирательным, чаще невоспалительным, поражением миокарда.

нажмите для подробностей.. , а синдром внезапной смерти от аритмии аритмия (греч. arrhythmia отсутствие ритма, неритмичность, от а- + rhythmos ритм) — общее название нарушений формирования импульса возбуждения или его проведения по сердечной мышце; А. обычно проявляется нарушением ритма сердечных сокращений.... нажмите для подробностей.. остается необъяснимым видом внезапной смерти. Если мы будем располагать большим количеством информации о признаках и симптомах, которые предшествуют этим смертям, врачи смогут повышать информированность среди пациентов и выявлять случаи повышенного риска.

Задавшись этой целью, Глинг и Линг и коллеги провели два исследования, чтобы исследовать и описать истории болезней и симптомы, которые предшествовали внезапной смерти от остановки сердца, вызванной гипертрофической кардиомиопатией и синдромом внезапной смерти от аритмии. В обоих исследованиях авторы изучили все случаи внезапных смертей, произошедших в Дании за определенный период времени, среди лиц от 1 до 35 лет на основании подробных свидетельств о смерти и вскрытия. Это позволило авторам выявить людей, имевших гипертрофическую кардиомиопатию (38 человек) и синдром внезапной смерти от аритмии (136 человек). В каждом исследовании была создана контрольная группа из людей того же возраста, умерших от других причин (например, дорожно-транспортные происшествия). Из клинических регистров исследователи получили медицинскую историю, а из свидетельств о смерти авторы также узнали о симптомах, сообщенных родственниками или другими медицинскими работниками. В целом было зарегистрировано 60% случаев синдрома внезапной смерти от аритмии и 89% гипертрофической кардиомиопатии у мужчин. 48 пациентов (35%) с синдромом внезапной смерти от аритмии имели не менее одного из сердечных симптомов, из которых наиболее распространенными были предобморочное состояние/ обморок (23 человека, 17%). Среди других зафиксированных симптомов были одышка, боли в грудной клетке и реанимированная остановка сердца. В случае внезапной смерти, вызванной гипертрофической кардиомиопатией, 55% людей испытывали сердечные симптомы более чем за час до смерти, а 42% обратились за медицинской помощью. За час до смерти симптом испытывали 34% людей с гипертрофической кардиомиопатией. В целом, наиболее распространенными сердечными симптомами в этой группе была боль в груди (34%) и одышка (29%). Эти сердечные симптомы были гораздо менее распространены в контрольной группе.

В целом, данные исследования представляют собой интересный взгляд на симптомы, наблюдаемые в двух группах пациентов, умерших от внезапной остановки сердца. Очень важно для врачей сосредоточиться на методологии данного исследования. Зафиксированные симптомы были получены из разговоров с членами семьи или другими медицинскими работниками, которые наблюдали пациента до смерти. Хотя это исследование имеет свои ограничения, оно показывает, как трудно собрать данные о внезапной смерти. В нем также подчеркивается ряд случаев с очевидными предшествующими симптомами, которые могли бы быть своевременно диагностированы. С клинической точки зрения, данные, представленные в данном исследовании, должны побудить врачей к изучению всех сердечных симптомов, а также к незамедлительному направлению пациентов, испытывающих эти симптомы, другим специалистам команды спортивных врачей.