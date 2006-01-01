Cеминар «Протоколы реабилитации позвоночника. Часть1: тазово-поясничный отдел» 7 и 8 июля в Москве пройдет уникальный авторский курс Владимира Владимировича Арькова «Протоколы реабилитации позвоночника. Часть 1: тазово-поясничный отдел». В первый день курса 7 июля (суббота) Вы узнаете: - Визуальную диагностику, клинику. - Функциональную нестабильность таза, как основную проблема опорно- двигательного аппарата. - Синдром грушевидной мышцы. Мануально-мышечное тестирование грушевидной мышцы. - Запуск механизмов дисфункции, причины, клинические проявления, диагностика. - Большая ягодичная мышца, мануальное мышечное тестирование, причины ингибиции, коррекция, тренировка. - Коррекцию функциональной нестабильности таза. Упражнения для средней ягодичной мышцы. - Тренировка ходьбы при функционально нестабильном тазе. - Подвздошно-бедренная нейропатия, диагностика и коррекция. - Нейропатия запирательного нерва. Второй день курса 8 июля (воскресенье) посвящен таким темам как: - Диагностика и лечение функционального укорочения нижней конечности. - Нарушения крестца. Дисфункция копчика. - Диагностика уровня поражения поясничного отдела позвоночника. - Коррекция мышц и суставов поясничного отдела позвоночника. - Мягкие мануальные техники, мобилизации. - Кинезиотейпирование при основных типах дисфункции тазово-поясничного отдела.

До 1 июля всем записавшимся мы дарим 10 % скидку и стоимость семинара составит 14 400 руб. вместо 16 000 руб. Запись на курс: https://kinesiologycourse.ru/vertebra-rehab-1 Ключевые слова: мероприятия, образование, реабилитация, травма позвоночника 26 Июн 2018 г. Источник Cеминар «Протоколы реабилитации позвоночника. Часть1: тазово-поясничный отдел»







