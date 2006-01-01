Cеминар «Протоколы реабилитации позвоночника. Часть1: тазово-поясничный отдел»

7 и 8 июля в Москве пройдет уникальный авторский курс Владимира Владимировича Арькова «Протоколы реабилитации позвоночника. Часть 1: тазово-поясничный отдел».
В первый день курса 7 июля (суббота) Вы узнаете:
- Визуальную диагностику, клинику.
- Функциональную нестабильность таза, как основную проблема опорно- двигательного аппарата.
- Синдром грушевидной мышцы. Мануально-мышечное тестирование грушевидной мышцы.
- Запуск механизмов дисфункции, причины, клинические проявления, диагностика.
- Большая ягодичная мышца, мануальное мышечное тестирование, причины ингибиции, коррекция, тренировка.
- Коррекцию функциональной нестабильности таза. Упражнения для средней ягодичной мышцы.
- Тренировка ходьбы при функционально нестабильном тазе.
- Подвздошно-бедренная нейропатия, диагностика и коррекция.
- Нейропатия запирательного нерва.
Второй день курса 8 июля (воскресенье) посвящен таким темам как:
- Диагностика и лечение функционального укорочения нижней конечности.
- Нарушения крестца. Дисфункция копчика.
- Диагностика уровня поражения поясничного отдела позвоночника.
- Коррекция мышц и суставов поясничного отдела позвоночника.
- Мягкие мануальные техники, мобилизации.
- Кинезиотейпирование при основных типах дисфункции тазово-поясничного отдела.
До 1 июля всем записавшимся мы дарим 10 % скидку и стоимость семинара составит 14 400 руб. вместо 16 000 руб.
Запись на курс: https://kinesiologycourse.ru/vertebra-rehab-1