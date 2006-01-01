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Cеминар «Протоколы реабилитации позвоночника. Часть1: тазово-поясничный отдел»

7 и 8 июля в Москве пройдет уникальный авторский курс Владимира Владимировича Арькова «Протоколы реабилитации позвоночника. Часть 1: тазово-поясничный отдел».

В первый день курса 7 июля (суббота) Вы узнаете:

- Визуальную диагностику, клинику.

- Функциональную нестабильность таза, как основную проблема опорно- двигательного аппарата.

- Синдром грушевидной мышцы. Мануально-мышечное тестирование грушевидной мышцы.

- Запуск механизмов дисфункции, причины, клинические проявления, диагностика.

- Большая ягодичная мышца, мануальное мышечное тестирование, причины ингибиции, коррекция, тренировка.

- Коррекцию функциональной нестабильности таза. Упражнения для средней ягодичной мышцы.

- Тренировка ходьбы при функционально нестабильном тазе.

- Подвздошно-бедренная нейропатия, диагностика и коррекция.

- Нейропатия запирательного нерва.

Второй день курса 8 июля (воскресенье) посвящен таким темам как:

- Диагностика и лечение функционального укорочения нижней конечности.

- Нарушения крестца. Дисфункция копчика.

- Диагностика уровня поражения поясничного отдела позвоночника.

- Коррекция мышц и суставов поясничного отдела позвоночника.

- Мягкие мануальные техники, мобилизации.

- Кинезиотейпирование при основных типах дисфункции тазово-поясничного отдела.


До 1 июля всем записавшимся мы дарим 10 % скидку и стоимость семинара составит 14 400 руб. вместо 16 000 руб.

Запись на курс: https://kinesiologycourse.ru/vertebra-rehab-1

Ключевые слова: мероприятия, образование, реабилитация, травма позвоночника

26 Июн 2018 г.

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