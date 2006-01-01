Книга «K-Taping. Принципы. Методы. Показания», автор Биргит Кумбринг, - доступна к предзаказу. Данная книга - лучшее европейское методическое пособие по кинезиотейпированию. Первое издание на русском языке. Полностью практическая, иллюстрированная, с пояснениями и теорией, 460 иллюстраций, 20 новых аппликаций и свыше 150 новых фотографий.

Данная книга научит эффективно воздействовать на скелетно-мышечную, нервную и сосудистую системы при самых разных заболеваниях: травмах связочного и мышечного аппаратов, дегенеративных заболеваниях суставов, гематомах гематома греч. haima, haimatos кровь+ oma) — ограниченное скопление крови при закрытых и открытых повреждениях органов и тканей с разрывом (ранением) сосудов; при этом образуется полость содержащая жидкую или свернувшуюся кровь. ) — ограниченное скопление крови при закрытых и открытых повреждениях органов и тканей с разрывом (ранением) сосудов; при этом образуется полость содержащая жидкую или свернувшуюся кровь. нажмите для подробностей.. , нарушениях осанки, головных болях, хлыстовой травме шее, болях в спине, болях в шее и плече, ”пяточной шпоре”, невропатии лицевого нерва, парезах мышц, дисфагиях, плоскостопии и др.

Если вы уже применяете кинезиологические тейпы, имея это учебное пособие, вы будете применять их еще лучше, шире и эффективнее. Если вы пока не знаете, что такое кинезиотейпирование, данная книга послужит прекрасным учебником и справочником одновременно.

Специальная цена 2800 руб. (вместо 3000) по предзаказу доступна до даты выхода книги - 15 января 2018 года.

Заказ можно оформить по почте k-taping@mail.ru или по номеру (921) 940-56-89.